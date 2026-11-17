Sono stati pubblicati quattro nuovi bandi per l’assunzione di 1.000 allievi Vice Ispettori laureati nei settori informatica, economia, lingue straniere e comunicazione istituzionale

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Ci sono nuove opportunità per chi vuole entrare a fare parte della Polizia di Stato. Il Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha pubblicato quattro nuovi bandi per l’assunzione di 1.000 allievi Vice Ispettori, suddivisi per area di competenza. I posti complessivi si articolano in quattro profili distinti: 300 posti per competenze informatiche, 270 posti per discipline economiche e aziendali, 200 posti per processi comunicativi e 230 posti per competenze linguistiche.

Per la prima volta è prevista una suddivisione su base provinciale: i candidati dovranno esprimere l’ordine di preferenza delle sedi disponibili al momento della presentazione della domanda, l’assegnazione avverrà prima dell’avvio del corso di formazione secondo la scelta effettuata.Il concorso è per titoli ed esami ed è rivolto sia a candidati esterni sia al personale già in servizio nella Polizia di Stato, che ha una quota di posti riservati. Per partecipare, in particolare, è richiesta una laurea coerente con l’area prescelta. I vincitori frequenteranno il corso di formazione retribuito, della durata di un anno.

Bando per 300 vice ispettori settore informatico

È il bando con il maggior numero di posti e risponde all’esigenza di potenziare le competenze tecnologiche e digitali della Polizia di Stato, in un contesto nel quale l’evoluzione dei sistemi informatici e delle comunicazioni digitali incide sempre più sulle modalità di svolgimento delle attività criminali, nonché sugli strumenti necessari per prevenirle e contrastarle. I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze in ambito informatico, con particolare attenzione alle tematiche della sicurezza informatica e del contrasto alla criminalità informatica.

Il concorso è aperto ai candidati in possesso di lauree triennali nelle seguenti classi: Ingegneria dell’informazione (L-8); Scienze e tecnologie informatiche (L-31). Sono inoltre ammesse, in alternativa e in assorbimento dei titoli triennali indicati, le lauree magistrali previste dal bando, tra cui Informatica (LM-18), Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), Ingegneria elettronica (LM-29), Ingegneria informatica (LM-32) e Sicurezza informatica (LM-66).

270 vice ispettori settore economico

I posti sono destinati a persone in possesso di specifiche competenze in discipline economiche e aziendali. I candidati devono essere in possesso di una preparazione amministrativa e contabile, professionalità utili anche per il contrasto ai fenomeni di criminalità economico-finanziaria e per le attività di supporto amministrativo.

Tra le lauree triennali richieste: Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Statistica (L-41).

In alternativa sono ammesse le lauree magistrali specificate nel bando, tra cui Finanza (LM-16), Scienze dell’economia (LM-56), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Scienze economico-aziendali (LM-77), Scienze statistiche (LM-82) e Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83).

230 vice ispettori settore linguistico e umanistico

Nel settore linguistico e umanistico i posti riservati sono 230, per rispondere all’esigenza di rafforzare le capacità operative e investigative della Polizia di Stato in un contesto internazionale sempre più complesso e caratterizzato dalla mobilità delle persone, dalla dimensione transnazionale della criminalità e dalla crescente necessità di acquisire e interpretare informazioni provenienti da contesti linguistici e culturali differenti.

Tra le classi triennali ammesse ci sono Lingue e culture moderne (L-11) e Mediazione linguistica (L-12), mentre le classi magistrali comprendono quelle specificamente indicate nel bando, relative alle lingue, alla linguistica, alle relazioni internazionali e alla traduzione.

200 vice ispettori settore comunicazione istituzionale

Nel settore della comunicazione istituzionale i posti sono 200, per l’assunzione di personale in possesso di competenze teorico-pratiche avanzate nei processi comunicativi, nell’uso dei media digitali e nella gestione delle relazioni pubbliche. Il profilo è rivolto a figure capaci di operare nella comunicazione istituzionale, nel rapporto con i cittadini e nella diffusione delle informazioni sui canali tradizionali e digitali.

Sono ammesse le lauree triennali in Scienze della comunicazione (L-20); Informazione e sistemi editoriali (LM-19), quale titolo magistrale previsto in alternativa; Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM-59), quale titolo magistrale previsto in alternativa.

I requisiti per partecipare

Oltre ai requisiti specifici indicati in ciascun bando, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

godimento dei diritti civili e politici

non aver compiuto 28 anni alla data di scadenza del bando, salvo deroghe

idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nella Polizia di Stato

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione

non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici

titolo di studio universitario coerente con l’area di competenza prescelta (laurea triennale o magistrale).

Il limite massimo di età può essere elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato. Per il personale della Polizia di Stato con almeno tre anni di servizio effettivo e in possesso delle condizioni previste dai bandi, il limite anagrafico non si applica.

Il titolo di studio può essere conseguito anche successivamente alla domanda, purché entro l’inizio della prima prova concorsuale, anche preselettiva, secondo quanto stabilito dai bandi.

La selezione

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 18 novembre 2026 alle ore 23.59 del 17 dicembre 2026, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo sul sito della Polizia di Stato cliccando sull’icona “Concorso pubblico”.

Il candidato dovrà essere in possesso di Spid o Cie e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove riceverà le comunicazioni relative al concorso.