L’Agenzia delle Entrate apre un canale Whatsapp: come funziona

Fonte: ANSA Ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione

É stato annunciata una nuova via di comunicazione diretta tra i cittadini e l’Agenzia delle Entrate, che prosegue il processo di “svecchiamento”, inaugurando il proprio canale WhatsApp. Uno spazio all’interno del quale poter ricevere tutti i più importanti aggiornamenti sul fronte fiscale. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito e come iscriversi.

Il Fisco su WhatsApp

Molto spesso i cittadini lamentano la difficoltà di restare aggiornati sulle ultime novità annunciate dall’Agenzia delle Entrate. Si registra infatti una certa distanza tra il Fisco e i contribuenti, che ora si spera possa essere assottigliata grazie alla famosa app di messaggistica.

Il canale WhatsApp dell’Agenzia delle Entrate offrirà le principali informazioni in merito agli ultimi aggiornamenti previsti, dalle normative ai bonus. Il tutto è attivo dal 13 settembre 2023, segnando un passo importante per la Pubblica Amministrazione. Si tratta infatti del primo ente a sperimentare questa funzione della messaggistica istantanea.

È però bene specificare due punti. Sarà garantita la totale riservatezza dell’utente, che però non avrà modo di chiedere informazioni. Non si tratta infatti di uno sportello e soltanto il Fisco avrà modo di inviare messaggi. Si deve pensare a questo canale social come a una bacheca colma di annunci. Si avrà però la certezza della veridicità delle informazioni, considerando la fonte assolutamente autorevole.

Come funzionano i canali WhatsApp

Oltre alle regolari chat, WhatsApp ha introdotto anche in Italia la funzione dei canali. Un’opzione aggiuntiva che non è però presente in tutti gli smartphone al momento. È ancora una fase di sperimentazione e per capire se il tutto sia attivo sul proprio dispositivo, basterà dare uno sguardo alla barra di ricerca in alto, dove si troverà anche la voce Aggiornamenti. Per tutti gli altri niente paura. Sarà disponibile per tutti nei prossimi giorni.

Accedendo alla funzione Aggiornamenti, si potrà vedere la lista dei messaggi inviati dall’Agenzia delle Entrate, qualora iscritti al canale. Potranno essere condivisi messaggi di testo, video e foto, senza interferire con il regolare funzionamento dell’app. Si tratta infatti di una sezione separata, quasi come una newsletter.

Per ricevere questi aggiornamenti direttamente dal Fisco, è importante seguire attentamente questa semplice guida, utile soprattutto per chi ha poca dimestichezza con gli smartphone: