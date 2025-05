Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più costosi e più richiesti per comprare casa a Desenzano del Garda

C’è un quartiere a Desenzano del Garda che è il più desiderato per comprare casa. Un gradimento talmente alto da tenere ad ampia distanza tutte le altre zone della città secondo un’analisi effettuata da Idealista e che riguarda il primo trimestre del 2025. San Martino della Battaglia ha infatti un indice di domanda relativa di 3,7 nettamente superiore a tutti gli altri. Questo parametro sta ad indicare la pressione della domanda sull’offerta considerando le richieste di contatto per gli annunci pubblicati.

Un plebiscito se si pensa che tutte le altre zone della città sono distanti più del doppio tranne il quartiere che si è classificato al secondo posto. Si tratta di Entroterra che comunque si ferma a 2,1, ben distante dal San Martino della Battaglia

I quartieri più richiesti di Desenzano del Garda

Come detto tutti gli altri quartieri di Desenzano del Garda sono poco considerati. Al terzo posto c’è Desenzanino con 1,1 poi è il turno di Rivoltella con 1,0, mentre sono sotto l’1 sia il Centro Storico che Desenzano Centro con rispettivamente 0,9 e 0,8 di indice di domanda relativa. Famoso per la produzione di vino, San Martino della Battaglia è in realtà una frazione della città ed è collegata a Desenzano del Garda tramite bus di linea.

Il territorio è ricco di cascine e si caratterizza anche per la grande attenzione allo sport. Basti pensare che sono presenti 1 campo da calcio a 7 in erba sintetica, 1 campo polivalente per pallavolo, tennis e ginnastica, 2 campi da tennis e un 1 campo di calcio a 11 in erba.

Quartiere Indice di domanda relativa San Martino della Battaglia 3,7 Entroterra 2,1 Desenzanino 1,1 Rivoltella 1,0 Centro Storico 0,9 Desenzano Centro 0,8

I quartieri più costosi di Desenzano del Garda

Uno dei motivi che fa di San Martino della Battaglia il quartiere più richiesto per comprare casa a Desenzano del Garda è il prezzo medio al mq degli immobili. Rispetto al resto della città è nettamente inferiore con 2.578 euro, probabilmente anche a causa della distanza dal centro. Proprio il Centro del comune in provincia di Brescia è la zona più costosa per acquistare un immobile con un prezzo medio al mq di 4.357 euro. Di poco più basse le cifre al Centro Storico con un prezzo medio di 4.248 euro. Sotto i 4000 Desenzanino che si ferma a 3.873 euro al mq, mentre Rivoltella a 3.605 euro. Penultimo posto ad Entroterra con un prezzo medio al mq di 3.115 euro ben superiore al fanalino di coda.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro 4.357 Centro Storico 4.248 Desenzanino 3.873 Rivoltella 3.605 Entroterra 3.115 San Martino della Battaglia 2.578

I quartieri più richiesti in Italia

Il grande successo di San Martino della Battaglia non si riflette ovviamente sulla classifica dei quartieri più richiesti in Italia. Troppi i parametri da considerare a cominciare dal numero esiguo di abitanti rispetto alle grandi città. Infatti al primo posto della graduatoria c’è Roma con il quartiere Prati che ha un indice di domanda relativa di 8,3. La Capitale è presente anche al secondo, terzo e quarto posto con Garbatella Ostiense, Prenestino e Nomentano-Tiburtino. Nelle prime 10 posizioni anche quartieri di Verona, Pordenone, Cagliari e Bologna.