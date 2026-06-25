Micron vola a Wall Street: la trimestrale record batte le attese

La big tecnologica statunitense ha annunciato risultati migliori delle attese e delineato un outlook molto ottimista grazie alla forte domanda per l'Intelligenza Artificiale

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123RF Micron ha annunciato risultati oltre le attese e annunciato stime molto ottimistiche grazie all'AI

Micron Technology, multinazionale statunitense che produce diverse tipologie di dispositivi a semiconduttore, prevede una forte domanda di chip di memoria grazie alla crescita della spesa nel settore dell’intelligenza artificiale, pubblicando risultati ben sopra le attese che hanno fatto volare il titolo nelle contrattazioni after market.

I risultati del trimestre

La società ha chiuso il terzo trimestre dell’anno fiscale 2026 (terminato il 28 maggio 2026) con ricavi pari a 41,46 miliardi di dollari, rispetto ai 23,86 miliardi di dollari del trimestre precedente e ai 9,30 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso. Il dato ha superato di gran lunga le stime di 35,85 miliardi di dollari degli analisti (secondo dati LSEG).

L’utile netto è stato di 28,24 miliardi di dollari, pari a 24,67 dollari per azione, mentre l’utile netto rettificato è stato di 28,86 miliardi di dollari, pari a 25,11 dollari per azione (rispetto alle stime di 20,78 dollari per azione).

L’operating cash flow è stato di 25,39 miliardi di dollari, rispetto agli 11,90 miliardi di dollari del trimestre precedente e ai 4,61 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso. Nel terzo trimestre del 2026, gli investimenti in spese in conto capitale, al netto, sono stati pari a 7,1 miliardi di dollari e il free cash flow rettificato è stato pari a 18,3 miliardi di dollari. Micron ha chiuso il trimestre con liquidità, investimenti negoziabili e liquidità vincolata per 30,2 miliardi di dollari.

Il commento del CEO

“Gli ottimi risultati finanziari di Micron nel terzo trimestre dell’anno fiscale e le prospettive ancora più positive per il quarto trimestre riflettono il valore strategico della memoria nell’era dell’intelligenza artificiale”

ha dichiarato il CEO Sanjay Mehrotra.

“Micron sta investendo a livelli record in tecnologia, prodotti e catena di approvvigionamento per soddisfare la domanda in rapida crescita dei nostri clienti. Riteniamo che i nostri accordi strategici pluriennali con i clienti rafforzeranno significativamente la solidità e la prevedibilità della performance finanziaria di Micron”.

Dividendo e guidance

Il board ha deliberato la distribuzione di un dividendo trimestrale di 0,15 dollari per azione, pagabile in contanti il 21 luglio 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 6 luglio 2026.

Micron Technology prevede un utile per azione rettificato nel quarto trimestre pari a 31 dollari, con una variazione di più o meno 1 dollaro, rispetto alle stime di 25,84 dollari per azione, e un fatturato di 50 miliardi di dollari, con una variazione di più o meno 1 miliardo di dollari, rispetto alle stime di 43,58 miliardi di dollari.

La conferenza con gli analisti

Durante la call il management ha detto che i propri clienti si sono impegnati per 22 miliardi di dollari ad assicurarsi le forniture di chip di memoria. “Prevediamo che le condizioni di scarsità persisteranno oltre il 2027 a causa della domanda trainata dall’intelligenza artificiale in tutti i segmenti, unita a vincoli strutturali di offerta”, ha detto il CEO, aggiungendo che l’azienda non ha idea di quando l’offerta di memorie riuscirà a tenere il passo con la crescente domanda. Micron Technology delinea inoltre un cambiamento del modello di business volto a rendere la domanda meno ciclica. I 22 miliardi di dollari di impegni proverranno da 16 accordi con clienti strategici che Micron sigla, che coprono i mercati dei data center, dei prodotti di consumo e del settore automobilistico, con impegni “take-or-pay”, depositi in contanti e prezzi minimi fissati per garantire l’approvvigionamento e proteggere i margini.