Tre importanti strutture ospedaliere della Regione Lombardia hanno indetto altrettanti concorsi pubblici per il reclutamento complessivo di 79 infermieri a tempo pieno e indeterminato.
Le selezioni riguardano l’Asst di Lecco, la Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l’Asst Gaetano Pini-Cto di Milano.
Indice
Come sono divisi i 79 posti messi a bando
I 79 posti disponibili sono ripartiti tra le tre aziende sanitarie lombarde nel seguente modo:
- 49 posti presso l’Asst di Lecco, suddivisi tra 32 incarichi destinati al Polo Ospedaliero e 17 al Polo Territoriale (sedi di Lecco, Merate e Bellano);
- 20 posti presso la Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;
- 10 posti presso l’Asst Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-Cto di Milano.
Tutti i bandi applicano inoltre le vigenti disposizioni sulle riserve di legge a favore dei volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, nello specifico 6 posti al Policlinico e 3 al Gaetano Pini.
Presso l’Asst Gaetano Pini sono inoltre previsti 2 posti riservati agli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale o Nazionale senza demerito, mentre presso il Policlinico si applicano le tutele previste dalla Legge 68/1999 per le categorie protette.
Requisiti generali e specifici
Per la partecipazione alle procedure selettive sono richiesti i seguenti titoli specifici e generici alla data di scadenza dei rispettivi bandi:
- laurea in Infermieristica (classe L/Snt1), diploma universitario di infermiere o titoli equipollenti del precedente ordinamento, anche conseguiti all’estero se provvisti dell’adeguato riconoscimento;
- iscrizione al relativo albo professionale, anche di un Paese estero purché si perfezioni l’iscrizione in Italia prima dell’assunzione, mentre per l’Asst di Lecco è sufficiente aver presentato domanda di iscrizione entro la scadenza del bando;
- cittadinanza italiana, di un altro Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi terzi secondo le condizioni previste dalla normativa vigente;
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- incondizionata idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica, accertata prima dell’immissione in servizio;
- assenza di destituzione, dispensa o licenziamento da un impiego presso una Pubblica Amministrazione e assenza di condanne penali ostative all’assunzione.
Quante sono le prove e cosa bisogna studiare
Tutte e tre le selezioni si svolgono per titoli ed esami (con eventuale prova preselettiva in caso di un numero elevato di domande), ma prevedono un numero differente di verifiche a seconda dell’azienda sanitaria:
- all’Asst di Lecco l’esame si articola in una prova scritta (anche tramite quesiti a risposta sintetica o multipla) e una prova orale;
- al Policlinico di Milano la selezione si divide in tre fasi, ossia una prova scritta, una prova pratica sull’esecuzione di tecniche specifiche e una prova orale;
- all’Asst Gaetano Pini-Cto è prevista un’unica prova scritta, che potrà consistere in quesiti a risposta multipla, sintetica o in un tema.
Come ed entro quando candidarsi
Le domande di partecipazione devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica attraverso i rispettivi portali aziendali dedicati ai concorsi, accessibili tramite Spid o Cie per Policlinico e Gaetano Pini, oppure tramite registrazione con credenziali sul portale dell’Asst di Lecco, dove al momento della domanda è necessario esprimere anche una preferenza vincolante tra Polo Ospedaliero e Polo Territoriale.
Le istanze di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre:
- le ore 24:00 del 3 dicembre per l’Asst di Lecco, allegando la ricevuta del contributo spese di 15 euro pagato tramite PagoPA e la domanda firmata;
- le ore 23:59 del 3 dicembre per la Fondazione Irccs Ca’ Granda Policlinico di Milano;
- le ore 23:59 del 4 dicembre per l’Asst Gaetano Pini-Cto di Milano, allegando la ricevuta del versamento di 15 euro per diritti di segreteria effettuato tramite PagoPA.
Altri concorsi attivi
Chi vuole lavorare a tempo pieno e indeterminato nel settore pubblico può prendere in considerazione diversi altri bandi attivi, come quello da 1.050 posti nell’Aeronautica Militare o quello per 1.000 Viceispettori delle forze di Polizia.