Il Mit ha indetto un concorso per laureati per l'assunzione di 300 nuove unità fra ingegneri (edili, dei trasporti e gestionali), ma anche per analisti matematici e informatici

Fonte: 123RF Il Mit ha indetto un concorso per 300 posti: si cercano profili tecnici.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto un concorso per laureati per il reclutamento di 300 unità a tempo pieno e indeterminato e pieno nell’area dei funzionari.

Si ricercano varie figure professionali, tutte con profilo tecnico. La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è fissata alle 23:59 del 24 maggio 2025.

Domanda di partecipazione

Gli aspiranti in possesso di Spid, Cie, Cns o eIDAS devono inoltrare la candidatura sul portale inPA (inpa.gov.it). È inoltre necessario possedere una Pec. Per la partecipazione è richiesto il versamento di 10 euro.

Figure ricercate

Il concorso del Mit è finalizzato alla ricerca di personale tecnico di varia formazione nelle diversi regioni italiane.

Il codice A è relativo alla ricerca di 130 ingegneri nel settore edile (lavori pubblici e infrastrutture):

sedi centrali – 35 posti;

provveditorato interregionale per le opere pubbliche – 15 posti Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria; 15 posti Lombardia ed Emilia-Romagna; 10 posti Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia; 15 posti Toscana, Marche e Umbria; 15 posti Lazio, Abruzzo e Sardegna; 15 posti Campania, Molise, Puglia e Basilicata; 10 posti Sicilia e Calabria.

Il codice B è relativo alla ricerca di 130 ingegneri nel campo dei trasporti terrestri e aerei:

sedi centrali – 34 posti;

direzione generale territoriale – Nord Ovest 24 posti; Nord Est 24 posti; Centro 24 posti; Sud 24 posti.

Il codice C è relativo alla ricerca di 10 ingegneri nel settore dei trasporti navali:

sedi centrali – 8 posti;

direzione generale territoriale – Nord Ovest 1 posto; Nord Est 1 posto.

Il codice D è relativo alla ricerca di 10 ingegneri gestionali, tutti da impiegare nella sede centrale.

Il codice E è relativo alla ricerca di 10 funzionari statistici, e nello specifico di analisti matematici, per la sede centrale.

Il codice F è relativo alla ricerca di 10 informatici per la sede centrale.

Sono proibite le candidature multiple: gli aspiranti possono presentare la domanda per un solo codice (e relativo sottocodice, come indicato dal bando). Il bando specifica quali lauree sono richieste per ciascun profilo.

Riserve

Previste le seguenti riserve:

30% dei posti per chi abbia un background militare;

15% dei posti a chi abbia svolto il servizio civile,

10% dei posti per i dipendenti di ruolo del Mit.

Prova scritta

Il concorso consiste in una prova scritta. I candidati dovranno rispondere a 60 domande a risposta multipla, da risolvere in 90 minuti. Le domande saranno differenziate, a seconda della posizione per la quale ci si candida, oltre ad un certo numero di domande sull’inglese e sui principali programmi informatici. Il massimo ottenibile ammonta a 30 punti. Si è ritenuti idonei con almeno 21 punti.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta + 0,50 punti;

mancata risposta 0 punti;

risposta errata -0,10 punti.

Titoli

Chi supera lo scritto potrà ottenere fino a 9 punti ulteriori grazie ai titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo questo schema:

laurea con lode – 1 punto (esclusa la triennale propedeutica alla magistrale o alla specialistica);

qualunque ulteriore laurea triennale oltre a quella richiesta – 2 punti;

qualunque ulteriore laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea oltre a quella richiesta – 3 punti;

dottorato di ricerca – 3 punti.

Non verranno presi in considerazione titoli non dichiarati in domanda di partecipazione al concorso ovvero prodotti oltre il termine indicato.