Fonte: ANSA Da 2 settembre è a disposizione il nuovo bonus per l'assunzione di giovani disabili

Il Governo a partire dal 2 settembre ha messo a disposizione delle aziende del terzo settore che hanno assunto a tempo indeterminato un giovane con meno di 35 anni e con una disabilità un contributo una tantum pari a 12mila euro per ogni contratto. Il bonus sarà però riservato alle attività del terzo settore che ne faranno richiesta rispettando i requisiti imposti dalla legge.

In un nuovo messaggio, l’Inps ha specificato quali siano questi requisiti e quale procedura debbano seguire le aziende che vogliono ottenere questo bonus a seguito dell’assunzione di un giovane disabile, che deve essere avvenuta entro una finestra di tempo ben precisa.

Bonus disabili U35: a chi è dedicato

L’Inps ha pubblicato un messaggio con il quale chiarisce la disponibilità economica e i beneficiari del bonus assunzioni per i giovani disabili con meno di 35 anni previsto dall’articolo 28 del Dl 48 del 2023. Questa misura è dedicata principalmente alle realtà del terzo settore, ma include diversi tipi di società.

Gli Enti del Terzo Settore (Ets) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)

(Ets) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) Le Onlus iscritte all’Anagrafe dedicata a questo tipo di associazioni

iscritte all’Anagrafe dedicata a questo tipo di associazioni Le ex Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di Promozione sociale (Aps) in via di migrazione

Per avere accesso al bonus assunzioni per ragazzi disabili sotto i 35 anni, queste società devono aver stipulato un contratto a tempo indeterminato con una persona con disabilità nelle date che vanno dal 1 agosto del 2020 fino al 30 settembre di quest’anno, il 2024. Per questo tipo di bonus è valida anche la conversione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato.

Il bonus ha un valore di 12mila euro e dovrà essere richiesto direttamente dal datore di lavoro. La dote totale messa a disposizione dal Governo Meloni è di poco superiore ai 6,3 milioni di euro, per la precisione 6.315.825 euro. In caso di superamento della soglia economica, tutte le domande saranno accettate ma il contributo sarà rimodulato e abbassato.

Le procedure per ottenere il bonus disabili

Saranno le società che hanno assunto una persona disabile con meno di 35 anni negli ultimi 4 anni a dover richiedere il bonus per le assunzioni. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre del 2024 perché siano considerate valide dall’Inps. Proprio sul sito dell’Istituto di previdenza sociale si può trovare la modulistica richiesta per completare questa operazione, che può essere anche svolta da un intermediario sotto delega della società richiedente.

Il bonus per l’assunzione di persone disabili con meno di 35 anni è inoltre cumulabile con uno dei principali incentivi all’assunzione a tempo indeterminato delle categorie protette: la maxi deduzione al 130% stabilita dall’articolo 4 del Dlgs 216 del 2023. Questa percentuale viene raggiunta in caso il contratto a tempo indeterminato sia stato firmato durante il 2024.

Anche in questo caso, come per il bonus, la deduzione è valida anche in caso si sia convertito un contratto a tempo determinato in uno indeterminato. Per quanto riguarda le cooperative sociali, il bonus sarà cumulabile a prescindere dalle modalità di svolgimento dei compiti statutari.