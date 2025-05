Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock Comprare casa a Brescia, i quartieri più richiesti

Grazie all’indice di domanda relativa il portale Idealista ha pubblicato una classifica sui quartieri più richiesti e più costosi delle città d’Italia. Si tratta di un parametro che racchiude la pressione della domanda sull’offerta considerando tutte le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. I dati fanno riferimento al primo trimestre 2025 e rivelano che per comprare casa a Brescia i quartieri più richiesti sono addirittura due.

Infatti Urago-Badia-Violino e Porta Milano-Fiumicello-Primo Maggio guidano questa particolare graduatoria con un indice di domanda relativa pari a 4,3.

I quartieri più richiesti di Brescia

C’è però anche un altro quartiere che per un soffio non è al primo posto e si tratta di Don Bosco-Porta Cremona-Lamarmora. In questo caso il gradimento è quasi simile considerando che la zona ha un indice di domanda relativa di 4,2. Scendiamo a 3,9 per Fornaci-Chiesanuova-Villaggio Sereno e a 3,4 per Borgo Trento-San Bartolomeo-Casazza. Il Centro Storico non è un luogo ambito per comprare casa a Brescia infatti si piazza penultimo a pari merito con Porta Venezia-Sant’Eufemia-Caionvico. Entrambi i quartieri hanno un indice di 2,2. Prima c’è Buffaloro-San Polo che raggiunge il punteggio di 3,0, mentre all’ultimo posto si classifica Mompiano-Villaggio Prealpino-Crocifissa di Rosa con 2,1.

Quartiere Indice di domanda relativa Urago-Badia-Violino 4,3 Porta Milano-Fiumicello-Primo Maggio 4,3 Don Bosco-Porta Cremona-Lamarmora 4,2 Fornaci-Chiesanuova-Villaggio Sereno 3,9 Borgo Trento-San Bartolomeo-Casazza 3,4 Buffalora-San Polo 3,0 Centro Storico 2,2 Porta Venezia-Sant’Eufemia-Caionvico 2,2 Mompiano-Villaggio Prealpino-Crocifissa di Rosa 2,1

I quartieri più costosi di Brescia

Anche in questo caso, così come avvenuto per altre città, comprare casa a Brescia è più costoso in determinati quartieri che in altri ma soprattutto quelli che hanno un prezzo medio al mq più alto non si trovano nelle zone più richieste. Infatti a conquistare il primo posto dei quartieri più costosi di Brescia è il Centro Storico dove per comprare casa il prezzo medio al mq è 3.003 euro. Nonostante sia il meno ambito della città, Mompiano-Villaggio Prealpino-Crocifissa di Rosa continua ad avere prezzi alti con una media 2.493 euro al mq.

Per trovare Porta Milano-Fiumicello-Primo Maggio e Urago-Badia-Violino bisogna scendere fino alla terzultima e penultima posizione. La differenza tra i due quartieri più richiesti di Brescia e di pochissimi euro, infatti il prezzo medio al mq è rispettivamente di 1.819 euro e 1.811 euro. Ultimo posto per Fornaci-Chiesanuova-Villaggio Sereno, per comprare casa in questa zona il prezzo medio al mq è di 1.788 euro.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro Storico 3.003 Mompiano-Villaggio Prealpino-Crocifissa di Rosa 2.493 Borgo Trento-San Bartolomeo-Casazza 2.279 Porta Venezia-Sant’Eufemia-Caionvico 2.062 Buffalora-San Polo 1.952 Don Bosco-Porta Cremona-Lamarmora 1.842 Porta Milano-Fiumicello-Primo Maggio 1.819 Urago-Badia-Violino 1.811 Fornaci-Chiesanuova-Villaggio Sereno 1.788

I quartieri più costosi in Italia

Brescia non occupa le prime posizioni nella classifica dei quartieri più costosi in Italia. A vincere questa classifica è il Centro Storico di Milano dove si superano i 10 mila euro come prezzo medio al mq. Grande rilevanza per Forte dei Marmi che è subito dietro la città meneghina con ben tre zone. Brescia non è nemmeno nella top 50, ma il Centro Storico ha un prezzo medio al mq uguale al quartiere Baggio di Milano con 3.003 euro e poco inferiore alla zona Aniene Collatino di Roma e Fontanelle-Colle dei Pini di Riccione.