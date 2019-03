Great Place to Work, le classifiche con le migliori imprese dove lavorare in Italia

editato in: da

Torna anche quest’anno Great Place to Work Italia, ovvero la classifica con le migliori aziende italiane dove lavorare.

I dati che hanno portato a stilare la classifica, sono frutto del parere di oltre 40.000 dipendenti ascoltati in maniera anonima. A fare la differenza è stato il questionario Trust Index e dove i risultati ottenuti, hanno avuto incidenza sui 2/3 del punteggio finale: in questo caso è stato preso in analisi il clima aziendale. La restante parte del punteggio, è invece legata all’analisi che è stata fatta tramite il questionario Culture Audit sulle pratiche di gestione delle risorse umane.

La valutazione sottolinea come un buon ambiente di lavoro debba comprendere tre relazioni quali:

il rapporto con i colleghi;

il rapporto di fiducia con il management aziendale;

il rapporto di orgoglio e il senso di appartenenza nei confronti della società per la quale si lavora.

Dopo aver misurato e valutato dimensioni come credibilità, equità, rispetto, coesione e orgoglio, la classifica Great Place to Work ha individuato le migliori imprese italiane dove lavorare.

Le 136 aziende oggetto di indagine, sono state suddivise all’interno di quattro categorie sulla base del numero dei dipendenti. Per quanto riguarda quelle con un numero di dipendenti tra 20-49, sono state premiate (dalla migliore in poi):

Cadence Design Systems; VFS Volvo Servizi Finanziari; Portolano Cavallo; Casavo; Nuovenergie Spa; Mia-Platform.

La classifica delle aziende con 50-149 dipendenti invece, comprende dalla migliore in poi:

Bending Spoons Spa; Biogen Italia Srl; Nutricia Spa (Danone Company); Kalpa Srl; Across Srl; W.L. Gore e Associati Srl; AxL Spa Agenzia per il Lavoro; Webranking; Vetrya Spa; Assistenza Casa; Mansutti Spa; Aton Spa.

Nella classifica delle imprese con un numero di dipendenti compreso tra 150 e 499, ci sono (dalla migliore in poi):

Cisco System; Zeta Service; Mars italia Spa, Stryker; Amgen Italia Srl; SAS; Sorgenia Spa; S.C. Johnson Italy Srl; Subito; Mellin Spa (Danone Company); Royal Canin Italia; Iconsulting Spa; Gruppo Assimoco; Eurac Research; Continental Italia Spa; Volvo Group Italia; Cofidis Spa.

Infine, questa la classifica delle migliori aziende italiane con oltre 500 dipendneti: