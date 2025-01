Fonte: ANSA Il avori del futuro e le competenze necessarie

Entro il 2030, il mondo vedrà la creazione di 170 milioni di nuovi posti di lavoro, che coinvolgeranno non solo esperti di intelligenza artificiale, ma anche autisti, educatori, contadini e insegnanti. Di questi, 92 milioni di ruoli saranno sostituiti, generando un incremento netto di 78 milioni di nuove professioni. Tuttavia, per rimanere competitivi, sarà fondamentale investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze. Questo è quanto emerge dal Rapporto sul Futuro del Lavoro 2025, pubblicato dal World Economic Forum, basato su dati provenienti da oltre 1.000 aziende.

I lavori più richiesti

Le professioni più richieste includeranno informatici, braccianti, operai edili, lavoratori agricoli, assistenti allo shopping, infermieri, baristi, docenti universitari e professori di liceo. In generale, i progressi nell’intelligenza artificiale, nella robotica e nei sistemi energetici, con particolare focus sulle energie rinnovabili e sull’ingegneria ambientale, stimoleranno una crescente domanda di figure professionali specializzate in questi ambiti. Al contrario, le professioni meno richieste saranno quelle di cassieri, commessi, guardie giurate, segretari, colf, stampatori, bibliotecari e grafici.

Per questo motivo, “è urgente un’azione collettiva nei settori pubblico, privato e dell’istruzione per affrontare le crescenti carenze di competenze“, stando al report. Qui l’elenco dei lavori più richiesti dalle aziende:

Lavoratori agricoli, braccianti e altri lavoratori del settore agricolo

Autisti di camion leggeri o per servizi di consegna

Sviluppatori di software e applicazioni

Carpentieri edili, finitori e lavoratori delle professioni correlate

Venditori al dettaglio

Lavoratori nella lavorazione alimentare e professioni correlate

Autisti di auto, furgoni e motociclette

Professionisti infermieristici

Lavoratori nell’ambito della ristorazione e bevande

Direttori generali e responsabili operativi

Professionisti del lavoro sociale e della consulenza

Manager di progetto

Docenti universitari e di istruzione superiore

Insegnanti delle scuole secondarie

Assistenti per la cura personale

Competenze umane ancora al primo posto

Nel complesso, le competenze tecnologiche, come quelle in intelligenza artificiale, big data e cybersecurity, vedranno un rapido aumento della domanda, ma le competenze umane, come il pensiero creativo, la resilienza, la flessibilità e l’agilità lavorativa, continueranno a essere fondamentali. La combinazione di entrambe le tipologie di competenze “diventerà sempre più cruciale in un mercato del lavoro in continua evoluzione”.

In generale, i ruoli di prima linea e i settori essenziali, come l’assistenza e l’istruzione, sono destinati a registrare la maggiore crescita di posti di lavoro entro il 2030. Nel frattempo, i progressi nell’intelligenza artificiale e nelle energie rinnovabili stanno rimodellando il mercato, con un incremento della domanda per molti ruoli tecnologici e specialistici, ma un calo per altre professioni, come quella dei designer grafici.

Maggiore interesse per il comparto della cybersecurity

Le tensioni geopolitiche rappresentano una delle principali preoccupazioni per il 34% delle aziende, mentre le restrizioni commerciali e i cambiamenti nelle politiche industriali stanno trasformando molte altre realtà aziendali. Alcune imprese prevedono di adattarsi tramite strategie di offshoring e reshoring. Queste pressioni stanno anche aumentando la domanda di competenze come la cybersecurity.