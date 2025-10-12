ANSA Rinnovo contratto farmacie private in alto mare

Il quadro dei rinnovi contrattuali nel settore sanitario si complica. Dopo il via libera al contratto del comparto Sanità, le trattative per medici ospedalieri e farmacisti sono entrate nel vivo, ma proprio quest’ultima è già in crisi. Il tavolo che riguarda 60mila dipendenti di farmacie private è saltato dopo che Federfarma, la federazione delle farmacie private, ha sospeso l’incontro del 9 ottobre. La rottura è totale, con i sindacati di categoria che minacciano lo sciopero nazionale.

Le accuse di Federfarma

L’incontro del 9 ottobre era un momento cruciale per sbloccare il rinnovo del Contratto Nazionale delle Farmacie Private, in scadenza. Un appuntamento “molto importante”, secondo le sigle sindacali, per definire gli incrementi salariali e la parte normativa, con un focus sulla valorizzazione della professionalità. Invece, non si è nemmeno tenuto.

In una nota, Federfarma ha motivato la sua decisione affermando che dai sindacati “non è giunto alcun segnale concreto rispetto alla nostra disponibilità al confronto”. L’associazione ha aggiunto di essersi vista “costretta a mantenere ferma la decisione” anche alla luce dello sciopero dei dipendenti in Sardegna indetto per il 15 ottobre, giudicato “particolarmente inopportuno e dannoso” mentre il dialogo a livello nazionale era stato riavviato.

La replica dei sindacati

Dall’altra parte, la reazione dei sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs è durissima. Definiscono la scelta di Federfarma “di una gravità inaudita” e affermano che “mette in discussione tutto il lavoro e l’impegno profuso in questi mesi”.

Nonostante l’impegno reciproco a vedersi per iniziare a definire questi punti, Federfarma ha deciso di confermare la sospensione della trattativa: una decisione non coerente con le dichiarazioni di Federfarma stessa delle ultime settimane che esprimeva invece una disponibilità al confronto per superare le criticità.

Con il blocco delle trattative, i sindacati annunciano l’avvio di una “nuova fase di mobilitazione”. Tutti i farmacisti e le farmaciste saranno chiamati a partecipare a iniziative di lotta che “sfoceranno con la dichiarazione di uno sciopero nazionale”.

Le proposte di aumenti contrattuali

La proposta datoriale iniziale, formulata a luglio, prevedeva un aumento salariale di 120 euro, oltre a misure di welfare aziendale, contrattazione regionale e interventi su carriera, maternità e formazione. I sindacati hanno poi rilanciato chiedendo un aumento di 360 euro mensili, giudicato da Federfarma “insostenibile per le farmacie”.

Il confronto è stato ripreso il 5 agosto con una nuova proposta economica portata da Federfarma al tavolo di 180 euro (+50% della proposta iniziale) con la disponibilità a ulteriori approfondimenti nei successivi incontri fissati per le giornate del 9 e 29 ottobre. Ma il tavolo del 9 è stato alla fine cancellato, arrivando così allo scontro tra Federfarma e sindacati.

Gli altri fronti aperti e l’unico accordo chiuso

La crisi delle farmacie private non è l’unico nodo da sciogliere. All’Aran – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni prosegue la trattativa per il rinnovo 2022-2024 dell’area dirigenziale della Sanità, che coinvolge 130mila professionisti. Le risorse disponibili ammontano a 1,2 miliardi di euro (aumento medio del 7,27%), con l’obiettivo di chiudere in fretta per aprire la trattativa per il triennio 2025-2027.

Il 15 ottobre partirà alla Sisac la trattativa per i 37mila medici di medicina generale. Il segretario della Fimmg, Silvestro Scotti, spera in una chiusura rapida per recuperare le retribuzioni ferme al 2021. Tra i temi caldi, il ruolo dei medici nelle nuove Case della Comunità.

Ad oggi, l’unico rinnovo concluso è quello del comparto Sanità (oltre 580mila dipendenti non medici come infermieri e tecnici), sbloccato lo scorso giugno con aumenti mensili tra i 150 e i 172 euro.