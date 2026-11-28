Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

123RF Vivere vicino alla metro

Comprare casa vicino a una fermata della metropolitana può rappresentare un vantaggio importante, sia per gli spostamenti quotidiani sia per il valore dell’immobile. La vicinanza ai trasporti pubblici, infatti, è uno dei fattori che incidono sull’attrattività di un quartiere e, di conseguenza, sui prezzi delle abitazioni. Ma quanto costa vivere nei pressi delle stazioni della metro nelle principali città italiane? A dominare la classifica delle zone più costose è Milano, mentre tra le più economiche figurano soprattutto alcune aree di Catania, Genova e Napoli. Un’analisi di Immobiliare.it ha preso in esame 263 fermate della metropolitana, individuando le zone con i prezzi immobiliari più alti e quelle in cui acquistare casa richiede un investimento decisamente inferiore.

Le fermate della metropolitana con le case più care: Milano domina la classifica

Milano si conferma la città più costosa per chi desidera acquistare un’abitazione vicino alla metropolitana. Le prime nove posizioni della graduatoria sono infatti occupate da altrettante fermate del capoluogo lombardo, dove i prezzi al metro quadrato superano in diversi casi i 12.000 euro. Al primo posto si trova Montenapoleone, nel cuore del Quadrilatero della Moda, dove acquistare casa costa in media 17.547 euro al metro quadrato. Si tratta del valore più elevato tra tutte le 263 stazioni considerate nell’indagine.

Al secondo posto c’è San Babila, con una media di 15.803 euro al metro quadrato, seguita da Palestro, dove le abitazioni raggiungono i 13.258 euro al metro quadrato. Chiude il gruppo delle prime quattro Cairoli, con un prezzo medio di 12.534 euro al metro quadrato. Nelle posizioni successive si trovano altre fermate centrali e semicentrali di Milano: Cordusio (12.344 euro al mq), Duomo (12.173 euro), Lanza (11.978 euro), Turati (11.655 euro) e Cadorna (11.590 euro).

Per trovare la prima fermata di Roma bisogna scendere fino al decimo posto. Si tratta di Spagna, dove il prezzo medio delle abitazioni nelle vicinanze è pari a 11.548 euro al metro quadrato. La presenza di Milano rimane significativa anche nelle posizioni successive. Tra l’undicesimo e il ventesimo posto compaiono infatti altre otto stazioni del capoluogo lombardo: Conciliazione (11.428 euro al mq), Moscova (10.634 euro), Missori (10.380 euro), Sforza Policlinico (10.009 euro), Pagano (9.848 euro), Garibaldi FS (9.401 euro), Crocetta (9.314 euro) e Tre Torri (9.306 euro). Roma è rappresentata anche da Flaminio, al sedicesimo posto con 9.439 euro al metro quadrato, e Barberini, in diciottesima posizione con 9.374 euro.

Quanto costa comprare casa vicino alla metro nelle altre città italiane

Al di fuori di Milano e Roma, i prezzi risultano generalmente più contenuti. La prima fermata di Napoli compare all’81° posto della classifica: è Vanvitelli, nel quartiere Vomero, dove acquistare un’abitazione costa mediamente 5.132 euro al metro quadrato.

Per trovare le prime stazioni di Torino bisogna invece arrivare alla 129ª posizione. Qui si trova Re Umberto, nei cui dintorni il prezzo medio delle case è di 4.036 euro al metro quadrato. Ancora più avanti compare Genova, con la fermata Sarzano/Sant’Agostino, in 186ª posizione e un valore medio di 2.976 euro al metro quadrato.

A Catania, invece, la stazione con i prezzi più elevati tra quelle analizzate è Galatea, che si colloca al 240° posto. Anche in questa zona il costo delle abitazioni è decisamente inferiore rispetto alle grandi città del Nord: la media è di 2.052 euro al metro quadrato. Questi dati mostrano differenze significative tra i mercati immobiliari italiani. La vicinanza alla metropolitana rappresenta un elemento di interesse per chi cerca casa, ma il suo effetto sui prezzi dipende anche dalla posizione della fermata, dalle caratteristiche del quartiere e dalla domanda abitativa locale.

Le 10 fermate della metropolitana con le case più economiche

Nella parte bassa della graduatoria si concentrano soprattutto stazioni di Catania, Genova e Napoli. In queste zone è possibile acquistare casa con cifre molto più contenute rispetto ai quartieri centrali di Milano e Roma. Le ultime due posizioni sono occupate da Genova-Brin, al 262° posto, e Catania-Nesima, che chiude la classifica al 263°. In entrambi i casi i prezzi medi si aggirano intorno ai 900 euro al metro quadrato.

Tra le altre fermate più economiche figurano diverse stazioni catanesi: Stesicoro, con 1.621 euro al metro quadrato, Milo (1.563 euro), Giovanni XXIII (1.505 euro) e San Nullo (1.262 euro). Per Genova compare anche Dinegro, con un prezzo medio di 1.529 euro al metro quadrato, mentre Napoli è rappresentata da Chiaiano (1.651 euro) e Piscinola ANM (1.421 euro). Nella parte finale della graduatoria compare anche Roma, con Finocchio, al 257° posto e un prezzo medio di 1.550 euro al metro quadrato. Si tratta di un’area particolarmente periferica della capitale, dove i valori immobiliari sono decisamente inferiori rispetto a quelli registrati nelle zone centrali servite dalla metropolitana.