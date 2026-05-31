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123RF Di sua esclusiva volontà, la PA non può riportare un dipendente al tempo pieno. L'ARAN chiarisce perché

Nel pubblico impiego, il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere modificato liberamente dall’amministrazione. Lo ha chiarito l’ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con l’orientamento applicativo n. 37362 del 18 maggio scorso. L’intervento riguarda una questione concreta per enti locali e dipendenti: un lavoratore che sia passato dal full time al part time può essere obbligato a rientrare a tempo pieno per esigenze organizzative dell’ente?

La risposta dell’Agenzia è netta: in linea generale, no. L’amministrazione non può disporre unilateralmente il ritorno al full time, salvo che questa possibilità sia stata espressamente prevista nell’accordo scritto stipulato al momento della trasformazione del rapporto di lavoro.

Il part time nella PA nasce da un accordo tra le parti

La disciplina richiamata dall’ARAN è contenuta nell’art. 53 del Ccnl Funzioni Locali del 23 febbraio scorso. In particolare, i commi 11 e 12 regolano la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Il contratto collettivo stabilisce che il passaggio al part time deve avvenire mediante un accordo, per atto scritto, tra amministrazione e dipendente. Perciò non è mai una decisione unilaterale del datore di lavoro pubblico, ma una modifica consensuale del rapporto.

Nell’accordo devono essere indicati gli elementi essenziali del nuovo orario lavorativo e, facoltativamente, anche la durata del tempo parziale. Proprio quest’ultimo aspetto diventa decisivo nella soluzione del quesito affrontato dall’ARAN, relativo alla possibilità di ritorno obbligatorio al tempo pieno.

Il ritorno automatico al full time è possibile solo se previsto dall’inizio

L’Agenzia spiega che l’ente pubblico può pretendere il ritorno al tempo pieno esclusivamente quando — al momento della trasformazione del rapporto — sia stato concordato espressamente un termine finale del part time.

In pratica, se nell’accordo individuale era stato stabilito che l’orario giornaliero ridotto avrebbe avuto una durata limitata — ad esempio uno o due anni — alla scadenza prevista il dipendente tornerà automaticamente al tempo pieno. In questo caso non serve un nuovo accordo, perché il rientro al full time era già stato pattuito fin dall’origine.

Invece se l’accordo non contiene alcuna clausola di durata il part time deve considerarsi stabile. Coerentemente l’amministrazione non potrà successivamente imporre il ritorno al tempo pieno, soltanto perché sono sopravvenute esigenze organizzative o carenze di personale.

Il diritto al rientro spetta al lavoratore

Un altro significativo chiarimento riguarda il soggetto titolare del diritto di tornare al tempo pieno, nel pubblico impiego. Ebbene il comma 12 dell’art. 53 del citato contratto collettivo attribuisce la facoltà al dipendente e non all’ente.

In particolare, la norma prevede che il lavoratore possa:

chiedere il ritorno al full time dopo due anni dalla trasformazione, anche in soprannumero;

rientrare anche prima dei due anni, ma solo se vi è disponibilità di posto in organico.

La previsione tutela, quindi, il lavoratore che desideri ripristinare il precedente orario pieno, ma — si ribadisce — non dà all’amministrazione uno speculare potere di imporre il rientro.

L’ARAN tiene a precisare proprio questo punto: il diritto previsto dal contratto collettivo è un diritto soggettivo del dipendente e non uno strumento organizzativo nelle mani dell’ente pubblico. Dall’esatta qualificazione giuridica deriva così la risposta al quesito posto in apertura.

Le esigenze organizzative non bastano

Molti enti locali si trovano oggi a fronteggiare carenze di personale, pensionamenti e aumento dei carichi di lavoro. Tuttavia, secondo l’intervento dell’Agenzia, queste difficoltà non giustificano affatto la modifica unilaterale dell’orario concordato con il lavoratore.

L’ARAN ribadisce un principio generale del diritto del lavoro, valido sia nel settore pubblico sia in quello privato: la revisione dell’orario richiede il consenso del dipendente perché la struttura del rapporto resta squisitamente di natura contrattuale e consensuale.

D’altronde, il rapporto lavorativo si basa sull’intesa delle parti e, proprio per questo, le modifiche importanti alle condizioni di lavoro non possono essere imposte liberamente da una sola parte. Ed è vero, inoltre, che ci sono casi in cui può spettare un risarcimento in caso di mancata conversione da part a full time.

Il ruolo chiave dell’accordo individuale

Dai chiarimenti ARAN emerge con forza la centralità dell’accordo scritto, firmato da ente e dipendente. Prima di assumere qualsiasi decisione sul rientro a tempo pieno, l’amministrazione dovrà ogni volta verificare attentamente il contenuto dell’atto di trasformazione, l’eventuale presenza di una clausola di durata e tutte le condizioni concordate dalle parti.

Senza una previsione espressa sul termine del part time, il rapporto continuerà con l’orario ridotto fino a quando il lavoratore non chiederà spontaneamente il rientro oppure le parti non raggiungeranno un nuovo accordo.

Cosa cambia per gli enti pubblici

I chiarimenti su orari di lavoro e diritti del personale non sono mai troppi. Si pensi ad esempio alla recente sentenza con cui si è stabilito che non è automatica la trasformazione da part a full time per il dipendente che fa più ore e reclama un aumento di livello.

Sintetico ma di ampia portata, il recente orientamento applicativo n. 37362/2026 dell’ARAN ha conseguenze pratiche nella gestione del personale del pubblico impiego. Tutti gli enti locali dovranno, infatti, prestare maggiore attenzione alla redazione degli accordi di part time, quando intendano limitare temporalmente la riduzione dell’orario.

In assenza di clausole specifiche, eventuali problemi organizzativi dovranno essere affrontati attraverso altri strumenti, come nuove assunzioni, mobilità del personale, riorganizzazione degli uffici o accordi consensuali con i dipendenti. Non sarà mai possibile imporre unilateralmente il ritorno al tempo pieno.

L’orientamento si inserisce in una linea interpretativa ormai consolidata, che valorizza il consenso del lavoratore nelle modifiche dell’orario di lavoro. Ricapitolando, il principio affermato da ARAN può essere sintetizzato con queste parole:

il part time nasce da un accordo scritto;

il ritorno al full time può essere automatico solo se già previsto nell’accordo originario;

il diritto al rientro spetta al dipendente;

le esigenze organizzative dell’ente non bastano a imporre unilateralmente il tempo pieno.

Si tratta di un significativo intervento sia per le amministrazioni pubbliche sia per i lavoratori, perché definisce con maggiore certezza i limiti dei poteri organizzativi dell’ente e rafforza la stabilità degli accordi sul part time nel pubblico impiego.