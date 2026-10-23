Mango, il noto marchio internazionale di moda nato a Barcellona, dà il via a un piano di espansione sul territorio italiano che porterà all’apertura di circa 100 posti di lavoro da inserire in 22 nuovi negozi anche nelle Regioni del Mezzogiorno, tra cui Sicilia e Sardegna, entro il 2027.
Il piano di sviluppo è motivato soprattutto da un incremento del 30% del fatturato su suolo nazionale, rafforzato anche dalla partnership con il gruppo Coin.
Indice
Quali sono i profili ricercati
Le ricerche di personale per la rete di punti vendita riguardano diverse figure operative e gestionali, con contratti di vario tipo, che non escludono opportunità di tirocinio per giovani ai primi passi nel settore retail:
- direttore e assistente di filiale, per la gestione commerciale e organizzativa del punto vendita, il coordinamento del team e il raggiungimento degli obiettivi di vendita;
- direttore di reparto, dedicati alla supervisione dei settori e all’organizzazione dell’area vendita;
- visual merchandiser, responsabili dell’allestimento delle vetrine e dell’esposizione dei prodotti secondo le direttive aziendali;
- addetti alle vendite per l’accoglienza, l’assistenza al cliente e la cura degli spazi espositivi;
- addetto alla gestione del magazzino, il ricevimento delle merci e il riassortimento dei capi.
La mappa delle assunzioni
Le selezioni attualmente attive sono distribuite su gran parte della Penisola per le sedi già operative e per le nuove aperture in programma:
|Città
|Profili ricercati
|Tipologia contrattuale
|Milano
|Assistant Store Manager, Stage Visual Merchandiser, Assistant Manager
|Tempo indeterminato e Stage
|Roma
|Floor Manager, Visual Merchandiser, Stage Visual Merchandiser
|Tempo indeterminato e Stage
|Brescia (Lonato), per nuova apertura
|Assistant Store Manager, Visual Merchandiser
|Tempo indeterminato
|Torino
|Stage Sales Assistant
|Tirocinio
|Bologna
|Visual Merchandiser, Stage Visual Merchandiser
|Tempo indeterminato e Stage
|Firenze (e Campi Bisenzio)
|Visual Merchandiser, Stockroom Assistant
|Tempo indeterminato e Tempo determinato
|Venezia
|Stage Sales Assistant, Stockroom Assistant
|Tirocinio e Tempo determinato
|Verona
|Stage Sales Assistant
|Tirocinio
|Vicenza (per nuova apertura)
|Store Manager
|Tempo indeterminato
|Bolzano
|Visual Merchandiser, Sales Assistant
|Tempo indeterminato e Tempo determinato
|Piacenza
|Visual Merchandiser
|Tempo indeterminato
|Riccione
|Stage Sales Assistant
|Tirocinio
|Catania
|Visual Merchandiser, Assistant Store Manager
|Tempo indeterminato
|Palermo
|Visual Merchandiser, Stage Sales Assistant
|Tempo determinato e Stage
|Cagliari
|Stage Sales Assistant
|Tirocinio
|Lecce
|Stage Sales Assistant
|Tirocinio
Come presentare la candidatura online
Per consultare l’elenco completo delle offerte di lavoro e inviare la propria candidatura bisogna accedere alla piattaforma per le carriere del gruppo consultando la sezione Lavora con noi. Attraverso il portale si possono filtrare le offerte per sede, tipologia oraria e contrattuale, selezionare l’annuncio d’interesse e compilare il modulo digitale, allegando il proprio Curriculum Vitae aggiornato.
È sempre consentito inoltrare la propria candidatura spontanea nel database, in modo che i recruiter possano selezionare i profili adatti alle necessità dei punti vendita.
Altri annunci per addetti alle vendite nel settore retail
Le selezioni di Mango non sono le uniche cui poter accedere senza esperienza. Si segnalano i reclutamenti curati da Poste Italiane per portalettere e addetti agli sportelli, le offerte di lavoro promosse da Fincantieri per figure operative e impiegatizie.