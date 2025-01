Proposta di lavoro da 1.000 euro per due giorni al Festival di Sanremo. Un’occasione per veri appassionati di musica, con viaggio e alloggio inclusi

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Sanremo: offerta di lavoro da 1.000 euro.

InfoJobs ha pubblicato un’offerta di lavoro incredibile: 1.000 euro per lavorare durante due giornate del Festival di Sanremo. Il requisito principale? Essere un vero appassionato di musica, sia contemporanea che classica. Come se lo stipendio non fosse già abbastanza allettante, l’offerta include anche viaggio e alloggio.

Per capire meglio di cosa si tratta, scendiamo nei dettagli dell’offerta dedicata ai veri “Music Lover”.

Lavorare al Festival di Sanremo: il requisito del “Music Lover”

L’offerta è chiarissima sui requisiti necessari per candidarsi: essere un vero appassionato di musica. Infatti, fin dalle prime righe dell’annuncio, si legge:

Se la tua playlist è sempre aggiornata, conosci tutti i tormentoni del momento e della musica non riesci proprio a farne a meno, allora questo annuncio fa per te!

L’offerta proviene da una collaborazione con Cult Pop, web magazine per millennial appassionati di musica. Ecco nel dettaglio i requisiti richiesti:

titolo di studio minimo: d iploma di Maturità;

esperienza minima: non richiesta;

esperienza minima: non richiesta; residenza: non richiesto;

requisiti minimi: appassionato di Musica (con la M maiuscola)

Retribuzione e impegno: cosa si fa

Di solito un annuncio di lavoro propone un vero e proprio “lavoro”. In questo caso, non proprio. Come si legge dal comunicato di Michele Antonelli, marketing manager di InfoJobs:

Per questa nuova edizione dei Cool Jobs abbiamo deciso di rendere protagonista la musica, e quale evento, se non il Festival di Sanremo, può renderlo possibile? Non è solo l’occasione di incontrare i propri idoli, ma anche una straordinaria opportunità per trasformare la passione per la musica in una sfida lavorativa. Con i Cool Jobs vogliamo ispirare talenti e offrire loro un trampolino di lancio per mettersi in gioco e dimostrare il proprio valore.

In altre parole, si offre un’esperienza: un’opportunità unica per vivere il Festival della Musica 2025 in maniera coinvolgente.

Il tutto retribuito con un ottimo compenso. Nella descrizione troviamo anche diversi benefici extra, come:

1.000 euro netti per 2 giorni di lavoro;

per 2 giorni di lavoro; incontrare e parlare con i cantanti in competizione e ospiti delle serate;

condividere feedback creando contenuti al Pop Lab;

viaggio e hotel inclusi.

Al momento sono iscritti solo meno di 300 candidati all’annuncio, la possibilità di essere selezionati è alta.