Fonte: ANSA Spotify Wrapped 2024: le classifiche

Spotify Wrapped si è fatto attendere, ma alla fine è arrivato. Chi ha un account Spotify, gratuito o a pagamento, può osservare quale artista, album e podcast è stato il più ascoltato. Per gli utenti è un gioco, una classifica fatta di colori, ricordi e persino ringraziamenti personalizzati da parte dei propri artisti preferiti. Per Spotify è una vetrina che indica quanto è andato bene, quanto è stato usato e acquistato come prodotto. Per gli artisti la classifica di Spotify Wrapped rappresenta un vanto, ma ci mostra anche chi sono gli artisti e i podcast che hanno guadagnato di più con gli ascolti nel 2024.

Il più ascoltato su Spotify Italia: Geolier è da record

Spotify Wrapped 2024 è sia una classifica personalizzata che è una classifica degli artisti, album e podcast più ascoltati in Italia e nel mondo. Osservando la classifica degli artisti più ascoltati in Italia, sbanca Geolier. Il rapper campano non solo è l’artista più ascoltato con oltre 1,2 miliardi di stream, anche la sua canzone “I p’ me, tu p’ te” finisce prima nella classifica delle canzoni più ascoltate, così come il suo album “Dio lo sa”.

I brani più ascoltati in Italia vedono Geolier vincitore, ma il resto della classifica è così composta:

I P’ ME, TU P’ TE di Geolier

Come un tuono (feat. Guè) di Rose Villain

Tuta Gold di Mahmood

100 messaggi di Lazza

Sesso e samba (feat. Gaia) di Tony Effe

30°C di ANNA

Gata Only di FloyyMenor e Cris Mj

Dopo le 4 (feat. Bresh & Tedua) di Tony Effe

Sinceramente di Annalisa

MIU MIU di Tony Effe

Mentre gli album più ascoltati sono:

“Dio lo sa” di Geolier

“Icon” di Tony Effe

“Vera baddie” di Anna

“La divina commedia” di Tedua

“I nomi del diavolo” di Kid Yugi

“Locura” di Lazza

“X2vr” di Sfera Ebbasta

“Ferit”e di Capo Plaza

“Il coraggio dei bambini” di Geolier

“Tunnel” di Simba La Rue

L’unica classifica nel quale Geolier non è sul podio è quella delle artiste italiane più ascoltate. Questa posizione è occupata da Anna, seguita da Rose Villain e Annalisa. Solo alla quarta posizione entra un nome della musica pop internazionale: Taylor Swift.

La classifica delle artiste più ascoltate si chiude con:

Anna

Rose Villain

Annalisa

Angelina Mango

Elodie

Emma

Billie Eilish

Dua Lipa

Madame

Geolier invece supera:

Sfera Ebbasta

Lazza

Tedua

Anna (unica donna nella top 10 artisti)

Guè

Kid Yugi

Capo Plaza

Shiva

Tony Effe

Il rapper quindi fa il pieno di ascolti e di guadagni. Infatti Spotify paga gli artisti una percentuale per ogni ascolto. In questo modo il patrimonio di Geolier, che in sei anni è passato da rapper sconosciuto a fenomeno di massa, è cresciuto moltissimo. Non solo ha venduto più dischi di tutti gli altri nel 2023, ma per ogni canzone scaricata ha guadagnato tra gli 11 e 16 centesimi. Spotify paga circa 0,04 euro ogni 10 stream e considerando che Geolier ne ha collezionati oltre 1,2 miliardi, il calcolo è semplice. Se a questo si aggiunge anche il ricavo della vendita del suo marchio di abbigliamento, per Geolier è stato un anno d’oro.

Le classifiche di artisti, album e podcast in Italia e nel mondo

Se in Italia il fenomeno 2024 è stato Geolier, per la musica pop internazionale il 2024 è stato l’anno di Taylor Swift. L’artista, tra le più premiate e ascoltate in tutto il mondo, ha concluso da poco uno dei più costosi e allo stesso tempo remunerativi tour mondiali di sempre. Non stupisce quindi vedere l’artista sul podio di Spotify Wrapped 2024.

Seguono:

Taylor Swift

The Weeknd

Bad Bunny

Drake

Billie Eilish

Travis Scott

Peso Pluma

Kanye West

Ariana Grande

Feid

Negli ultimi mesi Sabrina Carpenter invece ha guadagnato la prima posizione delle canzoni più ascoltate:

“Espresso” di Sabrina Carpenter

“Beautiful Things” di Benson Boone

“BIRDS OF A FEATHER” di Billie Eilish

“Gata Only” di FloyyMenor e Cris Mj

“Lose Control” di Teddy Swims

“End of Beginning” di Djo

“Too Sweet” di Hozier

“One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose-Depp)” di The Weeknd

“Cruel Summer” di Taylor Swift

“Die With A Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars

Così anche la classifica degli album più ascoltati non poteva che giocarsi tra Taylor Swift, Billie Eilish e Sabrina Carpenter, nomi rispettivamente in ordine per la prima, seconda e terza posizione. Un dato indicativo rispetto ai guadagni esteri di Spotify è quello dell’album “Folklore” di Taylor Swift. Il sole due settimane la cantante ha guadagnato 2 milioni di dollari da Spotify, stabilendo un record. A oggi è difficile quantificare i guadagni, ma considerando i numeri di Spotify Wrapped per il 2024, non possono che essere stratosferici.

L’ultima classifica che riguarda artisti italiani è quella relativa agli artisti italiani più ascoltati all’estero. In questo caso dominano i Måneskin. Sembrano quasi un eco dal passato considerando la divisione del gruppo in progetti autonomi, ma la loro posizione non stupisce. Il resto della classifica è così composta, tra novità e grandi classici:

Måneskin

MEDUZA

Gabry Ponte

Ludovico Einaudi

Gigi D’Agostino

Laura Pausini

Antonio Vivaldi

Andrea Bocelli

Raffaella Carrà

Eros Ramazzotti

Per quanto riguarda i podcast invece, in Italia vince il true crime e in particolare per il secondo anno di seguito viene premiato “Elisa True Crime” di Elisa de Marco. Segue “Indagini” di Stefano Nazzi e in terza posizione troviamo “La zanzara” di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Nella top ten emerge anche Alessandro Barbero con le sue “Lezioni e conferenze di storia”, mentre il podcast più ascoltato a livello globale, per il quinto anno consecutivo, è The Joe Rogan Experience. Difficile inquadrare i guadagni dei podcaster e questo perché oltre agli stream calcolati da Spotify, durante una puntata possono comparire una o più pubblicità interne ed esterne. Questo rende il valore di ogni puntata variabile.