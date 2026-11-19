Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

123RF Casa in periferia, dove si risparmia di più in Italia

Si risparmia di più comprando o affittando casa in periferia che nel centro città? A questa domanda risponde un’indagine di Immobiliare.it Insights, che ha confrontato i costi per acquistare e affittare casa nelle zone centrali e periferiche di alcune delle principali città dello Stivale. Ecco cosa ha scoperto.

Comprare o affittare in periferia o in centro: cosa dice il report

Il divario tra i prezzi delle due aree cambia sensibilmente da una città all’altra, ma in alcuni grandi centri italiani può tradursi in un risparmio superiore alla metà della spesa. Per chi cerca un immobile, quindi, spostarsi verso i quartieri più esterni può rappresentare una strategia per contenere i costi, soprattutto nei mercati immobiliari più cari. Torino guida la classifica per convenienza negli acquisti, mentre Roma registra il maggiore divario nei canoni di locazione.

Comprare casa in periferia: a Torino si risparmia il 56%

Nel mercato delle compravendite, è Torino a presentare la differenza più marcata tra i valori immobiliari del centro e quelli delle zone periferiche. Acquistare un’abitazione nelle aree centrali del capoluogo piemontese richiede mediamente 4.051 euro al metro quadrato, mentre nelle zone più esterne il prezzo scende a 1.778 euro. La differenza si traduce in un risparmio del 56% per chi sceglie la periferia.

Il divario rimane molto elevato anche a Roma e Milano, dove lo sconto rispetto ai prezzi delle aree centrali raggiunge circa il 53%. Nella Capitale il costo medio delle abitazioni passa da 7.724 euro al metro quadrato nelle zone centrali a 3.620 euro nelle aree periferiche. A Milano, dove i valori immobiliari sono ancora più elevati, si scende da 9.841 euro al metro quadrato nella cerchia interna a 4.671 euro nelle zone più esterne. Anche Verona e Genova mostrano differenze consistenti, comprese tra il 48% e il 49%. Nella città veneta i prezzi medi passano da 4.182 euro al metro quadrato in centro a 2.165 euro in periferia. A Genova, invece, si passa da 3.069 a 1.573 euro al metro quadrato.

Il risparmio risulta più contenuto in altre città italiane. A Napoli raggiunge il 36%, con prezzi medi di 3.868 euro al metro quadrato nelle zone centrali e 2.461 euro in quelle periferiche. A Palermo il divario è del 34% (1.985 contro 1.302 euro), mentre a Firenze si ferma al 31%, con valori rispettivamente di 5.845 e 4.055 euro al metro quadrato. Ancora più ridotta la differenza a Bologna, dove acquistare fuori dal centro consente di risparmiare il 26%: i prezzi passano da 4.952 a 3.674 euro al metro quadrato. A Catania lo sconto scende al 16%, con una differenza tra 1.454 e 1.225 euro. Il caso più particolare è quello di Bari. Qui il mercato immobiliare presenta valori praticamente identici tra centro e periferia: 2.440 euro al metro quadrato nelle zone centrali e 2.430 euro in quelle esterne. La differenza è quindi di appena 10 euro al metro quadrato.

Affittare casa in periferia: Roma offre il maggiore risparmio

Anche per chi cerca un’abitazione in affitto, scegliere una zona periferica permette generalmente di ridurre la spesa mensile. In questo caso, però, la classifica cambia e il primato passa da Torino a Roma.

Nella Capitale i canoni medi sono pari a 28,4 euro al metro quadrato nelle zone centrali e scendono a 16,7 euro in periferia. La differenza è del 41%, il divario più elevato tra le città considerate. Al secondo posto si colloca Torino, dove affittare un’abitazione nelle aree esterne costa mediamente il 38% in meno rispetto al centro. I canoni passano infatti da 16,8 a 10,4 euro al metro quadrato.

Segue Firenze, con uno sconto del 32%: nelle zone centrali il costo medio è di 24,7 euro al metro quadrato, mentre nelle aree periferiche si riduce a 16,7 euro. Il capoluogo toscano rientra tra le poche città in cui il vantaggio economico della periferia è maggiore per chi prende casa in affitto rispetto a chi acquista. A Milano, Napoli e Palermo il divario si attesta invece intorno al 31%. Nel capoluogo lombardo i canoni medi scendono da 28,4 euro al metro quadrato in centro a 19,7 euro in periferia. A Napoli si passa da 18,1 a 12,5 euro, mentre a Palermo da 11 a 7,6 euro al metro quadrato. A Genova il risparmio per chi sceglie la periferia è del 29%, con canoni che passano da 14 a 9,9 euro al metro quadrato. La differenza si riduce al 23% a Catania, dove si passa da 10,4 a 8 euro, e al 21% a Bari, con valori rispettivamente di 13,8 e 11 euro.

Le differenze più contenute si registrano a Verona e Bologna, entrambe con uno sconto del 15%. Nella città veneta i canoni scendono da 13,5 euro al metro quadrato in centro a 11,5 euro in periferia. Nel capoluogo emiliano-romagnolo, invece, si passa da 18,1 a 15,4 euro.

Centro o periferia: dove conviene acquistare e dove affittare?

Il confronto tra compravendite e locazioni evidenzia che non esiste una regola valida per tutte le città. La convenienza della periferia dipende dalle caratteristiche del mercato immobiliare locale e dalla distanza tra i valori delle diverse aree urbane. Torino è il mercato in cui lo spostamento verso le zone esterne produce il maggiore vantaggio per chi compra casa, mentre Roma offre il risparmio più significativo sul fronte degli affitti.

Un altro elemento interessante riguarda Firenze, Bari e Catania: sono le uniche tre città in cui il divario percentuale tra centro e periferia risulta più ampio per le locazioni che per gli acquisti. Per effettuare il confronto territoriale sono state utilizzate le fasce del centro e della periferia individuate dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di aree geografiche definite sulla base della collocazione urbanistica all’interno dei singoli Comuni.

I dati mostrano quindi quanto la scelta della zona possa incidere sul costo di un’abitazione. Per chi dispone di un budget limitato, valutare quartieri meno centrali può consentire di accedere a immobili più ampi o ridurre sensibilmente il costo dell’acquisto e della locazione. Il risparmio economico, tuttavia, va sempre confrontato con altri fattori, come i collegamenti con il centro, la disponibilità dei servizi e i tempi di spostamento quotidiani.