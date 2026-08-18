Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Uniqlo assume neoaureati con un contratto a tempo indeterminato in un programma per manager

Il marchio globale di abbigliamento Uniqlo ha aperto le candidature per l’edizione 2027 del suo programma di formazione e inserimento per futuri dirigenti di negozio in Italia.

L’iniziativa è stata ideata per selezionare neolaureati e laureati ad alto potenziale da avviare a una carriera direttiva nel settore del commercio al dettaglio. Il percorso, della durata complessiva di 12 mesi, si svolgerà presso i punti vendita del marchio presenti a Milano e Roma e prevede un piano di affiancamento teorico e pratico per trasformare i partecipanti in responsabili di negozio e leader aziendali.

I requisiti per accedere al programma

A differenziare questo percorso d’inserimento dalle classiche selezioni aziendali è la combinazione tra assunzione diretta con contratto stabilizzato e un piano formativo accelerato. Per inoltrare la propria candidatura, la multinazionale giapponese richiede:

titolo di laurea triennale o magistrale (in qualsiasi area disciplinare);

autorizzazione permanente a lavorare in Italia;

padronanza della lingua inglese e dell’italiano pari almeno al livello B2;

disponibilità all’avvio dell’attività lavorativa a tempo pieno a partire da marzo o settembre 2027;

flessibilità a lavorare su turni avvicendati, nei fine settimana e disponibilità a eventuali trasferimenti sul territorio nazionale.

L’iter selettivo è articolato in quattro fasi:

valutazioni telematiche (compresi i test linguistici); una giornata di selezione di gruppo in presenza; un colloquio individuale a distanza; un’intervista finale con la direzione aziendale.

Come si struttura il percorso di 12 mesi

I candidati inseriti nel programma formativo seguiranno una rotazione studiata per far acquisire competenze operative, gestionali e strategiche direttamente sul piano vendita:

i primi quattro mesi sono dedicati ai “Fondamenti della gestione”, durante i quali i candidati saranno immersi nella vita del punto vendita per apprendere l’assistenza ai clienti, la gestione delle scorte, le operazioni di cassa integrate e la formazione dei nuovi assunti;

durante il secondo quadrimestre, i selezionati dovranno assumere il ruolo di supervisore per coordinare la squadra di reparto, monitorare i risultati giornalieri e garantire gli standard di servizio;

nei mesi rimanenti, i tirocinanti saranno affiancati al responsabile di negozio in qualità di vice direttore per gestire l’analisi degli indicatori di vendita, la pianificazione commerciale, la disposizione degli spazi e la programmazione dei turni del personale.

Inquadramento economico e benefit

Sotto il profilo retributivo, il programma offre condizioni di primo piano per il mercato giovanile. L’inserimento avviene con contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato con una Ral pari a 36.600 euro, a cui si aggiungono premi garantiti e la partecipazione agli utili di gruppo. Il pacchetto comprende inoltre uno sconto del 30% sui prodotti di tutti i marchi del gruppo, due giornate annue retribuite dedicate alle attività di volontariato e la possibilità di accedere a promozioni di carriera ogni 6 mesi al termine del percorso.

Competenze e disponibilità richieste

Trattandosi di una carriera dirigenziale sul campo, l’azienda valuta attentamente alcune attitudini personali dei candidati:

forte propensione alla guida delle risorse umane, alla gestione del personale e al lavoro in contesti dinamici;

orientamento al raggiungimento degli obiettivi di vendita e adesione alla filosofia aziendale del marchio.

Come inviare la candidatura

Gli interessati possono presentare la domanda consultando la sezione dedicata alla carriere del sito ufficiale dell’azienda.

Durante la compilazione del modulo online verrà richiesto il caricamento del Curriculum Vitae redatto in lingua inglese e lo svolgimento dei test attitudinali previsti dal primo passaggio di selezione.

Altre opportunità di lavoro

Il programma di formazione di Uniqlo è un’occasione d’oro per chi desidera fare carriera nel ratailing. Per confrontare l’offerta con altre ricerche di personale attive in Italia, è possibile consultare i piani di assunzione di Ferrero per il settore manifatturiero, le selezioni per magazzinieri promosse da Cameo o i bandi pubblici del Servizio Civile Universale.