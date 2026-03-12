Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

InvestCloud licenzia tutti i dipendenti in Italia.

InvestCloud ha deciso di licenziare tutti i dipendenti per sostituirli con l’IA. L’azienda, attiva nel settore della tecnologia finanziaria, ha comunicato a Federmeccanica di aver avviato le pratiche per il licenziamento collettivo di tutti i suoi dipendenti. Sono 37 in totale. La motivazione ufficiale data all’organizzazione sindacale è “cessazione dell’attività nella sede di Marghera (Venezia) per avvio di un nuovo modello organizzativo”.

Il nuovo modello indicato è proprio l’utilizzo dell’IA che, a differenza dei 37 dipendenti, non necessita del mantenimento delle strutture di Marghera a Venezia. Per i sindacati questa vicenda è solo l’inizio. Cgil e Fiom chiedono un tavolo istituzionale per “affrontare una questione che riguarda non solo una singola azienda, ma il modello di sviluppo che vogliamo costruire per questo territorio e per il Paese”, fanno sapere. Il rischio che il licenziamento di gruppo a InvestCloud sia solo il primo di tanti è reale. Per il segretario della Fim Cisl, Matteo Masiero, servono regolamentazioni per arginare un fenomeno che rischia di allargarsi in tutto il settore dell’Ict.

La lettera di licenziamento ai dipendenti

InvestCloud, azienda che offre servizi nel settore finanziario digitale, ha deciso di chiudere la sede italiana per motivi organizzativi. Nella lettera che avvia le pratiche di licenziamento collettivo, l’azienda ha spiegato che la scelta è stata dettata da una trasformazione organizzativa legata all’evoluzione tecnologica.

L’azienda prosegue spiegando che l’attuale configurazione “sviluppata nel tempo secondo un modello fortemente distribuito in diversi Paesi nel mondo e parzialmente basato su soluzioni adattate a livello locale, non risulta più compatibile con l’obiettivo di realizzare una piattaforma tecnologica integrata centrata su soluzioni basate sull’intelligenza artificiale”.

Intanto, scrive Repubblica, l’azienda non è in crisi e anzi il bilancio del 2024 ha visto un utile netto di 501mila euro e un fatturato di 9,9 milioni, in crescita del 63% rispetto al 2023.

InvestCloud a livello globale

I 37 dipendenti di Venezia non sono gli unici che hanno ricevuto la lettera: InvestCloud licenzia anche nel resto del mondo. Negli ultimi mesi l’azienda ha iniziato un’operazione di ridimensionamento a:

Singapore

Londra

Los Angeles

A livello globale, l’obiettivo dell’azienda è quello di accentrare le competenze in poche sedi e accelerare l’automazione.

Il timore dei sindacati

Un’azienda americana con sede anche a Venezia, ha deciso di licenziare tutti i dipendenti per sostituirli con l’IA. Un fatto locale, raccontato dal quotidiano La Nuova Venezia, sta facendo parlare di sé a livello nazionale. Il motivo è rintracciabile all’interno delle parole delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria che hanno preso parola come Federmeccanica e Confindustria Veneto Est.

Il segretario generale della Fim Cisl Venezia, Matteo Masiero, è intervenuto spiegando che:

Il caso della InvestCloud Italy (Ex Finantix) di Marghera dimostra in modo pratico come la “Transizione” tecnologica impatti pesantemente nel lavoro e oggi sempre più anche nel settore metalmeccanico travolgendo quell’idea di giustizia sociale, tutela occupazionale e impresa locale per cui tutti i giorni combattiamo.

Da qui la richiesta dei sindacati per un incontro sia con l’azienda che con il Governo per parlare dell’impatto dell’IA sul settore. Saranno incontrati anche i dipendenti, ai quali i sindacati promettono di mettere in campo tutte le azioni a loro disposizione per tutelare il loro lavoro.