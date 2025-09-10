Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Miranda Priestly torna più cattiva che mai ne Il Diavolo veste Prada 2 e pretende già nuove anime da corrompere con i fasti della moda. La produzione del sequel del film cult del 2007 è alla ricerca di 2.000 comparse a Milano, che dal 6 al 18 ottobre diventerà il set dell’atteso ritorno del trio composto dalle superstar Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt.

Il capoluogo lombardo, abbandonate le passerelle della Fashion Week (dal 23 al 29 settembre 2025) offrirà dunque un’altra occasione a chiunque voglia vivere, anche solo per un giorno, le atmosfere del fashion system internazionale.

Chi può candidarsi per le riprese

Le richieste sono molto precise. Non si cercano figuranti qualunque, ma professionisti over 30 che già operano in ambiti affini all’universo del film: moda, design, comunicazione, organizzazione di eventi.

La scelta non è casuale. La produzione punta a garantire la massima credibilità visiva, circondando i protagonisti di persone che appartengono davvero a quel mondo. Non a caso tra le scene previste c’è una maxi sequenza girata nel quartiere Brera con circa 900 comparse coinvolte contemporaneamente.

Dove e quando si svolge il casting

Il primo appuntamento è fissato per martedì 16 settembre 2025 nello showroom di Riccardo Grassi, in via Piranesi 4, zona Porta Vittoria.

Ai candidati saranno fornite linee guida sul look da rispettare per calarsi nello stile del film. In caso di discrepanze, interverrà il reparto costumi, pronto ad adattare gli abiti per allinearli alle esigenze delle scene.

Al momento non è chiaro se si tratti di un casting aperto a tutti o riservato soltanto a chi riceverà una convocazione diretta. È quindi consigliabile seguire con attenzione gli aggiornamenti ufficiali nei prossimi giorni.

IPA

Il cast de Il Diavolo veste Prada 2

Le riprese de Il Diavolo veste Prada 2 a Milano non sono solo una notizia per gli appassionati di cinema, ma attestano il profondo legame tra la moda italiana e la città, capitale internazionale del lusso e del design e meta dei più ricchi al mondo.

A rendere il progetto ancora più interessante è il ritorno del cast storico. Oltre alle già citate Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ci sarà anche l’immancabile Stanley Tucci.

Accanto a loro, un parterre di nuove star tra cui Patrick Brammal, Lucy Liu, Sydney Sweeney, Kenneth Branagh e Simone Ashley, chiamati a imparare la storia dietro la fabbricazione di un maglioncino azzurro infeltrito dei grandi magazzini, che in realtà è ceruleo.

Cosa sappiamo della trama

Secondo le prime anticipazioni, la trama sarà ispirata al romanzo Revenge Wears Prada e mostrerà Miranda Priestly (Meryl Streep) alle prese con la crisi dell’editoria tradizionale e la trasformazione in digitale della sua bibbia di moda Runaway. Il personaggio è ispirato ad Anna Wintour, direttrice di Vogue America per 37 anni e regina indiscussa delle tendenze.

Il Diavolo delle passerelle tenterà le sue ex assistenti Andy Sachs (Anne Hathaway) ed Emily Charlton (Emily Blunt), insieme creatrici di un magazine per aspiranti spose, con una proposta indecente che farà riaffiorare vecchie paure e nuove ambizioni.