L'indennità di fine mandato degli europarlamentari è pari a 5 mesi di stipendio per ogni anno in carica. Ecco chi, fra i trombati di giugno, incasserà oltre 200.000 euro

Fonte: ANSA A quanto ammonta l'indennità di fine mandato degli eurodeputati

Spetta un’indennità di fine mandato ai parlamentari europei, di importo variabile a seconda della durata della carica ricoperta. Si tratta di un vero e proprio assegno di ricollocazione che viene elargito per aiutare i non rieletti a tornare alla vita precedente. Il beneficio non è cumulabile con altri stipendi o con la pensione e i termini e la durata sono chiariti dal regolamento del Parlamento europeo.

Quanto dura l’indennità di fine mandato

“Al termine del mandato i deputati hanno diritto a un’indennità transitoria, di importo equivalente a un mese di indennità per ogni anno di esercizio del mandato per un massimo di due anni. Quando un ex deputato assume le sue funzioni altrove, la nuova indennità viene detratta dall’indennità transitoria. Qualora il deputato abbia anche diritto al versamento di una pensione di anzianità o di invalidità, non può percepirle entrambe, ma deve optare per una delle due”. Così si legge sul sito del Parlamento europeo. Traduzione: per ogni anno di mandato il non rieletto ha diritto a incassare un mese di disoccupazione. Ne consegue che gli ex deputati non rieletti che hanno alle spalle un solo mandato, della durata di 5 anni, avranno diritto a 5 mesi di disoccupazione. Gli ex deputati che hanno alle spalle due mandati (pari a 10 anni) hanno diritto a 10 mesi di disoccupazione. E così via.

In generale, l’indennità del parlamentare europeo è pari a 10.377,43 euro lordi ed è composta da una quota fissa e una quota variabile, come vedremo. Tirando le somme, per i non rieletti si tratta di un assegno che oscilla fra i 50.000 e i 250.000 euro lordi, a seconda della durata del mandato.

La nuova legislatura che durerà per il quinquennio 2024-2029 è iniziata ufficialmente lunedì 15 luglio con la prima assemblea plenaria. La composizione del nuovo Parlamento europeo è espressione del voto dell’8 e del 9 giugno.

Quanto spetta ai non rieletti

Ecco un po’ di nomi di italiani non rieletti con la relativa indennità (salvo rinuncia o ricollocamento):

Nome Partito Indennità (circa) Patrizia Toia Pd 207.000 euro Andrea Cozzolino Pd 155.000 euro Paolo De Castro Pd 155.000 euro Angelo Ciocca Lega 83.000 euro Antonio Maria Rinaldi Lega 52.000 euro Giuliano Pisapia Pd 52.000 euro Alessandra Mussolini Fi 20.000 euro

Quanto prende un parlamentare europeo

Come detto, l’indennità di un parlamentare europeo è formata da una quota fissa e da una variabile: