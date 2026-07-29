Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Ufficio Stampa Audi Il prezzo dell'Audi Q9, suv più grande della casa tedesca

Audi entra nel segmento dei Suv full size con la nuova Q9, il modello a ruote alte più grande mai realizzato dal marchio tedesco. Una vettura pensata per il mercato globale, ma con un’attenzione particolare a Stati Uniti e Cina, dove i Suv di grandi dimensioni hanno una domanda più forte rispetto all’Europa. Il nuovo modello si posiziona sopra la Q7 e punta a competere con auto come BMW X7 e Mercedes GLS. In Italia arriverà nell’ultimo trimestre dell’anno, con consegne previste da novembre e prezzi a partire da 116.900 euro.

Audi Q9, prezzi e versioni in Italia

La nuova Audi Q9 sarà ordinabile in Italia con prezzi di partenza superiori ai 100mila euro. Il listino parte da 116.900 euro per la versione con motore 3.0 TDI da 245 CV. Per la variante più potente, con powertrain da 299 CV, il prezzo sale a 119.600 euro. Gli allestimenti previsti includono Business Advanced, S line e Identity. Nelle informazioni diffuse vengono citate anche le versioni Advanced e S Line.

Si tratta quindi di un Suv premium di fascia alta, pensato per clienti che cercano abitabilità, comfort e dotazioni tecnologiche da ammiraglia. Il prezzo lo colloca in un’area di mercato distante dai Suv generalisti e più vicina al segmento lusso.

Il Suv Audi più grande di sempre

La Q9 è lunga 5,31 metri, cioè circa 25 centimetri in più rispetto alla Q7. È larga 2,21 metri, alta 1,81 metri e ha un passo di 3,14 metri. Le dimensioni la rendono il modello più grande mai prodotto da Audi. L’abitacolo offre di serie 7 posti su tre file, con la possibilità di scegliere una configurazione a 6 posti con due poltrone indipendenti nella seconda fila.

Il bagagliaio può arrivare fino a 2.308 litri abbattendo i sedili. Per le famiglie, un dettaglio rilevante è la possibilità di installare fino a tre seggiolini Isofix contemporaneamente sulla fila centrale nella versione a sette posti.

Quanto costa rispetto ai Suv più esclusivi

Con un prezzo di partenza da 116.900 euro, la Audi Q9 entra nella fascia alta del mercato, ma resta sotto i Suv più esclusivi e costosi oggi in commercio. La nuova ammiraglia Audi si colloca sotto modelli come Bentley Bentayga, Range Rover SV, Lamborghini Urus, Aston Martin DBX 707 e Rolls-Royce Cullinan. Il suo posizionamento è più vicino a quello dei grandi Suv premium tedeschi, come BMW X7 e Mercedes GLS.

Per il cliente italiano, la Q9 rappresenta quindi una proposta da oltre 100mila euro, ma non ancora nel segmento ultra-lusso, dove i listini superano facilmente i 200mila o 300mila euro. La differenza principale sta nel target. Audi punta su spazio, tecnologia, sette posti e comfort da viaggio, mentre i Suv più esclusivi aggiungono prestazioni estreme, personalizzazioni artigianali e marchi con posizionamento ancora più alto.

I Suv più costosi in Italia

Il mercato italiano offre Suv con prezzi molto più elevati rispetto alla Q9. Tra i più costosi c’è la Rolls-Royce Cullinan Black Badge, venduta a circa 420.000 euro. È il Suv più esclusivo tra quelli indicati, con motore V12 biturbo da 600 CV e ampie possibilità di personalizzazione.

Segue la Mercedes G 63 AMG 4×4², proposta a 313.700 euro, una versione estrema della Classe G pensata per un uso fuoristrada molto specialistico. La Range Rover V8 SV LWB costa 262.500 euro, mentre l’Aston Martin DBX 707 arriva a 260.664 euro. Poco sotto si trova la Bentley Bentayga V8 Azure, con un prezzo di 254.456 euro.

Nella fascia sopra i 200mila euro rientrano anche la BMW XM Label Red Edition, a 216.500 euro, la Porsche Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid GT, a 215.923 euro, e la Maserati Levante V8 Ultima, a 206.100 euro. Più vicina alla Q9, ma comunque più cara, è la Cadillac Escalade V8 ESV Sport Platinum, proposta a 163.469 euro.