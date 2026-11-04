Cresce ancora il mercato immobiliare: nell'ultimo anno i prezzi delle case sono aumentati del 5% per le vendite e del 5,6 per gli affitti

iStock Smid Marton Mercato immobiliare, case sempre più care: quanto costa comprare e affittare.

Il mercato immobiliare italiano è sempre più caro: nell’ultimo anno i prezzi delle case in vendita sono aumentati mediamente del 5%, mentre gli affitti hanno registrato un rincaro del 5,6%.

La situazione pesa soprattutto su chi deve acquistare da solo: con un reddito medio netto, un single può permettersi appena il 28,3% degli immobili disponibili nel proprio Comune. Per le coppie la percentuale sale al 54%, ma anche in questo caso la capacità di acquisto è diminuita.

Cresce il mercato immobiliare in Italia

È la fotografia scattata dall’Osservatorio del mercato residenziale di Immobiliare.it Insights, aggiornato a ottobre 2026.

I dati mostrano un mercato caratterizzato da aumenti diffusi, seppure con differenze significative tra le diverse aree geografiche. Per comprare una casa i rincari maggiori si concentrano nel Nord Italia, mentre sul fronte degli affitti è il Centro a registrare gli aumenti più consistenti.

Il risultato è una difficoltà crescente per chi cerca un’abitazione, sia attraverso la compravendita sia rivolgendosi al mercato delle locazioni.

Quanto sono aumentati i prezzi delle case in vendita in Italia

Nell’arco di dodici mesi il prezzo medio richiesto per acquistare un’abitazione in Italia è salito del 5%, raggiungendo di media la quota di 2.229 euro al metro quadrato.

Le regioni settentrionali registrano gli aumenti più marcati: nel Nord-Ovest i prezzi sono cresciuti del 6,2%, mentre nel Nord-Est l’incremento è stato del 6,1%. Al Centro la variazione annua si ferma al 4,7%. Gli aumenti risultano invece più contenuti al Sud (+2,6%) e nelle Isole (+2,3%).

La differenza emerge anche osservando i prezzi medi richiesti. Il Centro è l’area più cara, con 2.477 euro al metro quadrato, seguito dal Nord-Ovest con 2.473 euro. Nel Nord-Est la media è di 2.293 euro, mentre scende a 1.559 euro al Sud e a 1.485 euro nelle Isole.

Comprare casa da single

Con l’indicatore di accessibilità, o affordability, si misura la quota di immobili presenti sul mercato che una persona o una coppia può permettersi considerando il reddito medio netto del Comune in cui cerca casa.

Per i single la situazione è particolarmente problematica: in Italia, chi acquista da solo può permettersi appena il 28,3% degli immobili disponibili nel proprio Comune, come detto. Questo la percentuale di accessibilità all’acquisto casa per un single:

Nord-Ovest 30,3% (-5,2 negli ultimi 12 mesi);

Nord-Est 17,8% (-3,1%);

Centro 22,6% (-3,3%);

Sud 35,4% (-2,1%);

Isole 39,6% (-4,1%).

A livello nazionale la media viaggia su quota 28,3% (-4,2%).

Comprare casa in coppia

Questo la percentuale di accessibilità all’acquisto casa per una coppia, nelle diverse macro-aree d’Italia:

Nord-Ovest 56,3% (-3,9%);

Nord-Est 44,8% (-3,6%);

Centro 48,9% (-4,4%);

Sud 64,8% (-1,6%);

Isole 66,9% (-2,4%);

A livello nazionale la media viaggia su quota 54% (-4,3%).

Quanto costa una casa in affitto

Sul fronte degli affitti la situazione non migliora: a ottobre 2026 il canone medio richiesto in Italia ha raggiunto 15,1 euro al metro quadrato, con un aumento del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Questa la distribuzione geografica dell’aumento degli affitti: il Centro è l’area in cui gli affitti sono cresciuti maggiormente con un incremento del 9,3% e un prezzo medio di 16,2 euro al metro quadrato; segue il Sud dove i canoni sono aumentati del 7,4% arrivando a 10,3 euro al metro quadrato; nelle Isole il rincaro è stato del 6,2% con una media di 9,1 euro; nel Nord-Ovest gli affitti sono saliti del 4,5% fino a 17 euro al metro quadrato; nel Nord-Est la crescita si è fermata allo 0,3% con un canone medio di 12,9 euro.