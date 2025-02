Amat Palermo assume 100 autisti: bando e requisiti

Fonte: ANSA Autista autobus

Il 31 gennaio 2025 l’Amat Palermo S.p.A., azienda che gestisce il trasporto pubblico della città siciliana, ha pubblicato un bando per l’assunzione di 100 autisti. Le candidature per partecipare al concorso possono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione quindi c’è tempo fino al 2 marzo. Per tutte le assunzioni è previsto un contratto di apprendistato professionalizzante full time per un massimo di tre anni.

Si tratta di una forma di contratto finalizzata alla formazione e alla qualificazione professionale dei giovani lavoratori. È regolato dall’articolo 44 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e si applica a diversi settori produttivi. L’apprendista percepisce una retribuzione inferiore rispetto ai lavoratori qualificati, ma cresce progressivamente con l’anzianità di servizio e prevede anche un percorso di formazione teorico e pratico che deve essere registrato in un piano formativo individuale.

I requisiti per la partecipazione al concorso Amat Palermo

Per partecipare al concorso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

età compresa tra 21 e 30 anni non compiuti;

cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’UE o di altri Stati in regola con le disposizioni di legge;

iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;

titolo di studio licenza di scuola secondaria di primo grado;

patente di guida categoria “DE” con almeno 15 punti residui;

Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, entrambi in corso di validità;

idoneità fisica e psico-attitudinale per la mansione;

assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

assenza di provvedimenti che escludano l’accesso ai pubblici impieghi.

Prove di selezione

I candidati saranno sottoposti a una prova pratica di guida di autobus di Amat, secondo un percorso stabilito dalla Commissione che si occupa di valutare l’esame sulla base del grado di abilità e di padronanza alla guida del veicolo. La partecipazione alla prova pratica di guida sarà resa pubblica sul sito ufficiale dell’Amat, insieme all’elenco dei candidati ammessi con contestuale calendario. Tutti gli avvisi verranno pubblicati almeno 15 giorni prima della data in deve essere sostenuta la prova.

Le informazioni pubblicate sul sito hanno valore di comunicazione ufficiale e in caso di mancata presenza dei candidati nei tempi e luoghi stabiliti questi ultimi non potranno più partecipare al concorso. Non è prevista giustifica per nessun motivo. La prova pratica sarà superata se si otterrà un punteggio non inferiore a 48. Il massimo dei punti raggiungibili è 80.

Eventuale preselezione dei candidati

È importante sapere che la Commissione Esaminatrice potrebbe effettuare una preselezione per assicurare efficacia e celerità nella procedura. L’eventuale calendario della prova preselettiva sarà pubblicato nel sito ufficiale dell’Amat e avverrà almeno 15 giorni prima della stessa. La modalità consiste in test a risposta multipla che tratterà le seguenti materie:

patenti di guida;

acquisizione della Carta di Qualificazione del Conducente;

conoscenza dei mezzi di trasporto pubblico urbano.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo allegato al bando e sottoscritta dal candidato. Devono essere allegate copie della patente “DE” e del certificato CQC.

Le candidature devono essere inviate entro 30 giorni dalla pubblicazione tramite:

Raccomandata A.R. all’indirizzo “Amat Palermo S.p.A. – Via Roccazzo 77 – 90135 – Palermo”, specificando sulla busta “Selezione – Contratto di apprendistato per O.E.”;

Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo amat.segrgen@pec.it, con oggetto “Selezione – Contratto di apprendistato per O.E.”.

Le domande pervenute oltre il termine o con modalità diverse non saranno accettate.