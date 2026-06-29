123RF Condizionatore, come usarlo al meglio e spendere meno in bolletta

Con l’aumento delle temperature estive, l’uso dei condizionatori diventa indispensabile per milioni di famiglie italiane. Tuttavia, il comfort ha un costo. Per questo motivo, Enea ha fornito una serie di consigli per risparmiare con i condizionatori e ridurre consumi e bollette, senza rinunciare al benessere domestico.

Manutenzione e pulizia

Uno dei principali suggerimenti di Enea riguarda la manutenzione regolare dei climatizzatori. Un impianto non pulito può consumare fino al 30% in più di energia. Inoltre, filtri sporchi e ventole contaminate possono favorire la diffusione di batteri e muffe, con rischi anche per la salute.

È quindi essenziale:

pulire periodicamente i filtri;

verificare la tenuta del gas refrigerante;

effettuare controlli obbligatori per impianti sopra determinate soglie di potenza.

Secondo Assoutenti, la spesa energetica può arrivare fino a 600 euro al mese durante i mesi più caldi.

Come scegliere climatizzatori efficienti

Per ridurre i consumi, Enea consiglia di puntare su tecnologie moderne. I climatizzatori con sistema inverter regolano automaticamente la potenza in base alla necessità, garantendo minori sprechi energetici.

Anche la classe energetica è determinante:

i modelli A+++ consumano fino al 40% in meno rispetto a quelli di classe B.

l’etichetta energetica indica i consumi annui, utile per confrontare i prodotti.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2026 prevede incentivi come:

una detrazione del 50% per la prima casa;

una detrazione del 36% per le seconde abitazioni.

Come usare il condizionatore in modo corretto

Le abitudini quotidiane incidono in modo significativo sui consumi e costi in bolletta. Enea suggerisce alcune regole pratiche per ottimizzare l’uso del climatizzatore:

impostare la temperatura tra 24 e 26 gradi;

preferire la funzione deumidificazione quando possibile;

chiudere persiane e tapparelle nelle ore più calde;

evitare di lasciare porte e finestre aperte con l’impianto acceso.

Queste semplici accortezze permettono di ridurre il carico di lavoro del climatizzatore e, di conseguenza, i consumi.

Installazione e posizionamento

Anche la corretta installazione influisce sull’efficienza energetica. Il climatizzatore deve essere posizionato nella parte alta della parete, evitando ostacoli che impediscano la diffusione dell’aria. È importante quindi non installarlo dietro tende o mobili. Inoltre, occorre proteggere l’unità esterna dal sole diretto e isolare i tubi del circuito refrigerante.

Un errore comune è utilizzare un solo climatizzatore per raffrescare tutta la casa: una scelta inefficiente che porta a consumi elevati e scarso comfort.

Funzioni smart e gestione dei consumi

I termostati programmabili e le funzioni intelligenti consentono di ottimizzare l’utilizzo del climatizzatore. La possibilità di programmare accensione e spegnimento o controllare il dispositivo da remoto aiuta a ridurre gli sprechi. La funzione “sleep”, ad esempio, regola automaticamente la temperatura durante la notte, migliorando il comfort e limitando i consumi.

Efficienza energetica della casa e soluzioni integrate

Per un risparmio strutturale, Enea consiglia di valutare una diagnosi energetica dell’abitazione. Interventi su isolamento termico e infissi possono ridurre i costi di climatizzazione fino al 40%. In prospettiva, l’integrazione tra pompe di calore e impianti fotovoltaici rappresenta una soluzione sempre più diffusa per abbattere i costi energetici e migliorare la sostenibilità.