Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: iStock Whatsapp smette di funzionare su diversi smartphone

WhatsApp dal 1° gennaio 2025 smetterà di funzionare su diversi smartphone Android, diventati ormai obsoleti e non più aggiornabili alla versione Android 5.0 o successive. Si tratta in pratica di telefoni che non soddisfano i requisiti tecnici necessari per il corretto funzionamento dell’app di messaggistica. La decisione, annunciata da Meta, punta a dare una bella sforbiciata ai cellulari in circolazione, nello specifico quelli lanciati sul mercato tra il 2012 e il 2013.

Perché Whatsapp non funzionerà più su alcuni telefoni

Il motivo è tutt’altro che banale: Meta intende garantire maggiore sicurezza ai suoi utenti, oltre che migliorare le prestazioni e permettere via via l’integrazione di nuove funzionalità sulla piattaforma, come le già attive ChatGPT e trascrizione dei messaggi vocali.

Proprio in queste settimane, a proposito di sicurezza e affidabilità, Meta si è beccata due multe salatissime, che raggiungono in totale la cifra monstre di 290 milioni di dollari proprio per violazione della privacy. La prima sanzione di 50 milioni di dollari australiani (30,2 milioni di euro circa) è arrivata come conseguenza della richiesta di risarcimento per ben 311mila utenti a seguito dello scandalo Cambridge Analytica. La seconda, molto più consistente, pari a 250 milioni di euro, è per violazione dei dati personali su Facebook avvenuta nel 2018 e contravvenendo al Gdpr.

Vediamo l’elenco completo degli smartphone su cui Whatsapp non funzionerò più già a partire dal 1° gennaio 2025.

Gli smartphone Android su cui Whatsapp non funzionerà più dal 1° gennaio 2025

Tornano alle novità 2025 del colosso di Zuckerberg – anche se non è certo la prima volta che accade -, i dispositivi coinvolti appartengono a marchi storici come Samsung, LG e Motorola. Come detto, questi smartphone hanno la caratteristica comune di non riuscire a supportare la versione Android 5.0 o successive del sistema operativo. Da maggio 2025 poi ci sarà un ulteriore blocco, che riguarderà alcuni modelli di iPhone.

Ecco la lista completa degli smartphone su cui Whatsapp smette di funzionare già dal 1° gennaio 2025:

Samsung

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Ace

LG

LG Optimus G

LG Optimus L7 II

LG Optimus F5

Huawei

Huawei Ascend P1

Huawei Ascend G510

Huawei Ascend Mate

Motorola

Motorola Droid Razr

Motorola Moto E (prima generazione)

Sony

Sony Xperia Z

Sony Xperia ZL

Sony Xperia M

HTC

HTC One X

HTC Desire 500

HTC Butterfly

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Acer Liquid Z3

Gli smartphone iOs su cui Whatsapp non funzionerà più dal 5 maggio 2025

Come anticipato, Meta ha già anche annunciato che dal 5 maggio 2025 Whastapp smetterà di funzionare anche su alcuni modelli di iPhone ormai vecchi, come iPhone 5s e iPhone 6.

Coloro che possiedono questi cellulari riceveranno un preavviso di 5 mesi per aggiornare i dispositivi, se possibile, oppure, se vorranno continuare ad usare Whatsapp, saranno costretti a compare un telefono nuovo.

Cosa fare se si possiede uno di questi telefoni

Cosa fare se si possiede uno di questi smartphone? Purtroppo, tutti coloro che utilizzano questi cellulari non potranno più usare Whatsapp. Questo naturalmente non significa che il telefono sia da buttare, perché nulla cambia per le funzionalità classiche del dispositivo. Sarà appunto solo l’app a bloccarsi. Per continuare a inviare e ricevere messaggi su Whastapp si dovrà necessariamente acquistare un nuovo telefono.

Il consiglio prima dell’1 gennaio è di salvare le chat con un backup in modo da non perdere nulla, soprattutto se si hanno chat di lavoro o contenenti informazioni particolarmente utili. Questo permetterà anche di passare al nuovo smartphone senza perdere nulla: una volta installata l’app sul nuovo device, si ritroveranno le chat precedenti.