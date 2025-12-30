Dalle passerelle alle piste, il fashion system fa le valigie e si trasferisce in montagna

IPA Cortina

C’è un momento preciso, ogni inverno, in cui la montagna smette di essere solo una destinazione turistica e diventa una vera capitale della moda. È il momento in cui Cortina d’Ampezzo, Courmayeur e St. Moritz si riempiono di buyer internazionali, celebrity, imprenditori e fashion insider, trasformando le strade innevate in una passerella a cielo aperto. Qui, tra una discesa sulle piste e un aperitivo in hotel storici, la moda prende forma, raccontando una nuova idea di lusso alpino, fatta di performance, estetica e lifestyle.

Cortina d’Ampezzo, il glamour old money all’italiana

A Cortina la moda è una questione di DNA. La “Regina delle Dolomiti” continua a essere il punto di riferimento per chi cerca un’eleganza autentica, mai urlata. Le boutique del centro, da Corso Italia alle vie limitrofe, ospitano i più grandi nomi del lusso internazionale, affiancati da brand che hanno fatto della montagna il loro manifesto estetico.

Ufficio stampa

Qui dominano i look tecnici ma sofisticati, piumini sartoriali, maglieria pregiata, accessori pensati per resistere al freddo senza rinunciare allo stile. Cortina è anche il luogo dove il concetto di après-ski si evolve: non più solo funzionale, ma profondamente fashion. Questo è il regno di Franz Kraler, un multibrand che domina il palcoscenico delle griffe luxury a Cortina. I cappotti oversize, gli stivali statement e gli occhiali da sole diventano elementi chiave di un guardaroba pensato per essere fotografato, condiviso e raccontato.

Courmayeur, la nuova frontiera dello stile cosmopolita

Se Cortina incarna l’eleganza classica italiana, Courmayeur rappresenta la sua versione più dinamica e internazionale. Negli ultimi anni la località ai piedi del Monte Bianco si è affermata come una delle mete più amate da una generazione di viaggiatori attenti allo stile, attratti da un mix perfetto di natura, moda e lifestyle contemporaneo.

Le boutique di lusso convivono con concept store dal respiro europeo, mentre i grandi hotel diventano veri e propri hub creativi, dove moda, design e intrattenimento si intrecciano. A Courmayeur trionfa uno stile più urbano, fatto di capi layering, giacche tecniche abbinate a maglieria couture, pantaloni sartoriali indossati con scarponcini high-end. È la montagna che dialoga con la città, riscrivendo le regole dello stile invernale.

St. Moritz, il lusso assoluto che detta le regole

Parlare di St. Moritz significa entrare in una dimensione dove il lusso non è una scelta, ma una condizione naturale, uno stile pulito, quasi asettico. Qui la moda raggiunge il suo apice più esclusivo, trasformando ogni dettaglio in un segnale di appartenenza a un’élite globale. Le vetrine delle maison più prestigiose si alternano a gioiellerie storiche e boutique monomarca che anticipano le tendenze prima ancora che arrivino nelle capitali tradizionali.

St. Moritz è il luogo dove nascono i look iconici della stagione, quelli che finiscono sulle riviste internazionali e sui profili social dei trendsetter più influenti. Pellicce reinterpretate in chiave contemporanea, total look monocromatici, accessori bold e materiali pregiati raccontano una moda che non ha paura di osare. Qui lo skiwear diventa couture e l’après-ski si trasforma in un rituale di stile.

Il fashion system della montagna

Ciò che accomuna Cortina, Courmayeur e St. Moritz è la capacità di funzionare come un vero fashion system diffuso. Non esistono più confini netti tra shopping, ospitalità e mondanità. Gli hotel iconici diventano luoghi di lancio per capsule collection, eventi privati e presentazioni riservate. I ristoranti stellati e i lounge bar si trasformano in punti di osservazione privilegiati per intercettare le tendenze emergenti.

La montagna oggi è un laboratorio creativo dove i brand sperimentano nuovi linguaggi, puntando su sostenibilità, innovazione e artigianalità. Il risultato è una moda più consapevole, ma sempre aspirazionale, capace di parlare a un pubblico globale che cerca esperienze, non solo prodotti.

In questa stagione più che mai, il vero centro della moda si sposta in quota. Cortina, Courmayeur e St. Moritznon sono semplici mete turistiche, ma simboli di un nuovo modo di vivere il lusso, dove lo stile si fonde con il paesaggio e l’esperienza diventa parte integrante del guardaroba.

Tra piste innevate, boutique iconiche e look firmati, la montagna si conferma il luogo dove nascono le tendenze più desiderate dell’inverno. E mentre le capitali tradizionali osservano, è tra le vette che la moda, oggi, trova la sua massima espressione.