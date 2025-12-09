In Italia si lavora di più, ma non si guadagna di più. Questa, in estrema sintesi, è la fotografia che emerge dall’analisi Istat pubblicata a fine novembre e dedicata a mercato del lavoro e redditi. Il report, che ha incrociato i dati occupazionali 2018-2023 con quelli reddituali delle famiglie (2018-2022), ci permette di capire molte delle dinamiche in corso. Ovvero, la crescita dell’occupazione è reale e robusta, ma gli stipendi non seguono lo stesso ritmo. E non solo, i nuovi ingressi nel mercato del lavoro finiscono sempre più spesso in attività e professioni a basso reddito.

Un mercato del lavoro in espansione, ma non per tutti allo stesso modo

Nel 2023, infatti, il 42,7% dei nuovi occupati ha trovato lavoro in attività a basso reddito, mentre solo il 6,9% è entrato in professioni ad alto reddito. Una polarizzazione che racconta più di molti indicatori la qualità dell’occupazione in Italia. Si lavora cioè di più, ma troppo spesso con compensi modesti e prospettive di crescita limitate.

Eppure, il mercato del lavoro italiano continua a mostrare segnali di recupero.

Già nel 2023 il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni era aumentato dal 60,1% al 61,5%, mentre la disoccupazione era scesa dall’8,2% al 7,8%.

Il 2024 ha poi consolidato questo trend. C’è stato, cioè, un miglioramento generalizzato, che però presenta differenze importanti legate:

al reddito delle famiglie;

al territorio;

all’età;

al livello di istruzione.

Le famiglie con redditi più bassi sono quelle che nel 2023 hanno sperimentato gli incrementi maggiori nel tasso di occupazione (tra il 2,3% e il 2,7%).

Questo significa che molte persone che vivevano in famiglie a reddito basso sono entrate nel mercato del lavoro o hanno trovato una forma più stabile di occupazione. Il problema, però, è che tipo di occupazione. Le stesse fasce sono infatti quelle più esposte a contratti non continuativi, stipendi bassi e scarse prospettive di crescita.

Dove cresce l’occupazione: Nord, Centro e Sud

Anche sul fronte territoriale, la crescita non è uniforme.

Il Sud, tradizionalmente penalizzato, nel 2023 mostra un tasso di occupazione pari al 48,2%, ancora molto lontano dai livelli del Nord, ma con un incremento analogo a quello del Nord Est (+1,5% rispetto al 2022).

Nel Nord Est, la fascia più povera della popolazione è cresciuta del 5,6%, al Centro il medesimo gruppo registra +3,9%. Segno che le famiglie con redditi bassi trovano lavoro, ma non necessariamente lavoro di qualità.

Un dato coerente con il fatto che la quota di nuovi occupati in professioni a basso reddito resta elevata.

Giovani e over 55: chi rientra davvero nel mercato del lavoro

La crescita dell’occupazione interessa diverse fasce d’età, ma emerge una tendenza doppia.

I giovani 25-34enni, cioè, salgono al 68,1% di occupazione (+2%) e nella fascia più povera l’aumento arriva addirittura a +5%.

Gli over 55 (55-64 anni) registrano l’incremento più marcato: +2,3%, con un picco di 3,5 punti percentuali nel secondo quinto di reddito.

Quindi, da un lato, i giovani tornano a lavorare più di prima, ma dall’altro molte persone vicine all’età pensionabile restano nel mercato del lavoro, spesso per necessità economica o per redditi insufficienti.

Le differenze di genere: salari bassi e carriere lente per le donne

La fotografia Istat conferma un altro divario strutturale, ovvero che le donne lavorano meno degli uomini e, spesso, in ruoli meno retribuiti. La distanza è particolarmente ampia per i redditi più bassi, dove il tasso di occupazione maschile è del 66,2%, e quello femminile appena del 38,7%.

Anche nelle famiglie più ricche il gap rimane, ma si riduce:

83% uomini;

75,3% donne.

Il livello di istruzione resta una discriminante fondamentale

Nel 2023, tra i redditi più bassi il tasso di occupazione dei laureati è del 52,2%, 21 punti in più rispetto ai meno istruiti. Tra i più ricchi, invece, il tasso arriva al 90%, con un vantaggio di 32,9 punti.

In generale, il report Istat conferma che aumenta l’occupazione anche per diplomati e laureati (+1%). Ma questo miglioramento non è sufficiente a garantire un accesso stabile a lavori ad alto reddito. I laureati infatti trovano lavoro, ma spesso meno retribuito di quanto il titolo suggerirebbe.

Nel 2023, la quota di dipendenti a tempo indeterminato è salita dal 39,8% al 41,2%, mente i contratti a termine sono scesi leggermente (dal 8,1% al 7,9%).

Il quadro cambia se si guarda ai redditi. Tra i più poveri i contratti a tempo indeterminato sono appena il 15,8%, mentre tra i più ricchi salgono al 57,3%. Chi parte da redditi bassi spesso entra nel mercato del lavoro con contratti instabili o a termine che non permettono un reale progresso economico.

La vera questione: lavori che crescono, stipendi che non crescono

Una parte della ricerca si è concentrata a esaminare quella che è la qualità delle nuove assunzioni.

Nel 2023, il 26,7% degli occupati complessivi si trova in professioni a basso reddito, ma tra i nuovi assunti la quota sale al 42,7%. Quasi un nuovo lavoratore su due entra in un segmento di reddito basso.

Al contrario, solo il 6,9% dei nuovi occupati accede a professioni ad alto reddito. Questo squilibrio spiega perché, pur in presenza di una crescita dell’occupazione, gli stipendi non aumentano. L’occupazione cresce soprattutto in basso, non in alto.