ANSA L’offensiva di Wizz Air dopo il ridimensionamento Vueling a Fiumicino

Wizz Air lancia un piano di potenziamento delle operazioni all’aeroporto di Roma Fiumicino. La mossa, presentata come una risposta immediata alla recente riduzione di rotte e personale annunciata da Vueling, mira a garantire continuità e opzioni di viaggio per i passeggeri italiani. La decisione della compagnia ungherese arriva a seguito della drastica contrazione di Vueling, che ha tagliato due terzi della sua forza lavoro a Fiumicino e ridotto flotta e rotte. Per colmare questo vuoto, Wizz Air aumenterà le frequenze su 11 tratte chiavi per assorbire la capacità persa e offrire alternative convenienti.

Nuove rotte in arrivo

A partire da febbraio, infatti, la compagnia aerea spagnola Vueling procederà al licenziamento di 82 dipendenti, pari a poco più della metà dei 122 addetti a varie mansioni attualmente impiegati presso l’aeroporto di Roma Fiumicino.

Per questo WizzAir ne approfitta e decolla dove Vueling si ferma. È infatti già previsto un ulteriore incremento dei voli a partire dall’estate 2026, con l’obiettivo di raggiungere quasi 100 frequenze settimanali da Fiumicino, rafforzando la sua presenza nella capitale italiana. Le destinazioni interessate dal potenziamento includono alcune delle rotte più popolari per il leisure e il business:

Malaga;

Alicante;

Barcellona;

Bilbao;

Ibiza;

Mykonos:

Santorini;

Londra Luton;

Parigi Orly;

Palma di Maiorca ;

Valencia.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato:

A seguito della decisione di Vueling di ridurre le sue operazioni a Roma Fiumicino, Wizz Air interviene ancora una volta come soluzione per i viaggiatori e i professionisti del settore. Questa situazione evidenzia il nostro ruolo di partner affidabile nel mercato dell’aviazione europeo. Roma è per noi un hub strategico fondamentale, e il nostro obiettivo non è solo garantire che i piani dei viaggiatori non vengano interrotti, ma anche fornire nuove opportunità di carriera per i piloti di talento colpiti da queste cancellazioni.

Aperte le posizioni per piloti

Ma l’espansione non si ferma ai soli voli. Wizz Air sta reclutando attivamente piloti per supportare la sua crescita. In quest’ottica, ha organizzato due eventi di reclutamento a Roma: il primo dal 12 al 15 ottobre e il secondo dal 24 al 27 ottobre 2025. L’appello della compagnia è rivolto a Comandanti idonei e First Officer con esperienza, con un’opportunità particolarmente interessante anche per gli ex piloti di Vueling rimasti a terra dopo i recenti tagli.

Questo impegno per la creazione di posti di lavoro è supportato da investimenti concreti. Il 1° ottobre 2024 Wizz Air ha infatti inaugurato un proprio Centro di Formazione a Roma, dotato di tre simulatori di volo completi (Full Flight Simulator) operativi 24 ore su 24. Questo centro non solo serve a formare i nuovi piloti assunti, ma sottolinea la volontà di radicamento nel territorio e i piani di crescita a lungo termine della compagnia in Italia.