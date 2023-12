Nuovi servizi online destinati ai datori di lavoro e i loro delegati per la gestione di eventi lesivi, infortuni e malattia Inail

Fonte: ansa Nuovi servizi Inail, come cambia la domanda per infortuni e malattie

A partire da dicembre 2023 sono disponibili i nuovi servizi online dedicati ai datori di lavoro e ai loro delegati per la gestione di eventi lesivi, infortuni e malattia Inail.

Vediamo, nel dettaglio, che cosa cambia.

I nuovi servizi Inail per la gestione di malattia e infortuni

Il nuovo servizio di Gestione eventi lesivi dedicato al datore di lavoro è una nuova e apposita area online che viene resa disponibile affinché l’utente possa avere tutte le informazioni, gli aggiornamenti e le funzionalità di interesse in relazione a prestazioni e prevenzione, in modo da verificare in maniera complessiva:

gli adempimenti normativi a suo carico con il relativo stato di lavorazione , ovvero le comunicazioni di infortunio, le denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi in stato di bozza, da inviare, inviate e protocollate;

, ovvero le comunicazioni di infortunio, le denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi in stato di bozza, da inviare, inviate e protocollate; il cambio di stato in “Pratica” quando la sede Inail competente prende in carico l’istruttoria lavorandola fino alla chiusura del caso;

lavorandola fino alla chiusura del caso; le notifiche di atti istruttori, inoltrate dalle sedi Inail competenti, a seguito delle quali l’utente può accedere agli appositi servizi dispositivi che consentono di compilare e inviare online alcuni dei questionari, finora inviati per posta ordinaria/Pec, ad integrazione della denuncia di infortunio o di malattia professionale precedentemente trasmessa.

Inoltre, grazie al nuovo menu principale di gestione eventi lesivi è possibile accedere ai servizi online dell’area prestazioni e prevenzione:

Denuncia/Comunicazione di infortunio;

Denuncia di malattia professionale;

Denuncia di silicosi/asbestosi;

Comunicazione di infortunio;

Cruscotto infortuni;

Ricerca certificati medici.

La Gestione eventi lesivi del datore di lavoro è accessibile da:

Datori di lavoro e propri delegati;

e propri delegati; Utenti con credenziali dispositive (limitatamente ai datori di lavoro del settore agricoltura e ai datori di lavoro di soggetti non assicurati con INAIL).

Inoltre, sono abilitati ad accedere alla Gestione eventi lesivi:

datori di lavoro di aziende , e loro delegati, per gli infortuni occorsi ai lavoratori dei settori Industria, Artigianato, Servizi e

, e loro delegati, per gli infortuni occorsi ai lavoratori dei settori Industria, Artigianato, Servizi e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto (gestione IASPA);

titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto (gestione IASPA); datori di lavoro responsabili di struttura di Pubblica e loro delegati, per gli eventi lesivi riguardanti il personale soggetto alla speciale forma della gestione per conto dello Stato;

e loro delegati, per gli eventi lesivi riguardanti il personale soggetto alla speciale forma della gestione per conto dello Stato; datori di lavoro marittimo e Comandanti del settore navigazione.

Come accedere al nuovo servizio Inail per la gestione eventi lesivi

Per poter accedere alla Gestione eventi lesivi, i datori di lavoro citati devono necessariamente essere in possesso delle credenziali dispositive che si ottengono automaticamente effettuando l’accesso ai servizi online INAIL tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Quindi, Il primo passo da compiere è la connessione al sito ufficiale dell’Inail (Inail.it). Da qui, per accedere ai servizi dell’Istituto erogati tramite Internet, è necessario selezionare “Accedi ai servizi online”.

(Inail.it). Da qui, per accedere ai servizi dell’Istituto erogati tramite Internet, è necessario selezionare “Accedi ai servizi online”. Una volta fatto l’accesso ai servizi online, appare la sezione “My Home”, homepage con l’elenco dei servizi online dell’Istituto ai quali l’utente è abilitato ad accedere, suddivisi per argomento. Da qui si può selezionare la voce Gestione eventi lesivi.

Effettuata la selezione della Gestione eventi lesivi tra i servizi del portale, si accede alla pagina principale nella quale sono presenti le funzioni cui l’utente può accedere, alcune delle quali variano a seconda della gestione, e le informazioni direttamente disponibili.

Novità gestione denuncia di malattia e infortunio professionale

Novità importanti sono stati resi noti dall’Inail anche per quanto riguarda i nuovi Servizi dispositivi per in caso di Denuncia/Comunicazione di infortunio o nella Denuncia di malattia professionale.

Nello specifico, ai fini dell’invio della denuncia, all’Inail devono essere comunicati:

i “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)”;

i “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)”;

le “Informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere”, per la sola Denuncia/Comunicazione di infortunio delle gestioni Iaspa e per conto dello Stato, in caso infortunio in itinere.

I servizi dispositivi possono essere compilati e inviati direttamente dal datore di lavoro. Tuttavia, in caso di informazioni mancanti o non dettagliate, l’Istituto provvederà a inviare una specifica richiesta tramite atto istruttorio, indicando come e dove intervenire con l’integrazione.

Inoltre, nel caso di un infortunio:

la Comunicazione di infortunio già inviata e protocollata che l’utente ha successivamente convertito in Denuncia/Comunicazione di infortunio (funzionalità questa che è possibile per tutte le gestioni eccetto quella dei Datori di lavoro di soggetti non assicurati con INAIL) non apparirà più nella lista delle Comunicazioni di infortunio , bensì in quella delle Denunce/Comunicazioni di infortunio.

, bensì in quella delle Denunce/Comunicazioni di infortunio. Convertita la Comunicazione, l’infortunio, individuabile tramite i dati principali (Data evento, Cognome Nome e Codice fiscale del lavoratore) apparirà nella lista delle Denunce/Comunicazioni di infortunio in stato di Bozza modificabile mediante la selezione dell’icona matita che consente l’accesso alla Denuncia/Comunicazione di infortunio online per completarne la compilazione ed eseguirne l’invio;

modificabile mediante la selezione dell’icona matita che consente l’accesso alla Denuncia/Comunicazione di infortunio online per completarne la compilazione ed eseguirne l’invio; la Denuncia/Comunicazione di infortunio per la quale è stata aperta l’istruttoria presso la sede INAIL competente e alla quale è stato assegnato un Numero identificati, inoltre, non apparirà più nella lista delle Denunce/Comunicazioni di infortunio, bensì in quella delle Pratiche da Denuncia/Comunicazione di infortunio e sarà individuabile sempre tramite i dati principali (Data evento, Cognome Nome e Codice fiscale del lavoratore).

Nel caso di malattia professionale:

la Denuncia di malattia professionale o di silicosi/asbestosi per la quale è stata aperta l’istruttoria presso la sede INAIL competente e alla quale è stato assegnato un numero di protocollo non apparirà più nella lista delle Denunce di malattia professionale o di silicosi/asbestosi bensì in quella delle Pratiche provenienti da denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi e sarà individuabile sempre tramite i dati principali (Data segnalazione, Cognome Nome e Codice fiscale del lavoratore).

professionale/silicosi asbestosi e sarà individuabile sempre tramite i dati principali (Data segnalazione, Cognome Nome e Codice fiscale del lavoratore). La lista delle Pratiche, quindi, raccoglie le denunce per le quali è stata aperta l’istruttoria assegnando il numero del caso specifico, e mostra lo stato di lavorazione a cura della sede Inail competente che avvisa in caso di eventuali modifiche, effettuate in fase di istruttoria, ai dati presenti nelle denunce.

infine, tra gli aggiornamenti e le novità segnalate dall’Inail, c’è la nuova sezione del Fascicolo per le denunce di infortunio e per quelle di malattia professionale/silicosi asbestosi protocollate, nella quale vengono visualizzate ulteriori informazioni e che è raggiungibile sia dalla lista delle denunce sia da quella delle relative pratiche.