Spreco alimentare, il buco nel frigorifero: quanto cibo e denaro buttano le famiglie italiane

Pane, frutta, verdura, latticini, avanzi e prodotti dimenticati in frigorifero valgono miliardi. In Italia lo spreco alimentare domestico è migliorato rispetto agli anni scorsi, ma resta sopra la media europea e continua a trasformare una parte della spesa in denaro buttato.

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

123RF Lo spreco alimentare nasce spesso in casa: alimenti comprati, conservati male o dimenticati nel frigorifero diventano cibo e denaro buttati.

Lo spreco alimentare comincia spesso senza fare rumore. Una busta di insalata comprata “per sicurezza”, tre zucchine rimaste nel cassetto, lo yogurt superato da qualche giorno, il pane indurito, gli avanzi messi in un contenitore e poi dimenticati. Non sembrano grandi perdite, ma sommate, settimana dopo settimana, diventano una voce economica.

Il frigorifero è uno dei punti ciechi del bilancio familiare. È il luogo in cui una parte della spesa smette di essere consumo e diventa spreco. Non si butta solo cibo: si buttano denaro, tempo, energia, acqua, trasporto, imballaggi e lavoro.

Secondo il Rapporto “Il caso Italia 2026” dell’Osservatorio Waste Watcher International, la filiera del cibo sprecato in Italia vale oltre 13,5 miliardi di euro, per più di 5,1 milioni di tonnellate di prodotti. Di questa cifra, 7,36 miliardi riguardano soltanto lo spreco domestico. Lo spreco non è solo comportamento alimentare, ma perdita di potere d’acquisto.

Quanto spreca ogni italiano

Gli italiani stanno migliorando, ma non abbastanza. Il Rapporto Waste Watcher 2026 indica uno spreco medio di circa 554 grammi di cibo a persona ogni settimana, pari a 79,14 grammi al giorno. Il dato è in calo rispetto all’anno precedente, ma resta lontano dall’obiettivo fissato per il 2030.

La misura più efficace per capirlo non è la tonnellata, ma la settimana. Mezzo chilo di cibo buttato a persona ogni sette giorni può sembrare poco, ma in una famiglia di quattro persone diventa oltre due chili a settimana, più di cento chili all’anno. È una piccola borsa della spesa che scompare nel cestino con regolarità.

Nel confronto europeo, l’Italia non è ancora tra i Paesi più virtuosi. Le rilevazioni Waste Watcher indicano 555,8 grammi settimanali pro capite per l’Italia, contro 512,9 grammi in Germania, 459,9 in Francia, 446,5 in Spagna e 469,5 nei Paesi Bassi, come ricordato anche nella pagina della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare 2026.

Il paradosso è evidente: mentre le famiglie sono più attente alla spesa, una quota rilevante del cibo acquistato continua a non arrivare nel piatto.

Il costo nascosto: oltre 7 miliardi solo nelle case

Lo spreco alimentare domestico è una tassa invisibile. Non la paghiamo tutta insieme, ma a piccoli pezzi: un prodotto scaduto, una porzione cucinata in eccesso, un’offerta comprata senza reale bisogno, un frutto lasciato maturare troppo, un pacco aperto e poi dimenticato.

Secondo l’Osservatorio Waste Watcher, nelle case italiane lo spreco vale 7,36 miliardi di euro. È una cifra che va letta accanto all’inflazione alimentare degli ultimi anni. Quando il carrello costa di più, buttare cibo significa perdere due volte: prima al supermercato, poi nella pattumiera.

Il punto non è colpevolizzare le famiglie. Molto spreco nasce da abitudini quotidiane comprensibili: fare scorte, approfittare delle promozioni, cucinare più del necessario, conservare male, confondere “da consumarsi entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”. Ma proprio perché nasce da gesti ordinari, può essere ridotto senza rivoluzioni.

Quanta parte della spesa settimanale viene comprata per essere mangiata e quanta viene comprata per essere dimenticata?

Il mondo spreca più di un miliardo di pasti al giorno

Il problema italiano si inserisce in un fenomeno globale. Secondo il Food Waste Index Report 2024 dell’UNEP, nel 2022 nel mondo sono stati generati 1,05 miliardi di tonnellate di spreco alimentare tra famiglie, ristorazione e distribuzione. Le famiglie sono responsabili della quota più ampia: 631 milioni di tonnellate.

L’UNEP traduce questi numeri in un’immagine molto più immediata: nel mondo si spreca almeno un miliardo di pasti al giorno. È uno dei dati più forti perché mostra la distanza tra produzione e consumo reale. Una parte enorme del cibo arriva vicino al consumatore finale, ma non viene mangiata.

Lo spreco alimentare non è soltanto un problema dei Paesi ricchi. Il rapporto UNEP mostra che lo spreco domestico pro capite varia meno di quanto si pensi tra Paesi ad alto, medio-alto e medio-basso reddito. Cambiano le cause, ma il risultato è simile: il cibo si perde anche dove avrebbe già superato quasi tutta la catena produttiva.

Perché buttiamo cibo anche quando costa di più

Una delle domande più interessanti è questa: perché sprechiamo ancora, anche se la spesa alimentare pesa di più?

La risposta sta nel modo in cui facciamo acquisti. Il supermercato spinge spesso a comprare più del necessario: formati famiglia, offerte 2×1, confezioni grandi, promozioni a tempo, scaffali pieni, prodotti freschi sempre disponibili. La razionalità economica del momento dice “conviene”. La gestione domestica dei giorni successivi, però, può dire il contrario.

Lo spreco nasce spesso da un errore di previsione. Pensiamo di cucinare più spesso a casa, ma poi mangiamo fuori. Compriamo verdura per una settimana, ma una parte si rovina. Prepariamo porzioni abbondanti, ma nessuno vuole mangiare gli stessi avanzi per due giorni. Facciamo scorte per risparmiare, ma non controlliamo quello che c’è già in dispensa.

C’è poi il tema delle date. La Commissione europea ha più volte ricordato che la differenza tra “da consumarsi entro” e “da consumarsi preferibilmente entro” è uno dei nodi della prevenzione. Nel primo caso si parla di sicurezza alimentare; nel secondo di qualità. Confonderli porta spesso a buttare prodotti ancora consumabili.

Cibo sprecato significa acqua, energia e terra sprecate

Lo spreco non finisce con il sacchetto dell’umido. Ogni alimento buttato porta con sé un pezzo di filiera: acqua per irrigare, energia per trasformare, carburante per trasportare, elettricità per refrigerare, suolo per produrre, lavoro per raccogliere e distribuire.

Buttare pane non significa solo buttare pane. Significa sprecare grano, acqua, forno, trasporto, imballaggio, scaffale e denaro. Buttare frutta e verdura significa perdere prodotti spesso più fragili, più esposti a conservazione sbagliata e acquisti impulsivi.

Lo spreco alimentare, quindi, è una delle forme più concrete di inefficienza economica domestica. Non richiede grandi modelli teorici per essere compreso: basta guardare il contenuto del frigorifero il giorno prima di fare la spesa.

L’Europa cambia le regole: obiettivi vincolanti entro il 2030

Il tema non riguarda solo le buone pratiche individuali. Nel 2025 l’Unione europea ha introdotto obiettivi vincolanti di riduzione dello spreco alimentare. La Commissione europea indica che entro il 2030 gli Stati membri dovranno ridurre del 10% lo spreco nella trasformazione e produzione alimentare e del 30% pro capite quello generato da distribuzione, ristorazione, servizi alimentari e famiglie.

Il Parlamento europeo ha chiarito che gli obiettivi dovranno essere raggiunti a livello nazionale entro il 31 dicembre 2030 e che gli operatori economici con un ruolo significativo nella generazione dello spreco dovranno facilitare la donazione del cibo invenduto ancora sicuro per il consumo umano, come indicato nelle nuove regole europee per ridurre gli sprechi alimentari.

Questo passaggio è importante perché sposta lo spreco da tema morale a obiettivo economico e regolatorio. Non basta più sensibilizzare. Bisogna misurare, prevenire, redistribuire, correggere le inefficienze.

Dove si vince la partita: cucina, lista e frigorifero

La buona notizia è che lo spreco domestico è una delle poche voci su cui le famiglie possono intervenire subito. Non sempre si può controllare il prezzo della pasta, dell’olio o della frutta. Si può, però, controllare meglio ciò che si compra, si conserva e si cucina.

La lista della spesa resta uno strumento sottovalutato. Prima di comprare, guardare frigorifero e dispensa riduce doppioni e acquisti impulsivi. Programmare due o tre pasti, invece di tutta la settimana in modo rigido, aiuta a non accumulare prodotti freschi. Usare prima ciò che scade prima è una regola semplice, ma efficace.

Anche il congelatore può diventare un alleato economico. Pane, porzioni già cotte, sughi, verdure tagliate e prodotti prossimi alla scadenza possono essere salvati se gestiti in tempo. Il problema non è avere avanzi. Il problema è non trasformarli in pasti.

Lo spreco si riduce quando il frigorifero smette di essere un deposito e torna a essere uno strumento di gestione del bilancio familiare.

Il buco nel frigorifero

Lo spreco alimentare è uno dei pochi temi in cui ambiente e portafoglio coincidono perfettamente. Ridurre il cibo buttato significa spendere meglio, proteggere reddito disponibile, ridurre rifiuti, abbassare l’impronta ambientale e dare più valore al lavoro che sta dietro ogni prodotto.

Il “buco nel frigorifero” non è una metafora: è il punto in cui una parte del carrello si perde senza essere vista. Non fa rumore come una bolletta alta, non arriva come una rata, non si nota come un aumento del mutuo, ma settimana dopo settimana consuma risorse.

Gli italiani stanno migliorando, ma il margine resta enorme. Se il Paese spreca ancora più di 5 milioni di tonnellate di cibo lungo la filiera e oltre 7 miliardi solo nelle case, la prevenzione non è più una piccola virtù domestica. È una politica economica quotidiana.

La prossima volta che si apre il frigorifero, la domanda non è solo cosa mangiare. È quanto denaro è già stato speso e rischia di non arrivare mai in tavola.

I numeri da ricordare