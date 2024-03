Ai lavoratori dello spettacolo spetta l'indennità di discontinuità, ma solo in presenza di alcuni requisiti. Resta poco tempo per inviare la domanda

Fonte: 123RF Calendario con data di scadenza invio domanda indennità per i lavoratori dello spettacolo

Non manca molto alla scadenza per l’invio della domanda per ottenere l’indennità di discontinuità. I lavoratori dello spettacolo che ne possono beneficiare si devono affrettare: la richiesta va inviata entro il 30 marzo 2024. Ma come?

Il modo più semplice per fare la domanda per l’indennità è attraverso il portale online dell’Inps. AI lavoratori dello spettacolo, si ricorda, spetta l’indennità di discontinuità se possiedono alcuni requisiti, come non aver percepito un reddito superiore a 25 mila euro nell’anno di imposta precedente e aver maturato almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Indennità di discontinuità: cos’è e a chi è rivolta

L’indennità di discontinuità, come ricorda l’Inps, è un sostegno economico a favore dei lavoratori dello spettacolo. Questi possono fare domanda per ricevere l’indennità se possiedono dei requisiti specifici. Infatti lo strumento è un sostegno per i soggetti danneggiati dall’interruzione dell’attività lavorativa.

Possono accedere al contributo, per esempio, solo i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Nello specifico possono risultare autonomi (anche con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), subordinati a tempo determinato in attività artistica o tecnica connessa con lo spettacolo o subordinati a tempo determinato di altre tipologie previste. Per esempio gli operatori di cabine di sale cinematografiche, ma anche gli impiegati amministrativi e tecnici, i costumisti e gli addetti alle pulizie e alle attività di facchinaggio il cui lavoro è collegato all’ambiente dello spettacolo possono accedervi.

Oltre a essere parte delle sopracitate categorie, per accedere al sostegno si devono possedere dei requisiti:

essere cittadino dell’Unione europea ;

; essere residente in Italia da almeno un anno;

in Italia da almeno un anno; non aver percepito un reddito superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente;

nell’anno di imposta precedente; aver maturato almeno 60 giornate di contribuzione ;

; avere un reddito da lavoro che deriva dall’attività lavorativa riconosciuta dal Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

che deriva dall’attività lavorativa riconosciuta dal Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (con eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non è prevista l’indennità di disponibilità);

nell’anno precedente (con eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non è prevista l’indennità di disponibilità); non essere beneficiario di trattamento pensionistico diretto.

Come funziona ed entro quando fare domanda

L’importo dell’indennità (diverso dall’indennità per malattia) per i lavoratori dello spettacolo è erogato in un’unica volta, per un 60 per cento del valore calcolato. L’indennità viene infatti riconosciuta per numero pari a un terzo delle giornate accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Il limite massimo, in ogni caso, è fissato a 312 giornate annue complessive. Vengono inoltre detratte dal calcolo le giornate coperte da altri contributi obbligatori. La domanda relativa al 2024 permette l’accesso a chi ha raggiunto i requisiti nel 2023.

Come si ricorda nella circolare n.2 dello scorso 3 gennaio, l’INPS ha spiegato che se il 30 marzo cade di domenica o di altro giorno festivo, il termine ultimo viene prorogato al primo giorno utile non festivo.

Attenzione a quest’anno: la scadenza non slitta e rimane fissa al 30 marzo 2024. La domanda può essere presentata in tre modalità: al numero gratuito 803 164 da rete fissa, oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento), rivolgendosi al patronato o attraverso il portale online (metodo più semplice).

Per accedere alla domanda online, il percorso è il seguente: