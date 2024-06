Agevolazione fiscale per le imprese in arrivo: maxi sconto fino al 120% per chi assume a tempo indeterminato

Fonte: ANSA Agevolazioni per assunzioni: pubblicato il superbonus 120

Un’agevolazione fiscale arriva per le imprese e i professionisti che decidono di assumere personale a tempo indeterminato. Con il nuovo decreto attuativo del ministero dell’Economia e del Lavoro, viene introdotta una maxi-deduzione del costo del lavoro che può raggiungere il 130% in caso di assunzione di lavoratori appartenenti alle cosiddette “categorie fragili”.

Il maxi-sconto del 120% è invece valido per chi assume a tempo indeterminato. Si tratta di un decreto che apre opportunità anche per i lavoratori. La misura infatti non solo incentiva l’incremento dell’occupazione stabile, ma favorisce anche l’inclusione di lavoratori fragili, contribuendo a un mercato del lavoro più equo e sostenibile.

Pubblicato il decreto per le assunzioni: arriva il superbonus 120

Il decreto attuativo, pubblicato sul sito del ministero delle Finanze e firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, rende operativa la maxideduzione fiscale prevista dalla riforma dell’Irpef di inizio anno (Dlgs decreto 30 dicembre 2023, n. 216).

Questo provvedimento, noto come “superbonus 120%“, è rivolto ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Il decreto prevede una deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato pari al 120%. Come specificato nel decreto: “Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento”. Questo significa che il costo del lavoro deducibile dalle tasse è aumentato del 20% rispetto al normale.

Assunzione “lavoratori fragili”: benefizio aumentato fino al 130%

Per le assunzioni di lavoratori appartenenti a categorie meritevoli di maggiore tutela, è prevista un’ulteriore maggiorazione del 10%, portando il totale al 130%.

Le categorie includono persone disabili (ovvero la nota categoria protetta), donne con almeno due figli e giovani ammessi agli incentivi all’occupazione. Il decreto precisa che: “il costo è incrementato di un ulteriore 10 per cento in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela”.

Come ottenere maxi-sconto 120%: i requisiti

La maggiorazione del costo del lavoro, come si legge nel decreto, è applicabile solo se il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine di tale periodo è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. In altre parole, l’agevolazione scatta solo se si verifica un incremento occupazionale anno su anno.

Non tutte le imprese però possono beneficiare del superbonus 120. Sono escluse:

le imprese in liquidazione ordinaria

le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa, a decorrere dall’inizio della procedura.