Fonte: Ufficio stampa David Beckham ambassador della nuova collezione Boss One Bodywear

Boss ha lanciato la sua nuova collezione Bodywear, e per presentarla ha scelto un volto leggendario: David Beckham. La campagna, diretta dal celebre duo di fotografi Mert & Marcus, segna un nuovo traguardo nella collaborazione tra il brand e l’ex campione di calcio, confermandone l’impegno per lo stile e l’eccellenza.

“Il lancio della collezione BOSS ONE Bodywear segna un’altra pietra miliare e un nuovo capitolo della nostra partnership strategica a lungo termine con David Beckham. È anche la dimostrazione del nostro continuo impegno per lo stile e l’eccellenza. Il Bodywear per BOSS è sempre stato iconico. E con questa campagna, vogliamo ispirare più che mai i clienti e i fan del marchio in tutto il mondo”, ha dichiarato Daniel Grieder, CEO di Hugo Boss.

La collezione: minimalismo ed eleganza senza tempo

La nuova linea di underwear maschile è pensata per chi cerca il perfetto equilibrio tra eleganza e funzionalità. Composta da boxer, slip, canottiere e t-shirt, punta tutto sulla qualità dei materiali e sulla vestibilità impeccabile. Le tonalità sono classiche ed essenziali, con una palette dominata dal bianco e nero, mentre il tessuto, un mix di cotone ed elastan, garantisce un comfort assoluto.

Fonte: Ufficio stampa

Una campagna dal fascino cinematografico

La campagna pubblicitaria, ideata dall’agenzia Team Laird, cattura alla perfezione lo stile sofisticato di Boss. Le immagini e i video, firmati da Mert & Marcus, mostrano un David Beckham magnetico, a bordo di un’auto sportiva mentre attraversa le strade di New York per poi entrare in un esclusivo loft. Un’estetica cinematografica e suggestiva, perfetta per trasmettere l’essenza del brand.

Un party con Beckham esclusivo a Londra

Per celebrare l’arrivo della collezione, Boss ha organizzato un evento spettacolare nello spazio espositivo Lightroom a Kings Cross, Londra. Qui, la campagna è stata proiettata su schermi a 360°, creando un’esperienza immersiva arricchita da giochi di luce e musica d’eccezione, con Mark Ronson e Honey Dijon alla console.

Gli ospiti, tra cui David Beckham naturalmente, hanno brindato con il sofisticato Golden Martini, preparato con il pregiato gin Seventy One, rendendo la serata ancora più esclusiva.

Fonte: Ufficio stampa

Una strategia di marketing globale

Il lancio della collezione Boss One Bodywear è accompagnato da una campagna di marketing a 360 gradi, che coinvolge cinema, piattaforme streaming e social media. Clip promozionali saranno trasmesse su Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Paramount Plus e Sky TV, mentre giganteschi cartelloni pubblicitari con Beckham in intimo domineranno le vetrine dei negozi Boss e i department store più prestigiosi del mondo.

Sui social, quasi 100 talenti internazionali indosseranno i capi della collezione, mentre nei punti strategici di Europa e Stati Uniti faranno la loro comparsa distributori automatici con i prodotti della linea. A completare l’iniziativa, oltre 100 pop-up store dedicati sorgeranno nelle principali città del mondo, consolidando il posizionamento di Boss come riferimento assoluto nel mondo del bodywear di lusso.