Alex Britti torna in tour nell’estate 2025 con una serie di date dal vivo in tutta Italia, riportando sul palco il mix di blues, pop e virtuosismo chitarristico che da sempre contraddistingue la sua produzione. Dopo l’esordio sul banco dei coach/giudici del programma Ora o mai più, il cantautore romano ha pubblicato due singoli con Marco Mengoni e Clementino – le cover delle hit Oggi sono io e Mi piaci.

Per festeggiare il ritorno sulla scena musicale si è concesso un concerto evento alle Terme di Caracalla il 22 giugno, con ospiti di eccezione, parte del suo tour Feat.Pop, un richiamo al suo fortunatissimo album d’esordio It.Pop del 1998 (in realtà preceduto un album eponimo del 1992, disconosciuto dallo stesso artista).

Alex Britti contro i sold out finti

In un’estate dominata da concerti sold out in tempo record, si sta facendo largo il dibattito su quanto questi successi siano autentici.

A sollevare dubbi sono stati, tra gli altri, Antonello Venditti e Federico Zampaglione, che hanno parlato apertamente di una prassi sempre più diffusa: dichiarare il tutto esaurito anche quando restano ancora biglietti disponibili, nel tentativo di generare hype e spingere le vendite.

Alla conferenza stampa del live capitolino, anche Alex Britti è tornato sul tema, denunciando anche gli alti costi attorno a questa pratica, che spesso ricadono sul management o sull’arista stesso.

Non farò nomi, ma preferisco suonare meno e bene, piuttosto che rischiare di fare concerti gratis per coprire le perdite.

Ha poi dichiarato di essere stato intercettato da chi voleva farlo suonare in stadi e di aver detto no. Scegliendo venue più accessibili, con tour più articolati e un pubblico genuino.

Le date del Feat.Pop

Dopo il grande successo della data alle Terme di Caracalla a Roma il 22 giugno, Alex Britti si esibirà in queste tappe:

29 giugno – Treviolo (BG) – Treviva Festival, Piazza Benedetti;

11 luglio – Mirano (VE) – Mirano Summer Festival;

18 luglio – Capurso (BA) – Multiculturita Summer Festival, Sagrato Basilica Madonna Del Pozzo;

20 luglio – Pieve Di Cento (BO) – Rassegna Maccaferri – Entroterre Festival;

21 luglio – Beinasco (TO) – Piazza Dolci – Festa dell’Estate;

29 luglio – Baia Domizia (CE) – Arena dei Pini – NUOVA DATA;

5 agosto – Santa Maria Di Castellabate (SA) – Villa Matarazzo;

8 agosto – Verona – Verona Folk, Teatro Romano;

9 agosto – Sirolo (AN) – Parco Della Repubblica;

12 agosto – Asiago (VI) – Asiago Live, Piazza Carli;

15 agosto – Delianuova (RC) – Piazza Regina Elena;

16 agosto – Noto (SR) – Scalinata Della Cattedrale;

20 agosto – Riccione (RN) – Riccione Music City, Piazzale Roma;

26 agosto – Vico Del Gargano (FG) – Piazza Monte Tabor;

30 agosto – Berchidda (SS) – Piazza del Popolo;

1° settembre – Sansepolcro (AR) – Berta Music Festival.

I prezzi dei biglietti di Alex Britti

Escludendo le date all’interno di Festival e celebrazioni cittadine, i prezzi dei biglietti di Alex Britti sono i seguenti:

Tipo di Posto Fascia di Prezzo Top (Vip / Gold / Settore 1) tra 46 e 59 euro Buona visibilità tra 39 e 49 euro Economico tra 29 e 35 euro Biglietto Unico circa 39,90 euro