L’intervista podcast ad Andrea Bariselli

Andrea Bariselli, oltre ad essere uno psicolo e neuroscienziato, è co-fondatore di Thimus, un’azienda italo-californiana che si occupa di neuroscienze applicate. Il suo obiettivo è utilizzare strumenti di derivazione clinica come l’elettroencefalogramma, per studiare le cosiddette “Real Life Experience”, ovvero i comportamenti degli esseri umani di fronte ad alcune situazioni quotidiane.

Durante l’edizione 2018 di TEDxMilano, dedicata al tema “OltreMisura”, Andrea Bariselli ha tenuto uno speech dal titolo “Nature: instructions for use“, in cui ha condensato il suo lavoro di neuroscienziato con la sua enorme passione per la natura e le attività outdoor. In questo podcast ci ha raccontato come è nato il suo intervento a TEDx e quanto – ad un anno di distanza – sia ancora così attuale.