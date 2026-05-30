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123RF Inviare messaggi vocali in una chat di gruppo Whatsapp non esclude sempre i rischi di licenziamento, ecco perché e che cosa ha chiarito la Cassazione

Un messaggio inviato in una chat privata WhatsApp può costare il posto di lavoro? La Cassazione con la sentenza 7982/2026 ha spiegato di sì, quando il contenuto della comunicazione è offensivo, divulga informazioni riservate oppure compromette il rapporto fiduciario con l’azienda.

Con questa pronuncia la Sezione Lavoro della Corte ha affrontato un tema attualissimo: la rilevanza disciplinare delle comunicazioni digitali e, in particolare, dei messaggi scambiati tra colleghi negli spazi virtuali. E in materia la Cassazione chiarisce che la natura “privata” di una conversazione non basta, da sola, a escludere la possibilità del licenziamento per giusta causa.

Il caso, il vocale nella chat WhatsApp e l’espulsione dall’azienda

La vicenda riguardava una dipendente con funzioni direttive presso un ufficio postale, licenziata dopo aver inviato un messaggio vocale all’interno di una chat WhatsApp di gruppo. Come emerso nel contenzioso, nel messaggio la donna aveva:

criticato l’organizzazione aziendale;

utilizzato espressioni offensive nei confronti di colleghi e superiori;

divulgato informazioni interne riservate;

spiegato modalità concrete per eludere i controlli sul green pass adottati nel periodo dell’emergenza Covid.

Non solo. Il contenuto del messaggio era poi stato diffuso anche all’esterno della chat, diventando accessibile tramite Facebook.

Dall’espulsione era insorta una causa legale tra la lavoratrice e l’azienda. In primo grado il giudice del lavoro aveva valutato sproporzionato il provvedimento disciplinare del licenziamento. Di diverso avviso la corte d’appello che aveva ribaltato la decisione. Alla lavoratrice non è restata altra carta da giocare se non il ricorso in Cassazione.

La questione centrale: una chat WhatsApp può dirsi davvero “privata”?

Il cuore della controversia riguardava il grado di riservatezza di una chat sull’app di messaggistica più diffusa a livello globale. La dipendente sosteneva che il messaggio fosse stato inviato in un contesto assolutamente privato, ossia una chat chiusa accessibile solo ai partecipanti, con la conseguenza che l’eventuale successiva diffusione del contenuto da parte di terzi non avrebbe dovuto esserle imputata.

La Cassazione ha ragionato in modo diverso. In primo luogo, ha chiarito che una comunicazione inviata in una chat di gruppo non è assimilabile a un pensiero strettamente personale, poiché viene comunque condivisa con una pluralità di soggetti “terzi”, ossia gli altri partecipanti alla conversazione. Ne deriva che il solo fatto di trovarsi in un contesto di messaggistica privata non esclude automaticamente la responsabilità disciplinare.

La Corte ha poi ribadito che la messaggistica WhatsApp — pur rientrando in linea generale nella tutela della corrispondenza privata — non impedisce al datore di contestare il contenuto dei messaggi, quando emergano comportamenti di particolare gravità.

Nel caso concreto, sono stati valorizzati vari aspetti compromettenti: le espressioni offensive rivolte a colleghi e superiori, la divulgazione di procedure interne riservate, l’indicazione di modalità idonee ad aggirare i controlli aziendali e il potenziale danno all’immagine e all’organizzazione del datore di lavoro. Secondo i giudici, tali elementi erano sufficienti a integrare — nell’insieme — una grave lesione del vincolo fiduciario, presupposto essenziale del rapporto lavorativo.

Il ruolo della lavoratrice ha avuto un peso decisivo

La Corte ha attribuito grande importanza alla posizione ricoperta dalla dipendente. Quest’ultima, infatti, svolgeva funzioni direttive e aveva, quindi, maggiori responsabilità rispetto agli altri dipendenti. Proprio questo ruolo ha contribuito a rendere più grave la condotta contestatale.

Per la Cassazione, infatti, chi riveste incarichi di responsabilità è tenuto a un livello ancora più alto di correttezza, riservatezza e lealtà nei confronti dell’azienda. Altrimenti può essere licenziato per giusta causa, come accade in altri casi di grave inadempimento, dai ritardi sistematici alla scarsa professionalità

Dolo e colpa, la distinzione fatta dalla Cassazione

L’ordinanza affronta anche il tema di quello che, in gergo, è chiamato elemento soggettivo, cioè la volontà della lavoratrice. Sul punto la Corte ha distinto due profili diversi:

da un lato, la consapevolezza di inviare messaggi offensivi e divulgare informazioni interne;

dall’altro, la prevedibilità della successiva diffusione delle comunicazioni all’esterno della chat.

Secondo i giudici, anche se non fosse dimostrata una volontà diretta a rendere pubblici i messaggi, la dipendente avrebbe comunque dovuto prevedere la possibilità che quei contenuti potessero circolare oltre il gruppo WhatsApp.

E proprio questa prevedibilità è stata ritenuta sufficiente per aggravare la sua responsabilità disciplinare.

Perché il licenziamento è stato considerato proporzionato

La Cassazione ha confermato la bontà del ragionamento logico-giuridico della corte d’appello e la sua valutazione di proporzionalità della sanzione. In particolare, i giudici hanno ritenuto che la condotta fosse idonea a provocare un grave pregiudizio, anche solo potenziale, all’azienda. Il riferimento non riguardava soltanto il linguaggio offensivo, ma soprattutto la diffusione di indicazioni operative utili a eludere controlli introdotti durante l’emergenza sanitaria di qualche anno fa.

Non solo. Secondo la Suprema Corte, il fatto assumeva una rilevanza ancora maggiore perché collegato a misure adottate per la tutela della salute pubblica e della sicurezza.

Che cosa cambia

La sentenza 7982/2026 della Cassazione si inserisce in un panorama giurisprudenziale non sempre uniforme. In precedenza alcune decisioni avevano valorizzato maggiormente la natura riservata delle chat private, escludendo la giusta causa di licenziamento quando la diffusione dei contenuti risultava limitata. Ora la Corte ha adottato un approccio più rigoroso.

Usare gli strumenti di messaggistica istantanea per offendere il capo e/o i colleghi e diffondere informazioni riservate all’esterno, espone ad alti rischi disciplinari. I dipendenti devono sempre ricordare che le chat Whatsapp non sono zone franche sottratte alle regole del rapporto fiduciario. Non rappresentano, dunque, spazi in cui esprimersi senza freni e senza pensare alle possibili conseguenze. La comunicazione digitale suggerisce o deve suggerire cautela e scrupolo, soprattutto quando si affrontano i delicati temi legati all’attività lavorativa.

Per le aziende, invece, questa pronuncia conferma la possibilità di intervenire disciplinarmente anche rispetto a comportamenti tenuti in contesti apparentemente “privati”, se non addirittura neutri. Ciò a patto che la condotta presenti un’effettiva lesività per l’organizzazione aziendale, accertabile in un’aula di tribunale.