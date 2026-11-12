Calzedonia cerca addetti alle vendite, magazzinieri e responsabili nei negozi e profili creativi in sede: requisiti, stipendi e candidature

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Calzedonia assume personale nei negozi e nella sede operativa

Lo storico marchio di abbigliamento Calzedonia sta promuovendo una nuova campagna di assunzioni. Si cerca personale da inserire nella rete commerciale in tutta Italia, oltre a profili operativi e gestionali per la sede centrale.

Le selezioni sono aperte sia a profili operativi per i punti vendita sia a figure specializzate in campo creativo, di coordinamento gestionale e di promozione digitale.

Quali sono i profili cercati e le mansioni

La ricerca di personale si divide tra i ruoli attivi nelle filiali e le posizioni aperte nella sede centrale, dove avviene il processo creativo e direttivo dell’azienda nata a Verona.

Profili ricercati nei negozi

All’interno dei negozi le figure richieste si occupano della gestione quotidiana del punto vendita e del rapporto con la clientela. Sono aperte candidature per i seguenti profili:

addetto alle vendite, in grado di orientare il cliente nell’acquisto dei prodotti, allestire gli spazi espositivi secondo le regole di presentazione visiva, riordinare le merci in magazzino e gestire la cassa;

magazzinieri, con il ruolo di ricevere e riscontrare le merci in entrata, organizzare gli spazi di stoccaggio e curare la sicurezza dei locali aziendali;

responsabile di negozio, che si occupa di coordinare il personale della struttura, pianificare gli obiettivi di vendita, controllare i costi e i dati di incasso, formare i collaboratori.

Profili ricercati per la sede centrale

Presso il quartier generale di Dossobuono di Villafranca, in provincia di Verona, sono aperti inserimenti in ambiti creativi e gestionali:

stilisti, che saranno addetti all’ideazione delle collezioni di prodotto e allo sviluppo di elementi grafici e stampe;

addetti alla comunicazione, in grado di ideare materiale di comunicazione e coordinare la realizzazione delle presentazioni promozionali e degli eventi;

esperti di commercio digitale, che si dedicheranno all’analisi e all’ottimizzazione dell’esperienza di navigazione e all’acquisto sulle piattaforme.

Requisiti e titoli richiesti per la candidatura

I criteri di accesso variano in base alla tipologia di incarico e alla sede di inserimento:

per commessi e magazzinieri è sufficiente avere il diploma di scuola secondaria, spiccata attitudine alla comunicazione, interesse per il settore commerciale e una buona conoscenza della lingua inglese;

per le figure gestionali di negozio si cercano candidati con una consolidata esperienza nelle vendite, comprovata capacità di guida di un gruppo di lavoro e competenze nell’analisi dei dati di fatturato;

per i profili direzionali si richiede una laurea in discipline della comunicazione, del marketing o del disegno di moda, abbinata ad una conoscenza approfondita della lingua inglese e dei principali software di settore.

Inquadramento contrattuale e retribuzione

I contratti proposti faranno riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, del comparto Distribuzione e Servizi. Di seguito sono indicati i livelli retributivi di riferimento previsti per le principali mansioni:

Ruolo ed area di inserimento Livello di inquadramento contrattuale Retribuzione Annua Lorda indicativa Magazziniere di negozio Quinto o Quarto livello CCNL Terziario Tra 23.700 e 26.000 euro Addetto alle vendite a tempo pieno Quarto livello CCNL Terziario Tra 25.400 e 26.000 euro Assistente responsabile di negozio Terzo livello CCNL Terziario Tra 28.300 e 29.000 euro Responsabile di punto vendita Secondo o Primo livello CCNL Terziario Tra 31.900 e 36.700 euro Profili creativi e digitali in sede Variabile in base all’esperienza Tra 28.300 e 36.700 euro

Quali sono le sedi interessate dalle selezioni

Le ricerche di personale interessano diverse Regioni:

Regione Città interessate dalle assunzioni Profili richiesti Lombardia Milano e provincia Addetti vendite, magazzinieri e responsabili Emilia-Romagna Bologna, Castenaso, Ferrara, Faenza Addetti alla vendita e personale di supporto Piemonte Torino Addetti alla vendita a tempo pieno e parziale Trentino-Alto Adige Bolzano Addetti alla vendita a tempo pieno e parziale Lazio Roma e provincia Responsabili negozio, commessi Veneto Villafranca di Verona Profili di sede

Come presentare la candidatura online

Si può inoltrare la propria istanza d’interesse direttamente online, dal portale ufficiale di Oniverse, il gruppo di cui fa parte Calzedonia. Dalla piattaforma è possibile filtrare le posizioni aperte in base al Paese, al marchio ed alla sede d’interesse.

Dopo aver selezionato la scheda dell’offerta occorre compilare il modulo elettronico e allegare il proprio Curriculum Vitae aggiornato. È inoltre sempre possibile trasmettere una candidatura spontanea per consentire l’inserimento del profilo nel database aziendale unico, per tutti i brand del gruppo.

Altri annunci per la vendita e la sede

Calzedonia non è l’unica azienda che in questo momento sta promuovendo assunzioni. Si segnala l’annuncio de All’Antico Vinaio, alla ricerca di personale per l’apertura di nuovi punti vendita in Italia, le opportunità stagionali e non aperte da MagicLand e le selezioni curate da Deloitte, per l’inserimento di neolaureati in 17 città italiane.