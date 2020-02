Profilo aziendale Instagram: come crearne uno ed usarlo

editato in: da

Instagram è uno dei social più utilizzati a livello mondiale e negli ultimi anni è stata anche una delle piattaforme con una crescita più rapida. Per questo motivo, sono numerosi i brand e le aziende che hanno deciso di investire su Instagram per la propria comunicazione. La piattaforma quindi ha messo a disposizione degli utenti diverse tipologie di profilo, per rispondere alle esigenze dei creatori.

Per sfruttare al meglio le potenzialità di questo social, è importante sapere come creare e usare il tipo di profilo più adeguato alla propria realtà. Se hai un brand quindi, la soluzione migliore sarà il profilo aziendale Instagram che ti permetterà di avere accesso a una serie di dati, informazioni e funzionalità utili per le tue strategie di marketing. In questo articolo ti spieghiamo come creare e utilizzare al meglio un profilo Instagram aziendale.

Instagram per aziende: guida pratica

Probabilmente ti sarai chiesto qual è la differenza tra un profilo Instagram personale e uno aziendale. La risposta è semplice: con quello aziendale hai accesso agli insight, al programma di advertising e ad informazioni di contatto utili per gli utenti. Fino a qualche anno fa la piattaforma offriva una sola tipologia di profilo, mentre ad oggi sono 3 le tipologie tra cui scegliere: personale, business e creator. Le aziende devono orientarsi sul profilo Instagram business, collegandolo quindi alla propria pagina Facebook. Il passaggio si può effettuare in due momenti diversi:

se devi creare un nuovo profilo Instagram, puoi crearlo direttamente dalla App sia per iOS che per Android;

se hai già un profilo Instagram privato, ti basterà effettuare il passaggio dalle impostazioni sempre della App.

Come effettuare il passaggio ad un profilo aziendale Instagram

La procedura è molto semplice, come prima cosa dovrai accedere dalla app al profilo Instagram selezionato. In seguito clicchi sulle tre linee che trovi in alto a destra, che ti permetteranno di accedere a diverse voci di menù, tra cui le impostazioni. Dalle impostazioni dovrai scegliere la voce account, che ti porterà ad altri strumenti di personalizzazione, tra cui il collegamento con altri social per il cross-posting. Scorrendo verso il basso, se il profilo in questione è personale, troverai la voce passa a un account professionale, se invece il profilo è creator troverai due voci:

passa a un account personale;

passa a un account aziendale.

Nel primo caso, cliccando su passa ad un account professionale, ti si aprirà una schermata in cui potrai scegliere il tipo di account, quindi aziendale o creator. Nel tuo caso sceglierai un account aziendale. Una volta selezionata questa opzione, ti sarà chiesto di collegare la tua pagina Facebook aziendale (se non è presente nella lista, verifica di essere amministratore), ma puoi anche scegliere di proseguire senza collegare la pagina Facebook.

Se scegli di collegarla, tutte le informazioni della pagina saranno riportate in automatico sul tuo profilo aziendale Instagram. Se invece scegli di non collegarla, dovrai inserire le informazioni manualmente, tra cui la categoria della tua attività. Il passaggio al profilo Instagram aziendale richiede qualche minuto, ma non appena la piattaforma avrà completato la procedura, potrai già avere accesso alle funzionalità predisposte per questo tipo di profilo.

A questo punto quindi, dovrai verificare che le informazioni di contatto e la biografia siano corrette, inoltre potrai impostare un pulsante di call to action personalizzato, a seconda del tipo di azione che vuoi far compiere ai tuoi utenti. Anche in questo caso è molto semplice: dovrai cliccare sul pulsante modifica che trovi nel tuo profilo, in seguito selezionerai opzioni di contatto e aggiungi un pulsante di call to action.

Tutte le aziende che possiedono una pagina Facebook e un profilo Instagram hanno interesse nel collegare le due piattaforme. A questo punto ti starai chiedendo: perché? In questo modo puoi sfruttare al meglio le potenzialità dell’advertising e puoi gestire i commenti e la posta privata, rispondendo direttamente da Facebook. Questa funzione è stata pensata dalla piattaforma appositamente per facilitare il lavoro dei social media manager delle aziende, che in questo modo possono gestire entrambi i canali direttamente dal Business Manager di Facebook, quindi da desktop. Puoi collegare le due piattaforme sia da Facebook che da Instagram:

nel primo caso dovrai accedere alle impostazioni della tua pagina Facebook, selezionare nelle tab a sinistra la voce Instagram ed effettuare il collegamento;

nel secondo caso, potrai collegarle nel momento del passaggio all’account aziendale, oppure in seguito, dalle impostazioni di Instagram > voce account > account collegati.

In qualsiasi momento puoi scegliere di tornare a un profilo personale, oppure di passare a un profilo creator.

Come usare Instagram aziendale

A questo punto avrai creato il tuo profilo aziendale Instagram e lo avrai collegato correttamente alla pagina Facebook: non ti resta che iniziare ad utilizzarlo. Come prima cosa ti consigliamo di familiarizzare con le potenzialità del tuo account business. Accedi ai dati statistici cliccando sulle tre linee che trovi in alto a destra nel tuo profilo, nei quali potrai:

monitorare l’andamento dei tuoi contenuti (storie, foto e video) a livello di copertura, impression e altri dati strategici ai fini della strategia di marketing aziendale;

monitorare le tue attività con le impression, la copertura, le visite e le azioni eseguite sul profilo;

monitorare il tuo pubblico in termini di variazioni di follower, luoghi di residenza, fascia d’età, genere e momenti della settimana in cui sono più attivi.

In merito agli insight è importante sapere che non sono retroattivi, pertanto potrai consultare solo i dati registrati in seguito al passaggio all’account aziendale. Un’altra cosa da verificare non appena è stato effettuato il passaggio all’account business è la correttezza delle informazioni dell’azienda, i dati di contatto e il pulsante di call to action, che può variare anche su base settimanale, in base al tipo di azione che vogliamo far compiere ai nostri utenti. Infine, puoi sfruttare tutte le potenzialità dell’advertising sia direttamente dalla app Instagram, sia invece dall’account pubblicitario di Facebook.

In questo modo potrai creare pubblici personalizzati e mostrare le tue inserzioni pubblicitarie anche agli utenti di Instagram, nel feed e nelle stories. Tra gli strumenti aziendali di Instagram c’è anche l’approvazione di contenuti brandizzati per l’influencer marketing: in questo modo la tua azienda potrà approvare solo il tag per contenuti brandizzati di specifici creator. Dopo questo primo passaggio, potrai iniziare ad utilizzare normalmente il tuo profilo aziendale Instagram: la piattaforma infatti non prevede differenze nelle modalità di pubblicazione sul feed e nelle stories, tra i diversi tipi di account. Il consiglio è quindi quello di seguire sempre le regole base per la crescita organica su Instagram, tra cui:

pubblicare contenuti di qualità;

creare relazioni con altri profili e interagire;

sviluppare una strategia di advertising per la promozione di contenuti specifici;

eventualmente sviluppare una strategia di influencer marketing.

Ricordati di pubblicare con costanza e di essere presente su base quotidiana sulla piattaforma per rispondere ai messaggi privati e ai commenti degli utenti.

Attivazione dello shop su Instagram

Una funzionalità molto importante per le aziende che hanno un e-commerce o una vetrina prodotti su Facebook, è la possibilità di attivare lo shop su Instagram. Ti sarà capitato infatti di vedere alcune foto sul feed che presentavano un’etichetta visualizza i prodotti. Cliccando su tale etichetta, compaiono alcuni tag con il nome del prodotto e il suo prezzo.

Quando si seleziona il prodotto, l’utente viene reindirizzato su una schermata con le foto del prodotto, le informazioni sul prodotto e sul brand, una call to action che reindirizza all’e-commerce per l’acquisto online, la possibilità di salvare il prodotto tra i preferiti e di condividerlo con altri utenti. In questo modo potrai sfruttare le potenzialità dello shopping su Instagram.

Altri consigli per il tuo profilo Instagram aziendale

La scelta di passare ad un profilo aziendale Instagram ti permette anche di gestire in modo più semplice ed efficace i commenti e i messaggi di posta privata, unendoli in un unico strumento di gestione della posta, attraverso Facebook. Dal desktop quindi potrai rispondere direttamente sia ai commenti, che ai messaggi, facilitando il lavoro del social media manager.

Sempre da desktop puoi anche pubblicare i tuoi contenuti, in particolare foto e video sul feed e le IGTV, senza dover accedere a strumenti di terze parti. Fino a poco tempo fa infatti, per poter programmare i post di Instagram, era necessario sottoscrivere un abbonamento con tool esterni, molto spesso a pagamento. Ora invece, con lo strumento gratuito Creator Studio di Facebook, puoi gestire tutti i tuoi contenuti, sia di Instagram che di Facebook comodamente da desktop.

Creator Studio permette di monitorare le pubblicazioni riportando tutti gli insight dei tuoi profili collegati, ma ti permette anche di programmare i contenuti, in modo facile e veloce. Se ti stai ancora chiedendo se vale la pena passare a un profilo Instagram aziendale per la tua attività, la risposta è sicuramente sì: non perdere l’occasione di sfruttare tutti gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma!