Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di attualità economico-politica, cronaca e sport.

ANSA Le migliori aziende italiane della Best worplaces Senior 2025 per gli over 55

Le esigenze dei profili senior in azienda sono da tenere in grande considerazione, soprattutto di fronte a una forza lavoro che in Italia è sempre più avanti con l’età. Tramite un’indagine tra il personale con più di 55 anni delle imprese con sede nel nostro Paese, “Great Place to Work”, società specializzata nello studio e nell’analisi dell’ambiente lavorativo, ha stilato la classifica delle migliori realtà professionali secondo il giudizio di questa fascia anagrafica di lavoratori.

Nella prima edizione della “Best worplaces for senior” sono infatti elencate le prime 20 aziende premiate dalla soddisfazione dei collaboratori più esperti, dal comparto farmaceutico a quello assicurativo, dal settore tecnologico a quello finanziario.

L’azienda migliore per gli over 55 in Italia

Questa fetta di lavoratori rappresentano il 21% (oltre un quinto) della forza lavoro delle 20 imprese in graduatoria, suddivise in: quattro società con oltre 1.000 collaboratori, due tra 500 e 999, otto tra 150 e 499 e sei tra 50 e 149 collaboratori.

Un fenomeno in crescita, come dimostrato dai dati Istat aggiornati a settembre 2025 (+5,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno) e come sottolineato anche dalla Ceo di Great Place to Work Italia, Alessandra Zollo:

In un Paese come l’Italia in cui, nei prossimi anni, la popolazione attiva over 55 crescerà in modo significativo, la capacità delle aziende di valorizzare questa fascia di collaboratori diventerà sempre più un fattore di competitività strategico. Questa trasformazione impone alle organizzazioni, e in particolare alle funzioni HR, un cambio di paradigma. Un tempo, un over 55 era considerato vicino all’uscita dal mercato del lavoro mentre oggi, e sempre più lo sarà nei prossimi decenni, si tratta invece di persone pienamente attive, con competenze consolidate, ruoli chiave e ancora molti anni di contributo professionale davanti a sé.

La classifica Best workplaces for senior 2025

L’analisi degli esperti di “Great Place to Work” ha preso in esame le società aderenti all’indagine che comprendono nel proprio organico almeno 20 collaboratori “Seniors”.

Dalle risposte è stato ricavato “Trust index“, il valore medio delle risposte positive al questionario sulla “fiducia” riguardo le aziende, degli appartenenti alla categoria degli over 55 e, facendo la differenza con la media dell’indicatore del resto dei lavoratori, è stata stilata la classifica dei migliori ambienti professionali in Italia per i dipendenti in età più avanzata.

In testa alla graduatoria “Best workplace for senior 2025” la multinazionale statunitense Cisco, tra i maggiori fornitori di tecnologie di rete nel globo, seguita sul secondo gradino del podio dall’azienda di biofarmaceutica Bristol-Myers Squibb e, medaglia di bronzo, dalla casa farmaceutica Servier Italia.

Dopo avervi già parlato della classifica dei migliori posti di lavoro per la Gen Z, di seguito le 20 aziende nella classifica delle migliori realtà lavorative italiane per gli over 55:

Cisco Bristol-Myers Squibb Servier Italia Fenix Pharma Allianz Technology Vianova AbbVie Micron Technology Wide Group TIMAC AGRO Galileo Life REHAU DHL Arthur D. Little TP Experian TD SYNNEX Gruppo Sapio Biogen Assimoco

La distribuzione dei settori tra le aziende in classifica risulta abbastanza varia: la maggioranza è costituita per il 25% da imprese specializzate in biotecnologia e prodotti farmaceutici, seguita dal 15% nell’IT, manifattura e produzione, per il 10% in servizi finanziari e assicurativi e professionali, chiudendo infine con i comparti di retail, assistenza sanitaria, agricoltura, telecomunicazioni e trasporti (5%).