La compagnia aerea low cost Wizz Air fa un esperimento: a partire da dicembre 2025, solo su alcune rotte, la compagnia ungherese introdurrà un nuovo tipo di biglietto premium.

La nuova modalità di volo si chiamerà Wizz Class e offrirà ai passeggeri più spazio e priorità d’imbarco, per una maggiore comodità prima e durante il volo. Ovviamente, dietro biglietti aerei più cari.

Wizz Air diventa premium

Si tratta di un test che coinvolgerà cinque basi europee: Londra, Roma, Varsavia, Bucarest e Budapest. Se la sperimentazione avrà successo potrebbe diventare una nuova opzione stabile all’interno dell’offerta Wizz Air. Le altre compagnie aeree guarderanno con interesse alla nuova modalità di volo: cercheranno di capire se fra i clienti low cost ci sia qualcuno disposto a spendere di più per godere di maggiori comodità o per mettersi in evidenza distinguendosi dalla massa.

Il concetto è semplice ma interessante sotto il profilo strategico: senza modificare la configurazione interna degli Airbus A321neo, Wizz Air potrà creare file premium limitandosi a lasciare vuoto il posto centrale.

Il risultato è più spazio per gomiti e gambe, una maggiore sensazione di privacy e comfort, ma senza il costo e la complessità di un vero allestimento business class.

La formula includerà anche bagaglio a mano garantito in cappelliera e l’accesso a posti finestrino o corridoio riservati.

Non sono invece previste, almeno per ora, bevande o pasti dedicati, né servizi esclusivi a bordo.

La mossa di Wizz Air

A spiegare la filosofia del progetto è stato Michael Delehant, dirigente di Wizz Air, durante una conferenza stampa a Londra:

In termini di tariffe, non costerà mai più di quanto si spenderebbe per acquistare un secondo posto. Non è pensato per essere un modo di guadagnare di più, ma per offrire una scelta in più a chi cerca un po’ di comfort.

Il messaggio è chiaro: Wizz Air vuole attrarre viaggiatori business o leisure disposti a spendere qualcosa in più, senza snaturare il proprio modello ultra low cost.

Secondo Silvia Mosquera, Chief Commercial Officer di Wizz Air, la nuova opzione nasce direttamente dai feedback dei passeggeri:

Il lancio di Wizz Class risponde alla crescente domanda dei nostri viaggiatori business, che apprezzano le tariffe basse ma desiderano maggiore spazio e rapidità nello sbarco.

Da low cost a low cost premium

Negli ultimi anni, anche il mondo low cost ha visto una progressiva ibridazione tra modelli economici e premium: i passeggeri non cercano solo il prezzo più basso, ma anche comodità e flessibilità, specialmente su rotte europee medio-lunghe.

Wizz Air non è la prima compagnia a provarci. Negli Stati Uniti, Spirit Airlines e Frontier Airlines hanno già introdotto classi con sedile centrale bloccato (“Go Comfy”, “UpFront Plus”), mentre JetBlue ha costruito la propria reputazione sul modello ibrido “EvenMore”, che combina tariffe contenute con extra come snack, bevande e sedili anteriori con più spazio.

In Europa, Ryanair e easyJet offrono già la possibilità di acquistare sedili aggiuntivi o file con spazio extra per le gambe. La mossa di Wizz Air va nella stessa direzione, ma con un posizionamento verso un’esperienza “quasi business” a prezzo tutto sommato accessibile.