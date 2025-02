Fonte: ANSA Unicredit, premio da 2.500 euro per i dipendenti in Italia

Buone notizie per i dipendenti di Unicredit: l’istituto di credito ha deciso di riconoscere un premio di 2.500 euro a tutti i dipendenti del gruppo in Italia, grazie a un accordo siglato da Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin con i rappresentanti della banca.

Il premio, relativo all’anno 2024, registra un incremento di oltre il 13% rispetto a quello stabilito per l’anno precedente, superando i risultati di redditività e produttività del bilancio per il perimetro Italia. Questo riconoscimento è stato raggiunto grazie all’intesa tra Fabi e le altre sigle sindacali con i rappresentanti di Unicredit.

Come si potrà ricevere il premio

L’accordo sul premio di produttività (VAP – Valore Aggiunto per Dipendente) conferma l’approccio basato su produttività e redditività, offrendo la possibilità di scegliere tra un’erogazione in conto welfare, monetaria o una formula mista. Nel dettaglio, chi opta per il conto welfare riceverà un importo totale di 2.500 euro, comprensivo dell’incremento da produttività, che include anche il contributo per la polizza denti pari a 88,70 euro, importo completamente detassato.

Chi invece sceglierà la formula mista vedrà riconosciuto un importo monetario di 1.000 euro, legato alla produttività, con una tassazione agevolata del 5%. A questo importo si aggiungerà una somma di 811 euro sul conto welfare, correlata alla redditività del perimetro Italia per l’anno 2024, che include anche il pagamento della polizza denti di 88,70 euro. La parte destinata al conto welfare sarà accreditata ad aprile, mentre l’erogazione in contante avverrà a giugno.

“Riteniamo che l’abnegazione profusa da tutte le lavoratrici e i lavoratori per raggiungere gli importanti risultati, abbia ottenuto, grazie all’impegno della Fabi e delle altre organizzazioni sindacali, un significativo riconoscimento economico che vede un sostanziale incremento rispetto al 2024, confermando tale impianto al vertice dei premi aziendali nel settore del credito. All’aspetto economico, si aggiunge il potenziamento del perimetro welfare in Unicredit, grazie anche al nuovo servizio di tele medicina per i dipendenti ed il loro nucleo familiare”, commenta il coordinatore Fabi in Unicredit, Stefano Cefaloni.

Via ai percorsi formativi in Unicredit

Oltre al premio di produttività, Unicredit ha aderito al bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo al Fondo Nuove Competenze per le Innovazioni, con l’obiettivo di rafforzare le competenze nei settori Esg, Digital e Welfare. Grazie a questa iniziativa, più di 800 dipendenti della banca e delle sue Legal Entities prenderanno parte a percorsi formativi di 150 ore, sviluppati da Unicredit University in collaborazione con partner di eccellenza. In particolare, oltre 100 dipendenti saranno formati per diventare “Welfare Advisor”, con il compito di promuovere l’offerta welfare aziendale e raccogliere le esigenze dei colleghi sul territorio.

Tra le novità introdotte quest’anno, i dipendenti avranno la possibilità di destinare volontariamente fino a 500 euro del credito welfare per aderire al piano di azionariato diffuso “U Share“. L’accordo siglato con i sindacati non solo conferma il ruolo di Unicredit come leader nel settore bancario per quanto riguarda gli incentivi ai lavoratori, ma rappresenta anche un avanzamento verso la creazione di un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e focalizzato sullo sviluppo professionale.