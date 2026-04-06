Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

123RF La Cassazione chiarisce quando c'è la tutela dei diritti lavorativi ed economici anche se c'è una relazione con il capo

Qual è il confine tra rapporto affettivo e rapporto lavorativo? Poche settimane fa la Corte di Cassazione, con la sentenza 2281/2026, ha fatto chiarezza su una questione ricorrente nella prassi degli studi professionali e in molte altre realtà lavorative.

Non è raro, infatti, che due persone che lavorano nello stesso contesto siano legate da una relazione sentimentale. In questi casi sorge spontanea una domanda: può configurarsi un rapporto di lavoro subordinato tra conviventi more uxorio, quando uno dei due presta attività nello studio dell’altro?

Vediamo quale risposta ha dato la Suprema Corte e quali criteri devono essere utilizzati per distinguere tra collaborazione affettiva e vero rapporto di lavoro.

Il licenziamento e le richieste della collaboratrice e convivente

Una collaboratrice di uno studio legale aveva lavorato per oltre 25 anni a fianco del titolare, con il quale intratteneva anche una relazione amorosa e una convivenza more uxorio. Come è noto, quest’ultima ricorre ogni volta che due persone siano legate affettivamente in modo stabile e duraturo, vivendo insieme come una famiglia — “come coniugi” — pur non essendo sposati.

A seguito del licenziamento subìto, la donna ha impugnato la decisione rivolgendosi alla magistratura. In tribunale ha chiesto:

l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro;

del rapporto di lavoro; il pagamento del trattamento di fine rapporto (Tfr);

(Tfr); la dichiarazione di nullità del licenziamento orale.

Di seguito, il tribunale ha respinto la sua azione legale, ritenendo nei fatti non superata la presunzione per cui le prestazioni di ambito lavorativo — rese all’interno di una convivenza — sono effettuate per motivi affettivi e quindi gratuitamente.

Era un rapporto di lavoro dipendente: la sentenza in appello

La disputa giudiziaria è proseguita in Corte d’Appello. Qui la magistratura ha ribaltato il precedente esito, accertando la presenza di un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente.

In particolare, il giudice ha valorizzato una serie di elementi concreti e documentali, come ad esempio:

la percezione continuativa di compensi , pur con varie qualificazioni formali (prestazioni occasionali, co.co.co. ecc.);

, pur con varie qualificazioni formali (prestazioni occasionali, co.co.co. ecc.); lo svolgimento di mansioni stabili e routinarie , tipiche di una segretaria di studio legale;

, tipiche di una segretaria di studio legale; i riscontri documentali , come ad es. lettere che riconoscevano ferie, tredicesima, quattordicesima, Tfr e contributi;

, come ad es. lettere che riconoscevano ferie, tredicesima, quattordicesima, Tfr e contributi; gli altri elementi di subordinazione, come l’utilizzo stabile degli strumenti e delle risorse dell’ufficio o l’assenza di rischi economici.

Inoltre, la magistratura ha osservato che, sebbene alcuni indicatori tipici della subordinazione — come ad es. la rigidità nell’orario — non fossero sempre presenti a causa del rapporto affettivo tra le parti, questo non impediva di accertare l’effettivo carattere subordinato del lavoro.

Anzi, tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tutti gli effetti, con inquadramento della donna nel terzo livello Ccnl (segretaria studio professionale). Perciò la Corte d’Appello ha condannato l’avvocato titolare dello studio a pagare all’ex dipendente più di 50mila euro di Tfr.

Esclusa invece la prova del licenziamento orale, non essendo stata dimostrata l’imputabilità della cessazione del rapporto al datore. Peraltro, come già spiegato dai giudici in un’altra sentenza, per far annullare questo tipo di recesso non basta smettere di lavorare.

La decisione della Cassazione: respinto il ricorso del datore di lavoro

Con la sentenza 2281/2026, la Suprema Corte ha confermato la decisione di secondo grado. Dal punto di vista logico-giuridico, il ragionamento della corte territoriale era infatti corretto. I giudici di piazza Cavour hanno altresì ricordato che, per legge, quanto deciso dal giudice di merito — basato su una valutazione logica e coerente di elementi documentali e testimonianze — non può essere rivisto o modificato dalla Cassazione.

E comunque la qualificazione della prestazione come lavoro subordinato può essere accertata e dichiarata in aula, anche in presenza di un vincolo affettivo. A patto però che, come in questo caso, esistano elementi concreti e documentabili. Prove indirette o di seconda mano — ossia dichiarazioni basate su ciò che una persona ha sentito dire da altri, non su fatti vissuti direttamente — potrebbero non bastare a vedersi riconosciuti i propri diritti lavorativi.

La Corte ha così bocciato il ricorso del titolare dello studio, condannandolo a rimborsare alla donna le spese processuali.

Presunzione di gratuità nelle convivenze e prova della subordinazione

Come detto, la convivenza non esclude di per sé il lavoro dipendente, ma impone un accertamento accurato e basato su prove di subordinazione rigorose, concrete e ben definite. Altrimenti, nelle convivenze more uxorio, vale la citata presunzione di gratuità del rapporto lavorativo. Le prestazioni rese nell’ambito del rapporto affettivo si presumono compiute per motivi di relazione personale e non retributivi.

Tecnicamente è però una presunzione non assoluta. Può essere vinta se chi invoca la tutela lavoristica riesce a dimostrare l’esistenza di un vincolo di subordinazione.

In linea generale, anche in presenza di una effettiva convivenza, un rapporto di lavoro può essere qualificato come subordinato se si dimostra lo svolgimento continuativo di mansioni assegnate dal titolare, utili e inserite nell’organizzazione dello studio. La sola presenza fisica o un aiuto generico non sono sufficienti a dimostrare la subordinazione.

Inoltre, il compenso deve essere reale e corrispettivo per l’attività lavorativa, cioè un reddito e non il frutto di un mero gesto di liberalità o regalo affettivo. Ad attestare la subordinazione c’è anche l’uso stabile di pc, telefoni ed altri dispositivi dell’ufficio e la coerenza complessiva del quadro delle prove, tra documenti e testimonianze di colleghi, fornitori o clienti.

Che cosa cambia per le realtà familiari

La sentenza 2281/2026 della Corte di Cassazione ha importanti conseguenze pratiche per gli studi professionali, le piccole imprese e tutte quelle realtà lavorative in cui conviventi prestano attività insieme.

Abbiamo visto che non basta la relazione sentimentale per considerare una prestazione gratuita. Ma documentare competenze, mansioni, compensi e strumenti è essenziale per vedersi riconosciuti, in aula, i propri diritti lavorativi e le richieste economiche successive alla fine del rapporto .

L’accertamento della subordinazione si basa su prove precise e globali, mai su presunzioni o racconti indiretti. Ecco perché anche un rapporto di alcuni mesi, se documentato e retribuito, può essere qualificato come dipendente.

Concludendo, quando un partner presta attività continuativa, documentata e remunerata, il rapporto può essere riconosciuto come lavoro dipendente, con tutti gli effetti previsti dalla legge, compreso il diritto al Tfr, che può spettare anche all’ex moglie, e alla tutela contro il licenziamento. Per chi opera in studi professionali o gestisce collaborazioni “familiari”, la regola di fondo è una sola: dimostrare, documentare e formalizzare ogni attività, anche se svolta in un contesto affettivo, per evitare contestazioni future.