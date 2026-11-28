Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA Concorso per reclutare 1.050 volontari in Aeronautica Militare

Il Ministero della Difesa ha bandito un concorso per il reclutamento nell’Aeronautica Militare di 1.050 Volontari in ferma prefissata iniziale per il 2027.

La selezione prevede un contratto di ferma triennale. Costituisce una buona opportunità per chi desidera una carriera professionale all’interno delle Forze Armate.

Come sono divisi i posti messi a bando

I 1.050 posti disponibili sono ripartiti tra ruoli ordinari e reparti altamente specializzati nel seguente modo:

1.000 posti ordinari per categorie varie assegnate dalla Forza Armata;

30 posti per il “Supporto Tattico alle Operazioni Speciali”;

20 posti per gli Incursori.

Requisiti generali e specifici di accesso

Per la partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti titoli specifici e generici alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

età compresa tra i 18 anni compiuti e i 24 anni non superati, nello specifico dal 3 dicembre 2002 al 3 dicembre 2008;

diploma di istruzione secondaria di primo grado, altrimenti detta scuola media;

idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate, con accertamenti specifici e più selettivi per i settori Incursori e Stos;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcol e l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

assenza di condanne penali o procedimenti in corso per delitti non colposi, oltre a non essere già in servizio come volontari nelle Forze Armate.

Il bando applica le disposizioni sulle riserve di legge, destinando il 10% dei posti disponibili a specifiche categorie tutelate previste dall’articolo 702 del Codice dell’Ordinamento Militare, tra cui i diplomati presso le Scuole Militari, i figli di militari deceduti in servizio e gli assistiti degli enti di assistenza per gli orfani del personale militare.

Quante sono le prove e cosa bisogna studiare

La prima fase di selezione consiste nella valutazione dei titoli di merito dichiarati nella domanda, tra cui votazione delle scuole di ogni ordine e grado, brevetti, porto d’armi e patenti di guida superiori.

Dopo che la commissione avrà operato una prima scrematura e stilato una graduatoria, i primi 5.000 candidati ordinari, i primi 1.500 per gli Incursori e 1.000 per gli Stos, vengono convocati presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare di Taranto e presso il Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari Palese per sostenere gli accertamenti comuni:

test di efficienza intellettiva e colloqui psicoattitudinali;

visite mediche generali, specialistiche ed esami di laboratorio;

prove di efficienza fisica ginnico-sportive.

Chi concorre per i settori Incursori e Stos, superata la fase comune, affronta ulteriori prove fisiche, natatorie e attitudinali specifiche presso Furbara, Vigna di Valle o Viterbo, seguite dagli accertamenti sanitari presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma.

Come ed entro quando candidarsi

La domanda di partecipazione si trasmette esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dei concorsi del Ministero della Difesa, accedendo tramite identità digitale Spid, Cie o Cns.

La procedura d’iscrizione dovrà essere conclusa entro e non oltre il 3 dicembre 2026. Al momento della compilazione è possibile esprimere anche il gradimento per l’assegnazione ad altre Forze Armate in caso di esaurimento dei posti e indicare le preferenze sulle aree geografiche di impiego.

L’iter di reclutamento si articola in due distinti incorporamenti nel corso del 2027:

il primo, previsto indicativamente per giugno, riguarderà i primi 525 candidati idonei della graduatoria VFI ordinari; il secondo, programmato tra settembre e ottobre, coinvolgerà i restanti 475 candidati ordinari insieme ai 20 Incursori e ai 30 Stos.

Altri concorsi attivi

Chi sta valutando opportunità di assunzione a tempo pieno e indeterminato nelle Forze dell’Ordine può prendere in considerazione un altro bando attivo, come quello per la selezione di 1.000 unità di personale per il corpo della Polizia di Stato.