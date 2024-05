Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i risultati delle operazioni di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2024/25. Come segnala la Cisl Scuola, i movimenti totali ammontano a oltre 58mila, un dato significativo che riflette le esigenze e le dinamiche del corpo insegnante italiano.

Mobilità docenti: pubblicati i risultati

L’elenco dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio è disponibile sul sito dell’Ufficio territoriale di destinazione. Per ogni nominativo, l’elenco indica la scuola di destinazione, la tipologia di posto richiesto, il punteggio complessivo e le eventuali precedenze accordate.

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è stata inviata una comunicazione ufficiale presso l’Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e tramite posta elettronica all’indirizzo inserito nel portale Istanze online. Inoltre, contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi, gli Uffici territoriali competenti hanno provveduto a notificare il trasferimento alle seguenti entità:

All’istituzione scolastica di provenienza;

All’istituzione scolastica di destinazione;

Alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

Per il personale che non ha ottenuto il trasferimento, è stata invece inviata una comunicazione via e-mail.

Attenzione: gli insegnanti interessati possono consultare l’esito della domanda tramite il portale Istanze online. Il sistema permette ai docenti di monitorare l’avanzamento della loro richiesta e di ottenere informazioni dettagliate sul processo.

I dati della mobilità docenti 2024/2025

Per mobilità docenti si intende il processo attraverso il quale gli insegnanti possono essere trasferiti da una scuola a un’altra o cambiare la loro posizione lavorativa all’interno del sistema scolastico. Questo processo può includere trasferimenti territoriali (per esempio da una città a un’altra), cambi di ruolo (da insegnante a dirigente scolastico), o passaggi di cattedra (da un livello di istruzione a un altro). La mobilità docenti è regolata da specifiche normative e contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL), che definiscono i criteri, i requisiti e le procedure per i trasferimenti e i passaggi. Questi processi sono spesso gestiti a livello regionale e nazionale dal Ministero dell’Istruzione, e coinvolgono una serie di fasi tra cui la presentazione delle domande, la valutazione delle richieste, e la pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti approvati.

L’ultimo dato è quello relativo al 2024/2025, secondo cui i movimenti totali registrati sono stati 57.824 e rappresentano un indicatore importante delle dinamiche interne al mondo scolastico italiano. Questi trasferimenti e passaggi non solo riflettono le necessità personali e professionali dei docenti, ma anche le esigenze di riorganizzazione delle risorse umane all’interno delle diverse istituzioni scolastiche.

Nel dettaglio dei movimenti:

33.501 sono stati effettuati a domanda, soddisfacendo le richieste di trasferimento dei docenti.

sono stati effettuati a domanda, soddisfacendo le richieste di trasferimento dei docenti. 2.456 sono avvenuti a domanda condizionata, riguardando docenti che hanno perso il posto e hanno richiesto un nuovo incarico.

sono avvenuti a domanda condizionata, riguardando docenti che hanno perso il posto e hanno richiesto un nuovo incarico. 18.572 sono stati disposti d’ufficio, per esigenze organizzative del sistema scolastico.

sono stati disposti d’ufficio, per esigenze organizzative del sistema scolastico. 3.295 rappresentano passaggi di cattedra o di ruolo, che non rientrano nelle tipologie precedenti.

Restano ancora numerosi i posti vacanti nelle scuole, così suddivisi: