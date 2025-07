adidas Stan Smith per l’estate diventa espadrillas

Il modello mantiene la classica tomaia Stan Smith, essenziale, pulita, con le iconiche perforazioni laterali, ma al posto della consueta suola in gomma troviamo una suola in juta intrecciata, tipica delle espadrillas.

Ufficio stampa espadrillas Stan Smith x CLOT

Il modello mantiene la classica tomaia Stan Smith, essenziale, pulita, con le iconiche perforazioni laterali, ma al posto della consueta suola in gomma troviamo una suola in juta intrecciata, tipica delle espadrillas. Il risultato è un ibrido tra tennis-core e spirito vacanziero, pensato per le giornate calde ma con un’estetica urbana.

Dettagli culturali e palette old money

Le espadrillas Stan Smith x CLOT sono disponibili in due varianti: una bianca con tallone verde tennis e una total black con inserti in chenille verde. Sulla punta è presente un ricamo in caratteri cinesi, che omaggia le radici culturali del brand CLOT. Il tocco asiatico rende questo modello non solo una scarpa estiva, ma anche un simbolo di fusione tra stili e culture.

Ufficio stampa

rillas adidas x CLOT sono uscite il 12 luglio 2025, e sono disponibili tramite l’app CONFIRMED e presso selezionati rivenditori adidas in Europa e Asia. Il prezzo consigliato è di 140 dollari, in linea con altre collaborazioni premium del brand.

Oltre le scarpe: abbigliamento da resort urbano

La capsule collection include anche capi d’abbigliamento che richiamano lo spirito rilassato della collaborazione: polo crochet, short con frange, camicie con dettagli in pizzo e accessori da spiaggia. Tutto pensato per un’estate in stile resort, ma con l’identità street che caratterizza CLOT.

Ufficio stampa

Questa rivisitazione della Stan Smith non è solo una trovata di marketing: rappresenta una vera evoluzione del classico. È il simbolo di come i brand globali come adidas riescano a reinterpretare pezzi storici senza perderne l’anima, ma aprendoli a nuovi linguaggi e stagioni.