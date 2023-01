Dazn cambia i prezzi degli abbonamenti: tutte le novità del 2023

Conclusa la lunga sosta per le Nazionali e la scorpacciata di gol ed emozioni dei Mondiali di calcio in Qatar, i campionati di tutta Europa hanno riaperto i battenti all’insegna di un calendario davvero molto fitto che ci accompagnerà fino alla fine della stagione. La Premier League inglese ha anticipato tutti con ben due giornate dislocate nei giorni di festa tra Natale a Capodanno. A ruota hanno ripreso anche tutte le altre competizioni, tra cui la Serie A, che mercoledì 4 gennaio ha visto scendere in campo tutte le 20 squadre impegnate nel 16° turno del girone di andata (con le 10 partite trasmesse live in esclusiva solo su DAZN ).

In tutta Italia milioni di appassionati sono tornati a gioire per le imprese dei propri beniamini: in particolare, ad esultare sono stati i tifosi dell’Inter, che si è imposta nel big match contro il Napoli con il risultato di 1 a 0. Si tratta della prima sconfitta in campionato per gli uomini di Luciano Spalletti, che rimangono comunque in testa alla classifica con un vantaggio di 5 punti sul Milan (uscito vittorioso dalla trasferta di Salerno).

DAZN, grandi novità nel 2023: come cambiano gli abbonamenti

Ma l’arrivo del 2023 ha portato in dote anche diverse novità per quanto riguarda i diritti televisivi degli eventi sportivi. Infatti proprio DAZN ha annunciato l’entrata in vigore di un nuovo piano tariffario che riguarderà tutti coloro che decideranno di sottoscrivere un nuovo abbonamento con la piattaforma. Gli aumenti, dunque, non interesseranno i tanti di utenti che già oggi si collegano a DAZN per esultare assieme alla propria squadra del cuore.

E così, a partire dal 1° gennaio 2023, sono cambiati i prezzi degli abbonamenti STANDARD e PLUS, che d’ora in avanti seguiranno il seguente schema:

il piano DAZN STANDARD non cambia le proprie caratteristiche rispetto al passato, con la possibilità di registrare fino a 6 dispositivi e di utilizzarne 2 in contemporanea (purché collegati alla stessa rete wifi); il costo dell’abbonamento crescerà dagli attuali 29,99 euro a quota 39,99 euro al mese solo per coloro che desiderano usufruire della flessibilità nella disdetta in ogni momento con un preavviso di 30 giorni (per gli altri invece rimane l’obbligo di permanenza minima per 12 mesi);

il piano DAZN PLUS vedrà invece un aumento generalizzato da 39,99 euro a 44,99 euro al mese, mentre l'opzione della flessibilità in uscita comporterà un ulteriore rincaro fino a 54,99 euro al mese; è bene ricordare che stiamo parlando dell'abbonamento più completo in assoluto, visto che viene data la possibilità agli utenti che lo scelgo o di registrare fino a 7 dispositivi, con la possibilità di utilizzarne 2 in contemporanea anche collegandosi a reti wifi differenti.

Arriva DAZN START: cosa cambia per gli abbonati e quali eventi si aggiungono all’offerta

L’ultima novità del 2023 riguarda l’introduzione di una nuova tipologia di abbonamento, destinata a tutti coloro che non scelgono DAZN per il calcio ma per seguire tutti gli altri sport più in vista del panorama internazionale.

Stiamo parlando di DAZN START, il nuovo pacchetto che include il grande basket italiano ed europeo, le discipline invernali, le gare di lotta, il rugby e tanti altri eventi dello sport mondiale ( ne abbiamo parlato qui ), trasmessi in esclusiva solo su DAZN.

