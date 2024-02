Satispay lancia il nuovo sistema di paghetta digitale per gli under 18: potranno ricevere cifre dai genitori e pagare utilizzando lo smartphone, imparando così a gestire le risorse finanziarie.

Fonte: 123RF Satispay lancia la paghetta digitale

La paghetta dei genitori per i loro figli diventa digitale grazie al nuovo servizio offerto da Satispay che consente a tutti gli utenti minori di 18 anni e con almeno 14 compleanni alle spalle di poter gestire in maniera autonoma e sicura il proprio denaro direttamente con lo smartphone.

L’iniziativa della startup italiana di mobile payment viaggia su due principali binari, ovvero permettere ai più giovani di sviluppare già in tenera età la capacità di gestione delle proprie risorse finanziarie e seguire il trend che vede i pagamenti digitali in grande slancio rispetto a qualche anno fa, quando le transazioni erano in più netta maggioranza in contanti.

La paghetta digitale con Satispay

L’iniziativa della paghetta digitale di Satispay si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni che risiedono in Francia, Italia e Lussemburgo.

È previsto che la scelta di creare o meno un account Satispay per gli under 18 necessiti dell’autorizzazione da parte di un suo genitore o tutore legale titolare, a sua volta, di una regolare iscrizione al servizio.

Guardando ai numeri non è impossibile pensare che l’iniziativa possa prendere molto piede, visto e considerato che al momento sono oltre 2 milioni gli under 18 che hanno un telefono cellulare, diventato, quanto mai per questa fascia d’età, uno strumento con cui svolgere moltissime attività quotidiane, come appunto effettuare un pagamento.

Come funziona la paghetta digitale

Ogni titolare di conto Satispay under 18,utilizzando direttamente lo smartphone, potrà gestire in maniera autonoma e sicura il proprio denaro.

Tale passaggio è di fondamentale importanza per l’azienda che ha lanciato l’iniziativa, in quanto tassello imprescindibile per dare fiducia ai più giovani e permettere loro di sviluppare fin da giovanissimi la capacità di gestione responsabile e consapevole delle proprie risorse finanziarie.

Ogni utente under 18 avrà a disposizione un portafoglio digitale che potrà essere ricaricato direttamente dalla stesso utente e dai suoi familiari. Quest’ultimi, inoltre, potranno impostare l’erogazione periodica di un budget ricorrente che potrà essere utilizzato dagli under 18 per acquistare tutte le categorie merceologiche la cui vendita è autorizzata per i minori o per scambiare soldi con gli amici.

Come aprire un account Satispay per gli under 18

Per poter utilizzare l’innovativo strumento della paghetta digitale Satispay è necessario scaricare l’app del servizio e registrarsi inserendo i propri dati anagrafici. Trattandosi di minori, come accennato, è richiesto che un genitore o un tutore legale dello stesso autorizzi alla creazione di un account Satispay e, se lo stesso genitore/tutore lo desidera, potrà già in questa fase provvedere all’impostazione di un budget fisso che dal suo account Satispay verrà spostato in quello del figlio under 18 periodicamente.

Attraverso la app, i ragazzi e le ragazze minori di 18 anni potranno controllare le proprie finanze digitali e utilizzare diverse funzionalità, come quella Risparmi. Con questa gli utenti possono creare dei veri e propri salvadanai che si alimentano con accantonamenti settimanali, cashback e arrotondamenti sui pagamenti che vengono effettuati.

È inoltre importante sottolineare che il genitore/tutore legale del minore avrà il controllo ultimo sulle operazioni finanziare svolte dall’under 18 e potrà richiedere tramite l’Assistenza clienti Satispay la lista dettagliata delle transazioni effettuate. Nel momento in cui, invece, il minorenne diventerà maggiorenne, potrà accedere a tutte le funzionalità di Satispay, senza più alcuna restrizione.