Fonte: 123RF La classifica delle migliori aziende in Italia nel 2025.

Great Place to Work ha svelato la classifica delle migliori aziende dove lavorare in Italia nel 2025. La lista dei migliori ambienti di lavoro in Italia è stata stilata sondando le impressioni di oltre 200.000 lavoratori attivi in oltre 400 imprese sparse da Nord a Sud dello Stivale.

Migliori aziende per cui lavorare in Italia

Le aziende sono state valutate sotto cinque profili:

credibilità; rispetto dei dipendenti; equità; orgoglio del dipendente nel farne parte; coesione.

La lista suddivide le imprese in cinque filoni, a seconda del numero dei lavoratori:

da 10 a 49;

da 50 a 149;

da 150 a 499;

da 500 a 999;

quelle che hanno oltre 1.000 impiegati.

Le aziende che hanno vinto, nelle rispettive categorie sono (in ordine crescente di dipendenti): Auditel, Biogen Italia S.r.l., Bending Spoons, Hilton e Tp.

Da 10 a 49 dipendenti

Con i suoi 30 dipendenti, Auditel, attiva nel settore dei media, si piazza al primo posto fra le migliori imprese di piccole dimensioni. Auditel rileva ogni giorno, minuto per minuto, gli ascolti dell’offerta televisiva, permettendo così di determinare i costi delle inserzioni pubblicitarie.

Credibilità Rispetto Equità Orgoglio Coesione 99% 98% 98% 100% 100%

Questa la top five delle aziende da 10 a 49 dipendenti:

Auditel (media); Mindset (information technology); Eoliann (information technology); Halley Sud (information technology); Marketing Espresso (advertising & marketing).

Da 50 a 149 dipendenti

Biogen Italia S.r.l. (104 dipendenti in Italia) vince il primo posto nel podio delle aziende di medie dimensioni fra i 50 e i 149 dipendenti. Biogen è stata fondata nel 1978 ed è una delle prime aziende globali nel campo delle biotecnologie. Nel mondo ha oltre 8.000 dipendenti. La sua sede italiana è a Milano.

Credibilità Rispetto Equità Orgoglio Coesione 94% 93% 92% 94% 92%

Questa la top five delle aziende da 50 a 149 dipendenti:

Biogen Italia S.r.l. (biotechnology & pharmaceuticals); Skylabs (information technology); Galileo Life (health care); Insight (information technology); ServiceNow (information technology).

Da 150 a 499 dipendenti

Bending Spoons (384 dipendenti) vince il primo posto nella classifica delle aziende di medie dimensioni fra 150 e 499 dipendenti). La sua sede è a Milano e l’anno di fondazione è il 2013.

Credibilità Rispetto Equità Orgoglio Coesione 94% 94% 96% 92% 97%

Questa la top five delle aziende da 150 a 499 dipendenti:

Bending Spoons (information technology); MetLife (financial services & insurance); Vianova (tlc); Gruppo Servier Italia (biotechnology & pharmaceuticals); S.C. Johnson Italia (manufacturing & production).

Da 500 a 999 dipendenti

Con i suoi 833 dipendenti in Italia, Hilton conquista il primo posto nel podio nella classifica delle migliori aziende di grandi dimensioni che operano in Italia. Hilton è la celeberrima società leader nel mondo nel settore dell’ospitalità. La sua sede centrale, in Italia, si trova a Roma. Il portafoglio Hilton comprende 22 marchi con quasi 7.400 proprietà sparse su 124 Paesi.

Credibilità Rispetto Equità Orgoglio Coesione 90% 89% 86% 90% 91%

Questa la top five delle aziende da 500 a 999 dipendenti:

Hilton (hospitality); Cisco (hospitality/hotel/resort); ConTe.it assicurazioni (financial services & insurance); Salesforce (information technology); Micron (manufacturing & production).

Oltre i 1.000 dipendenti

Tp (2.172 dipendenti in Italia) è la migliore azienda per cui lavorare fra quelle di grandi dimensioni. Teleperformance Italia opera nell’offerta di servizi di contact center. La sua sede italiana è a Fiumicino.

Credibilità Rispetto Equità Orgoglio Coesione 95% 93% 92% 94% 94%

Questa la top five delle aziende con oltre 1.000 dipendenti: