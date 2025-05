Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Parma

Parma è una delle città più desiderate d’Italia secondo uno studio recente perché permette di avere nuove opportunità di studio e di lavoro. Un dato rilevante che spiega come la città ducale sia al centro dell’attenzione del mercato immobiliare. Grazie ad un’analisi di Idealista è possibile conoscere quali sono i quartieri più richiesti e quelli più costosi per acquistare una casa a Parma. Per farlo è stata rapportata la pressione della domanda rispetto all’offerta considerando tutte le richieste di contatto per gli annunci avvenute nel primo trimestre del 2025.

Tutti questi dati sono stati racchiusi in un parametro detto indice di domanda relativa, più è alto più la richiesta è maggiore. A Parma il quartiere più richiesto per comprare casa è Montanara con un indice 3,8. Si tratta di una zona con un forte senso di identità territoriale, viva e dove l’espressioni maggiori arrivano da associazioni e comitati popolari. Un quartiere attivo che piace e dove in tanti sperano di trovare casa.

I quartieri più richiesti di Parma

Al secondo posto dei quartieri più richiesti c’è Lubiana-San Lazzaro con 3,2 seguito da Pablo con indice di domanda relativa di 3,1. Fuori dalle prime posizioni ci sono San Prospero-Porporano con 2,8 e Cittadella con 2,5. Crocetta-San Pancrazio si ferma ad un indice di 2,4 mentre a pari merito ci sono Molinetto e San Leonardo con 2,2. Stesso punteggio anche per Fognano-Roncopascolo-Baganzola e Cortile San Martino-Benedtta con 2,1. Chiudono la classifica Vigatto con 2,0 e altri due quartieri, il Centro città e Oltretorrente appaiati con 1,9.

Quartiere Indice di domanda relativa Montanara 3,8 Lubiana-San Lazzaro 3,2 Pablo 3,1 San Prospero-Porporano 2,8 Cittadella 2,5 Crocetta-San Pancrazio 2,4 Molinetto 2,2 San Leonardo 2,2 Fognano-Roncopascolo-Baganzola 2,1 Cortile San Martino-Benedetta 2,1 Vigatto 2,0 Oltretorrente 1,9 Centro 1,9

I quartieri più costosi di Parma

A sorpresa il quartiere più costoso di Parma è Molinetto dove il prezzo medio al mq è 2.850 euro. A vocazione residenziale è molto popoloso ed è vicino alla linea ferroviaria Parma-La Spezia. La sua posizione è privilegiata ed anche per questo il valore degli immobili è superiore al resto della città. Al secondo posto c’è il Centro con 2.736 euro al mq di poco superiore a Cittadella che chiude il podio con 2.718 euro al mq come prezzo medio. Oltretorrente, il quartiere meno richiesto con 1,9 di indice di domanda relativa, si classifica al quarto posto con 2.626 mentre Lubiana-San Lazzaro è quinto con 2.460 euro. Per trovare Montanara, quartiere più richiesto per comprare casa a Parma, bisogna scendere fino al nono posto. In quella zona il prezzo medio al mq è 2.125 euro.

Ultimo è Cortile San Martino-Benedetta con un prezzo medio al mq di 1.882 di poco inferiore a San Leonardo che fa registrare un prezzo medio di 1.918 euro.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Molinetto 2.850 Centro 2.736 Cittadella 2.718 Oltretorrente 2.626 Lubiana-San Lazzaro 2.460 Crocetta-San Pancrazio 2.313 Pablo 2.181 San Prospero-Porporano 2.134 Montanara 2.125 Vigatto 2.122 Fognano-Roncopascolo-Baganzola 1.970 San Leonardo 1.918 Cortile San Martino-Benedetta 1.882

I prezzi medi a Molinetto e Montanara

Analizzando i dati di Idealista il quartiere Molinetto è in grande ascesa da ormai cinque anni. Chi vuole comprare casa a Parma deve fare i conti con una valutazione che continua a salire in quella zona, infatti solo pochi mesi fa si è raggiunto il prezzo medio al mq più alto degli ultimi dieci anni con 2900 euro al mq.

Stabile invece la situazione a Montanara, il quartiere più richiesto di Parma. Da registrare però nel settembre 2012 il prezzo medio al mq era di 3050 euro, il massimo mai più raggiunto successivamente. Da tempo infatti il prezzo medio al mq della zona oscilla tra i 2000 e 2100 euro. I valori sono ovviamente lontanissimi rispetto ai quartieri più costosi in Italia con il Centro di Milano che supera i 10000 euro al mq.